Кратер. Обострение в Восточной Гуте: Россия и Америка на грани прямых боестолкновений? - "Завтра"

16:53 28.02.2018 КРАТЕР

Обострение в Восточной Гуте: Россия и Америка на грани прямых боестолкновений?



Кратер - углубление в поверхности Земли, Луны или других планет, имеющее приблизительно круговую форму и крутые откосы. Кратер образуется либо за счет удара метеорита, когда ударные волны выбивают часть грунта, либо при извержении вулканов, когда лава вырывается из жерла в виде взрыва. Космические зонды открыли наличие таких кратеров на Марсе и Меркурии, а также на некоторых из самых крупных астероидов и спутников других планет.

Научно-технический энциклопедический словарь.



В понедельник, 26 февраля, начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко заявил, что в Восточной Гуте ситуация продолжает обостряться. По его словам, за последнюю неделю боевики выпустили по жилым кварталам Дамаска 228 мин и снарядов.



Пригород Дамаска Восточная Гута контролируют запрещенные в России террористические группировки "Джейш Аль-Ислам", "Ахрар аш-Шам", "Джебхат ан-Нусра", периодически подвергая массированным обстрелам окраины и центр сирийской столицы, в том числе российское посольство, сообщает РИА Новости. С лета в Восточной Гуте действует зона деэскалации. Ситуация там резко обострилась в последние недели из-за участившихся обстрелов Дамаска со стороны незаконных вооруженных формирований, в ответ сирийские правительственные войска наносят удары по позициям боевиков. В Восточной Гуте складывается критическая гуманитарная ситуация, боевики блокируют выход мирных жителей из района, препятствуют доставке гуманитарных грузов и эвакуации раненных. 24 февраля СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, однако террористы продолжают обстрелы. С 27 февраля с 9.00 утра до 14.00 местного времени в Восточной Гуте, по поручению президента РФ Владимира Путина, вводится ежедневная гуманитарная пауза.



В обстрелах мирных жителей и больниц, как обычно, Запад обвиняет российскую авиацию. Действия России и Ирана (в чью зону деэскалации входит Гута) назвал "позором" президент США Дональд Трамп. Прекратить боевые действия в телефонном разговоре с Владимиром Путиным призвали главы Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон. А постпред США при ООН Никки Хейли пригрозила Дамаску авиаударами.



Экспертные оценки

Виктор Баранец



Все информационные ресурсы планеты сейчас на разные лады транслируют и склоняют словосочетание "Восточная Гута". Можно ли проводить аналогии тамошних событий с тем, что происходило в свое время в Алеппо, когда международное сообщество сокрушалось по поводу "миллионов невинно убиенных мирных жителей, которых уничтожали злобные силы Асада, Ирана и России", а на самом деле речь шла о консолидации мощного кулака самых что ни на есть отмороженных отморозков, которые явно не видят Сирию мирной?



Восточная Гута - это большая и разрастающаяся раковая опухоль Сирии. В этом анклаве сегодня сосредотачивается гигантское количество недобитков т. н. ИГ, "Джебхат ан-Нусры" и других террористических формирований, которых патронирует американские военные инструкторы и другие специалисты (там американцы наблюдаются во всех ипостасях). Статус Восточной Гуты изначально носил некий договорный характер. Даже поговаривали о том, что она должна находиться в зоне деэскалации. Тем не менее, у человечества возникал на протяжении последних лет совершенно резонный и очень трудный вопрос: почему вдруг Дамаск разрешил иметь у себя (фактически в подбрюшье) этот гигантский вонючий нарыв, где концентрируются огромные антиправительственные силы? Но разговор с ними шел и в Женеве, и в Астане. Пробовали договориться с мразью, которая собирается в Гуте и прячется под этой фальшивой тряпкой знамени так называемой "мирной оппозиции".



Когда стало очевидно, что российские ВКС, оказывающие помощь сирийской армии, к декабрю прошлого года фактически переломили (я не сказал "разгромили", а переломили) хребет ударным силам терроризма, на теле Сирии образовались три анклава, вооруженных и патронируемых американцами Это прежде всего Гута, дальше идет Идлиб (там концентрируется огромное количество боевиков, не сложивших оружие) и "американский лагерь" - это площадь 50 на 50 километров, где американцы старательно готовят к новым боям так называемую свободную сирийскую армию, что по сути является лицемерным лозунгом, рассчитанным на дураков.



А теперь - параллели между Алеппо и Гутой. Одна - совершенно ясная, четкая: противники Башара Асада стараются использовать Восточную Гуту по тем же лекалам, что и Алеппо. "Видите ли, сирийская армия и российские самолеты уничтожают бедных мирных жителей" - под этим соусом и подается ситуация в Восточной Гуте. Что делает Россия? Вы знаете, что по инициативе России в Совете безопасности ООН (где есть и "штатные", временные члены, их аж 15) была принята резолюция, которая призвала все стороны к 30-дневному перемирию, требует месяц не открывать огонь. Знаете, что это напоминает? Бесконечные переговоры Керри и Лаврова, после которых наступало так называемое "перемирие" в Алеппо, которое служило единственной цели - укреплению террористов и перегруппировке из сил. Сейчас мы увидели, что мирное предложение России, подкрепленное Советом безопасности ООН, фактически не работает. Только за 26 февраля из анклава Восточная Гута было выпущено аж 33 ракеты, погибло немало мирных жителей Дамаска, обстрелы продолжаются. Более того, там разворачивается гуманитарная катастрофа, потому что вся террористическая мразь прячется за спины стариков, женщин и детей. Такая подлая тактика поведения характерна была как в Алеппо, так и здесь: прятаться за спины мирного населения и орать перед всем миром - "видите, сирийцы и русские тут нас бьют". Это гнилостная, вонючая тактика во всей красе просматривается сегодня и в Восточной Гуте.



Что предприняли российские аналитики и эксперты, которые работают на месте, в Комитете по перемирию? Они обратились к руководству Министерства обороны, чтобы оно выступило с инициативой: в условиях гуманитарной катастрофы дать хотя бы часов шесть передышки, чтобы поставить воду и продовольствие страдающему населению. А часть мирного населения, которое не хочет оставаться в Восточной Гуте, пусть уйдет. Такое же предложение было сделано и террористам: заканчивайте свою издевательскую практику. Но это, конечно, было наивным призывом. Никто из террористов не покинул Гуту.



Мы можем сегодня в стратегическом плане говорить, что все усилия антиасадовских (а по сути антироссийских) сил сегодня переносятся вот в этот анклав, в Восточную Гуту. Я бы даже сказал, что закипание этого котла - это еще одна своего рода американская месть и Асаду, и России. Американской коалиции удается все-таки пока поддерживать в разогретом состоянии три сирийские сковородки, о которых я говорил. Это говорит о том, что в Сирии еще много работы. Это говорит о том, что Башару Асаду все-таки надо менять подходы к армии. Я очень удивлен (хотя, может быть, знаю больше, чем могу сказать), что до сих Асад все-таки не объявил дополнительную мобилизацию в свою армию. Потому что нельзя контролировать такое гигантское пространство только силами армии, не получая поддержки с тыла от полиции или национальной гвардии. И потому сегодня мы сталкиваемся с функционированием трех сирийских язвенных воронок, что говорит о том, что до полной победы над терроризмом в Сирии очень далеко.



В связи с Восточной Гутой Россия испытывает колоссальное дипломатическое и даже совсем недипломатическое давление. Времена Обамы и Керри вспоминаются даже как какие-то вегетарианские. То, что творится в прессе в адрес России, можно назвать информационным беспределом. Но и главы государств хороши. Меркель и Макрон в телефонных разговорах с Путиным не просили даже, а требовали (как сказано в официальном сообщении - "призвали") прекратить боевые действия. То есть налицо давление по этой части. Трамп назвал "позором" действия России. Это уже выходит за рамки дипломатии. А в Госдепе заявили, что астанинский переговорный процесс, на котором Россией, Ираном и Турцией были достигнуты договоренности о зонах деэскалации, провалился. То есть здесь антидипломатическая работа заключается в срыве совместной евразийской дипломатической работы. Но ярче всех высказалась постпред США при ООН Ники Хейли, которая пригрозила Дамаску авиаударами. А после событий 7 февраля мы понимаем, что это из пустых угроз и выкручивания рук превращается, возможно, в ужасную реальность будущего.



Моя оценка западных угроз заключается в самом главном: если дело и дальше будет так развиваться, то я не исключаю прямых боевых столкновений российско-сирийских сил с одной стороны - и авиации Соединенных Штатов Америки и их приспешников с другой стороны.



А высказывания Меркель и других европейцев - это банальная, замшелая риторика, которая ничего нового нам не несет. Это, в общем-то, трепачество, трепотливая болтология представителей стран, которые ни хрена не могут реально делать, а годны лишь только поуказывать, что и как кому делать в Сирии. Это такая злобная отрыжка, это выплеск некого политико-дипломатического яда, и понятно, что во всех упреках они пытаются выставить врагами мира только Дамаск, Тегеран и Москву. Мы к этому уже привыкли.



Но сюжет закручивается так, что линия противостояния, красная полоса, которая пока еще пролегает между российско-сирийской группировкой и коалицией Соединенных Штатов Америки, становится все уже. Она все больше напоминает мне паутинку, которая вот-вот лопнет, и дело действительно может дойти до прямых боевых столкновений. Вся ситуация, если оценивать поведение Соединенных Штатов Америки, Германии, Франции, говорит о том, что коалиция под руководством Соединенных Штатов Америки просто нарывается на боевые действия. И эти стремления делаются тем сильнее, чем больше становится понятно, что вектор развития ситуации разворачивается не в их сторону. По сути, сегодня мы можем говорить о самом главном с беспощадной правдой: наступает генеральная схватка между Россией и Соединенными Штатами Америки за Сирию. Поэтому, чем ближе центр этой схватки, тем воинственнее заявления, тем сильнее звучат призывы американских генералов, политиков и дипломатов к тому, что Америка может, в конце концов, решиться на какие-то открытые силовые действия.



Посмотрите, сколько раз Трамп и Тиллерсон меняли свою позицию. То они сказали, что "мы не уйдем, пока не уйдет Башар Асад", то они говорят, что "мы в любом случае никогда не уйдем с территории Сирии". То они говорили, что фигура Асада их не волнует, а волнует мир, то они опять заявляют, что пока не уйдет Асад, никакого примирения не будет… На деле же Америка пытается сохранить очаги тех сил, которые еще воюют против Башара Асада. Это те кулаки, с помощью которых американская коалиция все-таки пытается свергнуть Асада. Вся трагедия сирийской ситуации сегодня заключается в том, что в Сирии выпестовано с помощью Запада и, конечно, прежде всего Соединенных Штатов Америки, могущее оппозиционное ядро, которое даже лицемерно уже ни в коей мере не может себя называть "мирной оппозицией". Это те же вооруженные банды, которые объявили войну законному правительству Сирии. И Россия сегодня оказалась в кратере этого кровавого месива. Сегодня, как никогда, наступает тот момент, когда нужно решить задачку со многими неизвестными. Вы, наверное, наблюдаете за тем, что мы подбросили туда четыре новейших самолета, это, конечно, значительно усилит нашу группировку. Уже пошла молва, что мы с помощью СУ-57 отработали по некоторым наземным целям. Уже просачиваются весьма провокационные, возможно (а может быть, и правдивые сведения), что эти наши самолеты хорошенько припудрили ряд формирований в Восточной Гуте И говорят, что там крепенько досталось американским инструкторам, что, собственно, и вызвало необходимость срочного разговора Трампа с Путиным, с Меркель и президентом Турции.



Сюжет сирийской антитеррористической войны выходит на новую, гораздо более горячую фазу. Я думаю, что нынешний год будет решающим - пусть это вам не покажется странным - в российско-американских отношениях. Посреди них и будет лежать трагическая Сирия. Потому что 2018 год даст миру ответ на вопрос: с помощью какой силы устоит или провалится законная власть в Сирии? То ли Россия дотянет все-таки, додавит ситуацию до того момента, когда Башар Асад гарантированно сохранится у власти, то ли коалиция все-таки сумеет передавить нас, поднять подконтрольные силы? Ну а силенок у международной коалиции хватает. Вы же не забывайте, что еще Обама в свое время хвастался: в этой коалиции аж 62 государства. И здесь очень драматичная вещь. Кто в коалиции у нас? - Сирия, Россия, Иран, в какой-то степени Ирак. Вот четыре силы, которые противостоят шести десяткам стран, которые все больше и больше по команде США наседают на Сирию. Фактически четверка стран противостоит гигантской волчьей стае, в которой клацает своей пастью рыжий волк по имени Трамп.



Вообще, если говорить по глобальному, стратегическому счету, то сегодня мы должны видеть не только Сирию. Две державы сцепились за право влиять в самом кратере ближневосточной политики - конечно, это Россия и Америка. По сути, вся политика, которая проводилась последние годы в Сирии - это очень массивная тормозная колодка под колеса глобалистской американской политики. Россия впервые подставила этот "башмак", и американский поезд остановится. Потому и летят искры, потому та злоба, которую мы видим. Соединенные Штаты Америки со сворой своих пристяжных болонок пытаются доказать миру, что все-таки их карта возьмет верх. Россия с этим не согласна. Источник - Завтра

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