Россия помешала осудить Иран, - Al Arabiya

16:57 28.02.2018 Россия помешала осудить Иран. Америка осуждает "спонсора терроризма"



Al Arabiya, Объединенные Арабские Эмираты



В понедельник в Совете Безопасности ООН Россия использовала право вето в отношении британского проекта резолюции, который поддержали Соединенные Штаты и Франция. Проект предполагал возобновление эмбарго на поставку оружия в Йемен и осуждал нарушение Ираном запрета на поставки своего оружия хуситам.



В итоге резолюция была единогласно принята в том виде, где речь идет только о возобновлении эмбарго на поставку оружия и отсутствуют упоминания об Иране.



Принятый проект резолюции был предложен Москвой. Эта резолюция расширяет режим санкций, связанных с войной в Йемене. Совет Безопасности также единогласно одобрил продление мандата комитета экспертов, работающего в Йемене.



Что касается Британии, то она подготовила проект резолюции после консультаций с Соединенными Штатами и Францией. Изначально этот вариант был направлен на то, чтобы осудить Иран за нарушение эмбарго на поставки оружия, введенного в отношении лидеров хуситов, и обязывал Совет Безопасности принять меры по данному вопросу.



Британский проект, осуждающий Иран, был отклонен, и вместо него была принята та версия резолюции, в которой лишь выражается озабоченность в связи с тем, что эксперты ООН сообщают о нарушении Ираном эмбарго на поставки оружия хуситам, в том числе ракет и беспилотников.



Чтобы резолюция Совета Безопасности была принята, требуется одобрение девяти его членов при условии, что никто из постоянных членов не использует право вето. Проект, представленный Великобританией, поддержали 11 стран, две проголосовали против, в том числе Россия, еще две воздержались.



"Мы не можем согласиться с неподтвержденными выводами и сведениями, которые требуют перепроверки и обсуждения в комитете по санкциям", - заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.



Американская атака на Россию



После того как Россия наложила вето на проект резолюции, постоянный представитель США в ООН Никки Хейли обвинила Москву в защите иранского режима, спонсирующего терроризм и предупредила о дальнейших действиях против Ирана.



"Если Россия блокирует шаги, направленные на то, чтобы пресечь опасные и дестабилизирующие действия Ирана, то Соединенным Штатам и их партнерам не остается ничего иного, как принять меры в отношении Ирана, которые Москва не сможет заблокировать", - заявила Хейли, находясь в Гондурасе.



Кроме того, как отметила Хейли, несмотря на доказательства, представленные Группой независимых экспертов ООН по Йемену, о нарушениях Ираном эмбарго на поставки оружия, Совет Безопасности не принял резолюцию, которая потребовала бы от Ирана пересмотреть свои действия. Также представитель подчеркнула, что Иран не выполнил запрет о передаче иранского оружия, включая баллистические ракеты, военную технику и беспилотники, хуситам в Йемене.



По ее словам, Россия неоднократно мешала Совету Безопасности предпринимать какие-либо действия против варварского режима Асада в Сирии, а сегодня она защищает иранский режим, спонсирующий терроризм. И хотя есть множество надежных и независимых доказательств того, что Иран нарушил эмбарго на поставки оружия в Йемен, что привело к серии нападений на гражданские объекты, Россия мешает призвать его к ответственности и подвергает опасности весь регион.



Со своей стороны, заместитель постпреда Великобритании в ООН Джонатан Аллен осудил удары хуситов по гражданским объектам в Саудовской Аравии, полагая, что эти нападения будут способствовать затягиванию конфликта в регионе.



По его словам, нападения на гражданские объекты в Саудовской Аравии, неприемлемы и уменьшают возможность достижения мира, продлевая конфликт и угрожая гражданскому населению. Он заявил, что все члены Совета Безопасности должны единогласно выступить против этих нападений, поддержав резолюцию, которая их решительно осуждает, ссылаясь на британский проект резолюции, который был заблокирован Россией.



Наконец, Джонатан Аллен отметил, что Иран нарушает запрет ООН на поставку оружия в Йемен, включая ракеты и беспилотники, и Соединенное Королевство глубоко обеспокоено тем, что Иран не принял необходимых мер для предотвращения прямой или косвенной продажи и поставки хуситам ракет малой дальности и беспилотников, что является нарушением пункта 14 резолюции 2216.



Комментарии читателей:



Суннит: Америка может вмешиваться в конфликт в Йемене, вести войну, а также препятствовать поставкам оружия, однако, это только видимость, поскольку Запад хочет скрыть свое безразличие к гуманитарной ситуации в стране и поддерживает продолжение войны. Так что резолюция призвана показать, что причина в продолжительности войны и страдании гражданских лиц.



Абу Ахмад: Право вето в Совете Безопасности всегда используется только против арабов, не имеет значение, американское это вето, российское или китайское. Они все используют вето против арабов, чтобы защитить преступников, которые убивают невинных людей. Функция Совета Безопасности заключается лишь в защите интересов стран, обладающих правом вето.



Амин: Если Америка чего-то хочет, она не позволит России наложить вето, то же самое касается России. Процесс наложения вето - это грязная игра, но у нас есть Аллах, который могущественнее любого российского вето и Совета Безопасности



….: Путин не добьется победы России путем лжи и обмана, и Россия слабее, чем кажется, и к счастью для сирийцев, что Америка, наконец, поняла, что Россия манипулирует ею, создавая врагов. Россия спонсирует Иран, который убивал американских солдат в Афганистане и Ираке, и создала "Аль-Каиду" и "Исламское государство" (запрещены в РФ - прим. ред.). Наибольшую опасность представляет то, что Россия создала в Америке нечто вроде пятой колонны и сотрудничает с американскими правыми, которые видят врага не в ней, а в мусульманах, пока Россия и Иран подрывают позиции США в мире.



…..: Саудовская Аравия с Турцией, Америкой, Европой, Украиной, Южной Кореей и Японией покончат с российским террористическим проектом, который угрожает всем нам. Это злонамеренное коммунистическое государство, называемое Россией, которое угрожает Саудовской Аравии во всех своих проектах в мире, угрожает также безопасности Америки, разжигает войны с Украиной, оккупировало украинский Крым и заставляет Северную Корею запускать баллистические ракеты по Японии и Южной Корее, поддерживает взрывы смертников в аэропортах Турции, провоцирует Европу, используя свои боевые самолеты, использует Иран и хуситов против Саудовской Аравии и убивает сирийцев на протяжении семи лет.



Сауда ва ифтахара: Россия спонсирует терроризм, но терроризм в Совете Безопасности. Тот, кто учредил право вето, тот создал терроризм.



Акыраб: Россия сегодня уже не та, она служит Америке, а та делает, что хочет.



Обладатель вредного и полезного права вето раскрыл свое злобное лицо: Разве голос России изменит состав альянсов в регионе и, таким образом, повлияет на судьбу региона? Дело в том, что Россия исчерпала ресурс своих обещаний и лжи, в результате чего другие утратили к ней доверие. Россия поддерживает терроризм в регионе и все ее обещания и проекты в регионе ожидает провал. Поэтому ее последнее вето аннулирует все соглашения с большинством арабских стран, и Россия не получит никакой выгоды от поддержки Ирана, только окажется вовлечена в войны, разрушения, террор, и она называет себя великой державой. Россия проявляет жестокость в отношении слабого народа, но со всем своим оружием не одержит победу.



Абуд: Россия стала публично защищать терроризм в Совете Безопасности, который должен представлять народы, страдающие от террора.



Абу Бакр Аль-Бухари: Право вето используется только для защиты своих преступных союзников. Лучшим примером тому является американское вето против прав палестинцев и поддержка Россией Башара Асада.



Коррумпированное и террористическое государство: Использование силы против беззащитного народа является показателем слабости. Ни нефть, ни фосфор, ни другие богатства не являются показателями силы. Доказательством тому является американский удар по российским наемникам, в результате которого погибло 300 бойцов. Россия отказалась признавать факт присутствия своих бойцов в Сирии, опасаясь возмездия, которое бы уничтожило его войска и военную базу, которые уже подверглись нападению повстанцев, которые при помощи примитивного оружия уничтожили 17 российских самолетов.



Россия - враг арабов и мусульман: Ни для кого ни секрет, что Россия имеет плохие намерения в отношении арабов и мусульман и извлекает выгоду из конфликтов в Сирии, Ираке, Йемене и Ливии. Под предлогом противостояния Америке она действует против арабских народов, но арабы знают, что Россия - враг, который управляет регионом и не верит его уловкам.



Саудовец: Россия хочет поквитаться с Америкой и Европой за счет мусульман.



Россия призывает противостоять Западу, но убивает нас: Это всего лишь предлог, используемый Россией, чтобы скрыть тот факт, что она стремится стать сверхдержавой за счет жертвы сирийского народа, но потерпела неудачу, потому что не заслуживает доверия, не проявляет никакого гуманизма, является расистским государством, которое поддерживает экстремистов и меньшинства в регионе, играя роль крестоносца против арабских и исламских стран. Любое взаимодействие с Россией вредит интересам мусульман.



Шамс Аль-Хаким: Россия не помешала осудить Иран, это сделала Америка руками Москвы, чтобы сохранить остатки репутации страны, которая способствует защите прав и свобод человека. Россия прекрасно знает, что Америка этого хотела.



Али Мари: Россия унаследовала право вето от Советского Союза и сегодня арабский мир больше, чем Россия и там проживает большее число людей, поэтому у нее нужно забрать право вето и отдать его одной из арабских стран, либо арабские страны должны коллективно покинуть Совет Безопасности.



…..: Все очень просто. Россия защищает Иран и сирийский режим, Америка защищает Израиль, Россия и США вместе являются союзниками Израиля. Это значит, что и Иран, и сирийский режим, и Россия, и США защищают Израиль.



Акыраб: Все западные страны стремятся уничтожить арабский народ и помешать его научному прогрессу.



Россия потеряла свой авторитет, это слабое государство: Америка остается единственной союзником стран Залива. Россия побуждает Иран и Асада убивать и совершать террор, предоставляет корейскому президенту ядерное оружие, Иран играет роль террориста и спонсора террористов в регионе, хотя его действия не служат интересам его граждан или безопасности. Источник - Иносми

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