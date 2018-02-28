Всем наступит махалля. Очередной указ президента Узбекистана возмутил жителей страны, - Сид Янышев

19:18 28.02.2018 Согласно указу президента Узбекистана Шавката Мирзиеева "О мерах по дальнейшему совершенствованию института махалли", до 1-го декабря 2018 года в Ташкенте и во всех областях республики начнут функционировать "Центры махалли". По мысли руководства, эти структуры призваны усилить сплоченность общества. Однако вместо этого они вызвали недоумение и даже возмущение. Люди не понимают, почему такое, казалось бы, благородное и полезное дело наносит им прямой ущерб.



Указ был подписан президентом 3 февраля 2017 года. В нем, в частности, говорится, что приоритетными направлениями совершенствования института махалли (органа квартального самоуправления) являются "усиление места и роли органов самоуправления граждан в обществе, превращение их в структуру на местах, оказывающую реальную помощь и содействие народу; дальнейшее повышение значимости и авторитета махаллей в формировании атмосферы взаимного уважения, доброты и милосердия, сплоченности общества, сохранении и развитии национальных и общечеловеческих ценностей".



Отбили у милиции



Последствия данного указа жители Ташкента ощутили на себе уже весной прошлого года. Тогда по всему городу в жилых дворах появились рабочие. При поддержке сотрудников хокимиятов (районных администраций) и милиции они начали вырубать деревья и сносить гаражи и детские площадки. Горожане, в большинстве своем на тот момент еще не знакомые с указом, были возмущены и растеряны. Однако представители поясняли им, что беспокоиться не о чем – теперь во дворах будут возведены современные махаллинские комплексы.



Правда, знакомить ташкентцев с новым указом почему-то не особенно спешили. Неудивительно, что во все возможные инстанции посыпались многочисленные жалобы за подписями сотен жильцов. В головах людей никак не укладывалось, почему новые комплексы необходимо строить именно на придомовых территориях. Ведь такая застройка является явным нарушением градостроительного кодекса, не говоря уже о серьезных неудобствах для граждан и ущемлении их прав.



В сентябре 2017 года автор этих строк случайно стал свидетелем попытки сноса гаражей в закрытом дворе по улице Аския. Полтора десятка жителей трехэтажных домов ожесточенно спорили с работником хокимията Яккасарайского района. Они требовали представить им хоть какие-то документы, которые бы оправдывали такой снос. "На каком основании?" – вопрошали возмущенные жильцы. Чиновник в ответ лишь ссылался на некий загадочный приказ своего начальника, районного хокима.



Когда один из жителей двора стал снимать весь конфликт на мобильный телефон, работник хокимията потребовал прекратить съемку. Однако его оппонент отказался выключить камеру. "Почему это я не могу снимать у себя рядом с домом, – удивился он, – или вы чего-то боитесь?". Тогда чиновник приказал инспектору профилактики (участковому) задержать бунтаря. Инспектор, недолго думая, вызвал наряд милиции/



По счастью, смелого парня отстояли соседи, а представители власти бесславно ретировались. Правда, пообещали вернуться на следующий день и уже тогда привезти все нужные документы.



Позже жители двора написали коллективное письмо в генеральную прокуратуру и городской хокимият. Детали разбирательства мне неизвестны, но и по сей день, проходя мимо этого двора, я вижу, что гаражи стоят на месте.



Ему плевать, он все снесет



"Хотим известить вас о чудовищной ситуации…" – такими словами начинается письмо, поступившее в редакцию "Ферганы" от жителей старейшей махалли "Урда", находящейся в центре Ташкента, буквально в нескольких сотнях метрах от площади Мустакиллик (площадь Независимости – прим. "Ферганы").



На Урде. Фото Сида Янышева



"С весны прошлого года жильцы домов 2, 3, 5, 6 и 8 ведут борьбу с настоящими бандитами из мира большого бизнеса, которые под видом здания махаллинского комитета, прикрываясь указом президента о постройке такового в каждой махалле, пытаются начать здесь строительство огромного офисного центра площадью больше 5 тыс. кв. м. прямо во дворах этих домов (…) без каких-либо документов и, главное, согласия жителей, которые по закону являются коллективными собственниками этих придомовых участков, – пишут авторы письма. – Они заставили председателя махалли подделать протокол общего собрания жильцов, в котором написано: "Мы очень просим хокима и президента построить у нас во дворе здание махалли".



Далее в письме авторы пишут, что ради "Центра махалли" будут снесены в том числе и их кладовки, находящиеся во дворе. Выясняется, что за несколько дней до написания письма появился "сам хозяин строительства – казахстанский бизнесмен с близкими связями на самом верху. (…) И он напрямую сказал жильцам, что ему плевать на их желания, и он снесет здесь все подсобные помещения".



Возмущение и страх людей легко объяснимы. Они знают, сколько стоит земля в ста метрах от площади Мустакиллик, и понимают, на что могут пойти заинтересованные люди, чтобы получить эту землю.



Недавно более сотни жителей домов, находящихся в махалле "Урда" по улицам Навои и Набережная Анхора, письменно обратились с жалобой на имя президента Узбекистана. В жалобе подробно описали возникшую проблему. Из их обращения ясно, что "заказчиком строительства является казахстанская компания ООО "Papirus Print".



Сложно сказать, насколько законным является тот факт, что в реализации проекта "Центр махалли" участвует иностранная компания. Однако в конце марта прошлого года хоким Ташкента Рахмонбек Усманов подписал приказ о запуске проекта "Современная махалля". Согласно этому документу, принять участие в проекте "могут все заинтересованные предприниматели".



Набережная Анхора. Фото Сида Янышева



Силовики пишут прокурору



В распоряжении "Ферганы" оказалась еще одна коллективная жалоба. Она была направлена президенту республики, в генеральную прокуратуру и прокуратуру Юнусабадского района города Ташкента. Жалоба подписана жителями дома №33, находящегося по улице Зарбулок, за бывшей территорией так называемой Таштюрьмы. В этом доме проживают в основном бывшие и действующие сотрудники Министерства внутренних дел, а также Службы национальной безопасности.



Внутри бывшей Таштюрьмы. Фото Сида Янышева



В письме силовиков, в частности, говорится, что по решению хокима Юнусабадского района на территории двора их 4-этажного дома в махалле "Обод" должно быть возведено типовое здание махаллинского комитета, а также объектов бытового обслуживания и торговли общей площадью 0,12 га. И это при том, что рядом – 0,19 га бывшего государственного детского сада. Правда, землю эту хокимият Ташкента продал частным предпринимателям.



"На территории бывшего детского садика имеется вся инфраструктура для строительства нового здания, а именно: подведена система канализации, подачи холодного водоснабжения и газа", – сообщает письмо.



Авторы письма также указывают, что строительство "Центра махалли" на территории их дома противоречит градостроительному кодексу. Статья 54 этого кодекса гласит: "По всем нормам общественное административное здание не может располагаться во внутреннем дворе жилого дома".



Не может, значит, и не должно. Во всяком случае, по закону выходит так.



Сносимые кладовки на Урде. Фото Сида Янышева



Также, согласно узбекскому законодательству, "расстояния между жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов изоляции и освещенности основных жилых зданий и приквартирных двориков". В соответствии "с противопожарными требованиями, между сторонами многоквартирных жилых зданий следует принимать расстояния не менее 25-30 метров". В то же самое время на расстоянии 35 метров от подъездов дома №33 находится забор охраняемой территории ГУП "Сувсоз водоканал", где несут службу вооруженные сотрудники управления ГУВД МВД Узбекистана по охране очистных сооружений.



В конце письма авторы резюмируют свою позицию.



"Согласно закону "Об обращениях граждан", граждане и органы самоуправления в случаях, если градостроительная деятельность затрагивает их интересы, имеют право требовать в административном или судебном порядке отмены решения о размещении, проектировании, строительстве, реконструкции или вводе в эксплуатацию зданий, сооружений и других объектов при нарушении законодательства о градостроительстве. При планировании выделения и строительства здания махаллинского комитета руководство хокимията Юнусабадского района не согласовало данный вопрос с жителями всей махалли, число которых превышает шесть тысяч человек".



Как видим, силовики лучше подкованы в юриспруденции, чем, например, жители махалли "Урда". В их письме все аргументы подкреплены конкретными статьями узбекского законодательства. Поэтому очевидно, что их жалоба не останется без ответа – скорее всего, положительного.



Тюбетейку принесли вместе с головой



Похоже, что исполнением указа президента от 3-го февраля 2017 года недовольны многие жители Ташкента. Это видно по комментариям людей в соцсетях и электронных СМИ.



"У нас на 3-м квартале Юнусабада вырубили на большой площади деревья и построили в углу дом махаллинского комитета. Спрашивается, зачем вырубать столько деревьев, чтобы на небольшой территории построить дом? Там так красиво было, зелено! А теперь люди с близлежащих домов вешаться летом будут", – пишет Ирина Султанова.



"Хорошо, приказ есть. А где разрешение на строительство именно в определенных местах? В жилых дворах, например?" – задается риторическим вопросом Евгения Дон.



"В махалле "Шухрат" закрыли библиотеку, а помещение сдали в аренду под магазин и цех упаковки. На детской площадке начали строительство новой махалли, хотя в старом здании сделали ремонт и реконструкцию с ковровым покрытием. Деревья все спилили!" – возмущается Ольга Савина.



"Мое мнение: все эти указы созданы с целью "на законных основаниях" пилить деревья и продавать участки под частную застройку", – считает пользователь сети "Фейсбук" Екатерина.



"И у нас прямо на 19-м квартале Чиланзара во дворе, в нескольких метрах от дома развернули стройку. Деревья, естественно, вырубят, несколько скамеек, где летом сидели старики, убрали. Все для блага народа! И зачем нужен этот махаллинский комитет? Есть у них здание – так нет, новое подавай. А какой толк от этих деятелей махаллинских комитетов?" – спрашивает Галина Хилкова.



"В УП 4944 так и написано: реконструировать, а не разрушать. Прикрываясь указом президента, творят беззаконие", – убеждена Зара.



"Это хокимы трактуют указы президента в свою пользу. Президент дал указ: пустые и свободные земли выделить под строительство предпринимателям, взамен они строят современные махаллинские комитеты, но с согласия жильцов рядом стоящих домов. У нас пытались построить – мы, все жильцы, подняли скандал: писали во все инстанции и на ТВ, официально провели голосование, заверив печатями ТСЖ, передали копию в хокимият, махаллинский комитет и застройщику. Но воевали долго. Хоким и махаллинский комитет были против нас, но все-таки отстояли свою площадку", – делится своим опытом Тимирхан Давлетшин.



И подобных мнений масса. Возможно, сам по себе указ президента – вещь действительно своевременная и нужная. Но вот о его исполнении сказать это никак нельзя. К слову сказать, эксперты, опрошенные "Ферганой", почти единогласно свидетельствуют, что институт махалли сегодня нужен властям лишь как инструмент влияния на общество. Совершенно очевидно, что председатели махаллинских комитетов, призванные защищать права жителей махаллей, чаще всего встают на защиту интересов власти, а не рядовых граждан.



Да и работники хокимиятов привычно следуют принципу: "Попросили принести тюбетейку – принесли вместе с головой". Разве в указе президента хотя бы одна строка говорит, что "Центры махалли" нужно строить во дворах многоквартирных домов? Может быть, их лучше строить за пределами дворов, при этом не вырубать деревья, не уничтожать детские площадки и гаражи? Очевидно, что в этом случае вряд ли нашелся бы человек, который бы поднял голос против такого строительства.



Сид Янышев

28.02.2018 Источник - fergananews.com

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