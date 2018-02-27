Китай к войне готов, - Н.Вавилов

16:54 28.02.2018 Китай к войне готов

Си Цзиньпин становится полноценным монархом минимум до 2027 года



Николай Вавилов



26 февраля 2018 года Пленум ЦК Компартии Китая приступил к рассмотрению поправок к Конституции, которые позволят председателю КНР занимать должность более двух сроков подряд.



Таким образом, Си Цзиньпин становится полноценным монархом минимум до 2027 года, а в перспективе до 2032 г.



У этого решения есть и внешние, и внутренние причины. Во-первых, оно принято в преддверие поездки Трампа в Австралию - наиболее антикитайскую страну в Тихоокеанском регионе, где речь будет идти о создании некоего противовеса "шелковому" пути. Во-вторых, это решение стало итогом экстренного Пленума, причем это второй экстренный Пленум за полтора месяца нового года. Такая интенсивность внеочередных Пленумов была в Китае только перед культурной революцией, по факту – малой гражданской войной.



28 февраля этот Пленум закончится, и 5 марта состоится сессия Всекитайского собрания народных представителей, на которой примут изменения в Конституцию. 5 марта – дата глубоко символичная. По определенным цитатам Си Цзиньпина можно понять, что он поклонник сталинской эпохи. И именно 5 марта будет объявлено эпохальное решение о продолжении правления национально ориентированных сил на дополнительные 5, а может, 10 лет.



Также будет избран заместитель Председателя КНР. Ранее этот пост занимали, как правило, противники Си Цзиньпина, чтобы сбалансировать его власть. Сейчас, скорее всего, эту должность займет его сподвижник Чжао Лэцзи - бывший глава организационного отдела Компартии Китая, член группировки красных военных аристократов, ориентированных на национальные ценности и отказывающихся от сотрудничества с США. Он будет служить надежным страхующим механизмом в случае опасностей или угроз, которые могут быть реализованы в отношении Си Цзиньпина.



Но таким беспрецедентным решением об отмене сменяемости власти страна приведена к ситуации, чреватой самыми радикальными действиями противников Си Цзиньпина в лице прозападных политиков, значительного количества руководителей хозяйствующих органов и региональных субъектов.



К этому Председатель готов, потому что 1 января этого года, одновременно с сообщениями об изменениях Конституции, было принято решение о переподчинении вооруженной народной полиции непосредственно Военному Совету Си Цзиньпина. Ранее она была подчинена Госсовету или прозападному премьеру, а сейчас - снова в руках Председателя. Также 3 января в Китае начаты беспрецедентные по масштабу всекитайские военные учения, в которых задействованы, возможно, несколько сотен тысяч человек, но реальных цифр никто не называет. Страна находится в состоянии повышенной боевой готовности к тому, чтобы антиконституционные силы не смогли помешать проводимому политическому курсу.



Но для чего нужна такая концентрация власти? Китай полноценно готовится к столкновению с США либо к "Прокси войне" (популярный в Китае термин) - то есть к столкновению с теми силами, которые представляют интересы США. Скорее всего, речь идет об Индии, которая в последнее время беспрецедентно стала сближаться с США, либо о блоке Индии, Вьетнама, Японии и Индонезии, которые будут стараться сдерживать растущее влияние Китая в Евразии и Тихом океане.



Си Цзиньпин, ставший в 2016 году Верховным главнокомандующим, закрепляет за собой позицию неограниченной власти, чтобы реализовать цель доминирования и на Евразийском континенте, и в глобальном масштабе - привести мир к китайскому знаменателю.



Но для этого внутри страны Си Цзиньпину надо максимально ослабить позиции так называемой "шанхайской группы", которая ориентирована на мировую финансовую элиту. Не американскую, а именно мировую. Один из представителей "шанхайской группы" является заместителем директора МВФ. "Шанхайцы" возглавляют Народный банк Китая - Центральный банк страны, "сидят" на ключевых финансовых позициях, хотя за последние 5 лет власти Си они многое потеряли.



Что касается перспективы развития российско-китайских отношений, то здесь следует отметить, что Си Цзиньпин – это абсолютно лояльно настроенный к Российской Федерации политик. По факту, избрание Си Цзиньпина главой государства в 2013 году спасло Россию от Китайско-российской войны, которую планировали китайские и американские либеральные силы. Готовился идеологический фон для этого (об этом мало говорили в России, чтобы не нагнетать ситуацию), менялись названия приграничных пунктов, чтобы спровоцировать конфликт на исторической почве. Избрание Си Цзиньпина, по сути дела, отвело от нас эту угрозу.



Избрание его на новый срок сделает наши отношения еще ближе.



Прозападные экономисты говорят: "Ну, посмотрите, у Китая и США товарооборот 600 млрд., у Российской Федерации и Китая всего 84 млрд.". Да, он упал в результате девальвации, но если мы будем считать товарооборот не в долларах, а в реальном измерении: в тысячах штук, в тоннах нефти, поставленных товарах и машинах, – товарооборот почти удвоился. И сейчас по додевальвационным ценам он будет составлять около 160 млрд. долларов. По факту, Россия вошла в торгово-экономическое пространство Китая. Если мы отбросим всю шелуху, отбросим все рассуждения про западный путь развития России, то можем говорить, что сейчас наши торгово-экономические связи из количества переходят в качественный характер.



Китай объявил о создании Полярного Шелкового пути, опубликовал Белую книгу по арктическому развитию КНР. В долгосрочной стратегии Китай рассматривает Россию как транзитную территорию, которая свяжет его с Европой, Соединенными Штатами кратчайшим путем. Они делают это очень быстро, сопряжение идет гораздо быстрее, чем инерция сознания наших руководителей, наших политиков, которые еще не пришли в себя от фактического отказа от конвергенции с Западом.



Избрание Си Цзиньпина гарантирует России мир на южных границах еще на десять лет. Это означает, что в России в спокойных условиях может быть проведена модернизация, реиндустриализация. Необязательно на китайских условиях - на любых других, но китайская внешнеполитическая доктрина Си Цзиньпина предполагает экспансию на юг в Южно-Китайское море и создание прочного мир на севере.



В России ценят крайне деликатное отношение Си Цзиньпина к нашей стране. Си Цзиньпин – один из немногих зарубежных политиков, особенно азиатских, который получил из рук Владимира Путина Орден Св. Андрея Первозванного. Такой орден дают только за большие заслуги перед Российской Федерацией.



Укрепление дуги Москва-Пекин на ближайшие десять лет – создание острова стабильности в Евразии и во все мире. Тогда, как США, уходя со всех позиций, оставляют после себя только зажженные города, Россия и Китай строят дугу стабильности.



Остается вопрос, очень важный для России: как Россия будет встраиваться в Китайский мир? Мы понимаем, что мы не китайцы, что расстояние культурное и ментальное между нами колоссальное. И существующий уровень востоковедения, уровень политического осознания российско-китайских отношений оставляет желать лучшего. Именно на этом участке - наибольшие проблемы, которые могут возникнуть при интеграции России и Китая.



Но глобальный тренд уже не изменить, если только не случится форс-мажорных ситуаций, например, ядерной войны. Почему можно говорить об этом достаточно уверенно? Потому что в Генеральном штабе Народно-освободительной армии Китая (НОАК) существует институт помощника начальника Генерального штаба. Ранее, до Си Цзиньпина, помощниками начальника Генерального штаба были специалисты по России и Средней Азии, сейчас оба помощника - выходцы из Второго освободительного корпуса ядерных сил. Это говорит о том, что Китай единственной угрозой своему развитию видит ядерную войну. Скорее всего, это не будет ядерная война Китая с Соединенными Штатами. Очевидно, это будет либо несанкционированная ядерная война США с Северной Кореей, которая создаст из всего северо-восточного Китая, который граничит с РФ, самый крупный в мире очаг напряженности с населением в 120 млн. человек. Либо это будет война в связке Пакистан – Индия – Китай, когда одна из стран применит ядерное оружие, и применение ядерного оружия скажется на всем западном Китае, а может быть, и на восточном.



Сейчас Китай вышел из традиционного внеблокового статуса, создав военный союз с Пакистаном, Афганистаном и Таджикистаном, на территориях которых Китай разворачивает военные базы. Уже почти подтверждена информация, что Китай строит военную базу в Бадахшане в северном Афганистане, создает военную базу в Гвадаре в Пакистане. Китай готовится защищать свою экономику: поставки нефти, поставки своих товаров в арабские страны, в Африку и т.д.



Таким образом, то, что произойдет 5 марта в день смерти Сталина – трудно переоценить. Бессрочность правления Си Цзиньпина чревата как ситуацией гражданской войны, когда мощная прозападно-либеральная оппозиция будет поддержана широким слоем людей, привыкших жить в вестернизированном обществе, так и обострением отношений с США, что может вылиться в локальную ядерную войну. Источник - Завтра

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