В Египте ученые обнаружили древний некрополь с десятками саркофагов жрецов и чиновников (фото)

16:59 28.02.2018 В Египте ученые обнаружили древний некрополь с десятками саркофагов (фото)



Ученые обнаружили древний некрополь в Египте, десятки саркофагов которого несут в себе "послание из загробного мира", сообщает Би-би-си.



Захоронение расположено на юге Каира возле города Эль-Минья, где раскопки будут проходить на протяжении ближайших пяти лет.



По мнению ученых, некрополю больше двух тысяч лет.



Министр по делам памятников древности Халед аль-Анани заявил, что в некрополе было найдено сорок саркофагов, драгоценности, керамика и золотая маска.



По словам аль-Анани погребальный комплекс датируется Поздним периодом правления фараонов и началом правления династии Птолемеев около 300 до н. э.



"Открытия только начинаются. Скоро в Египте будет на одну историческую достопримечательность больше", - сказал министр.



Мостафа Вазири, глава археологической миссии, сказал, что за последние три месяца в Египте нашли уже три новых захоронения. Новые находки впереди, уверен археолог.



"Раскопки будут проводиться в течение пяти лет. Мы постараемся вскрыть все захоронения погребального комплекса".



По словам Вазири, многие египетские гробницы и артефакты посвящались богу Тоту.



Также были найдены четыре хорошо сохранившихся кувшина с крышками, изображающих сыновей бога Хоруса.



"В них до сих пор находятся муммифицированные органы умерших. Кувшины оформлены иероглифическими текстами, рассказывающими об именах и титулах своих владельцев", - пояснил Вазири.



Он также рассказал о "чудесном совпадении": в канун Нового года археологи нашли ожерелье с иероглифической надписью, гласящей "Счастливого Нового года".



"Это было послание из загробного мира", - заметил Вазири. Источник - CA-NEWS

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