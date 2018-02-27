АркадагЛенд. В Туркмении нарастает дефицит муки и хлеба

16:56 28.02.2018 В Туркмении усугубилась ситуация с нехваткой муки и хлеба



В магазинах Дашогузской области Туркмении покупателям продают муку по количеству взрослых членов семьи из расчета по 5 килограммов на человека, при этом дети в семье не учитываются. Похожая ситуация в Марыйской области республики, передает туркменская служба "Радио Свобода".



В настоящее время в регионе продают муку, произведенную в 2008 году, с просроченным сроком годности и наличием неприятного запаха, но, даже для того, чтобы приобрести 5 килограммов этой муки, необходимо собрать пакет документов, по меньшей мере, в пяти различных учреждениях, затем ожидать своей очереди в течении 15?20 дней.



В Марыйской области нехватка муки ощущается, но не в таких масштабах как в Дашогузской. "В нашей области не так, муку продают мешками, но по очереди. В каждую семью дают по одному мешку", - сообщает источник. По его словам очереди очень большие, в связи с этим многие, не дожидаясь завершения запасов стараются купить муку впрок.



По словам еще одного собеседника из Мары, правила реализации муки населению постоянно меняются. "В каждой семье в среднем по 4?5 человек. А на каждую семью продают по 50 килограммов муки. Если семья большая, например 10?12 человек, и муки не хватает, можно сказать об этом и купить два мешка", - рассказал житель Мары, отметив, что в основном это мука первого и второго сорта.



Как сообщало EADaily, население Туркменистана столкнулось с острой нехваткой муки местного производства в декабре 2017 года. Источник - EADaily

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