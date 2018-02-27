Ташкент. Арестован бывший советник-"кадровик" Ислама Каримова - Джамшид Файзиев

18:31 28.02.2018 В Ташкенте задержан бывший заместитель Генпрокурора Узбекистана, экс-советник первого президента страны Джамшид Файзиев, сообщает UzNews.uz Против него возбуждено уголовное дело, он арестован.



Файзиев с конца 2017 года работал прокурором Ташкентской области, 5 января был снят "за допущение серьезных ошибок в работе".



Бывшего блюстителя закона подозревают в злоупотреблении властью и коррупции.



Перед этим 24 февраля в своем доме был задержан другой заместитель Генпрокурора и экс-прокурор Ташобласти Улугбек Суннатов. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - UzNews.uz

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