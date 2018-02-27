|Ташкент. Арестован бывший советник-"кадровик" Ислама Каримова - Джамшид Файзиев
18:31 28.02.2018
В Ташкенте задержан бывший заместитель Генпрокурора Узбекистана, экс-советник первого президента страны Джамшид Файзиев, сообщает UzNews.uz Против него возбуждено уголовное дело, он арестован.
Файзиев с конца 2017 года работал прокурором Ташкентской области, 5 января был снят "за допущение серьезных ошибок в работе".
Бывшего блюстителя закона подозревают в злоупотреблении властью и коррупции.
Перед этим 24 февраля в своем доме был задержан другой заместитель Генпрокурора и экс-прокурор Ташобласти Улугбек Суннатов.