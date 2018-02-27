Зачем ящеру дырка в тазу? Старая классификация динозавров разрушена новыми находками

16:49 28.02.2018 Недавно найденные окаменелости могут изменить систему классификации динозавров



Современной науке известно около тысячи видов ископаемых рептилий, которых принято считать динозаврами – в соответствии с достаточно условной, но устоявшейся в академической среде классификацией "ужасных ящеров" с делением на две ветви: птицетазовых и ящеротазовых. При этом, обе вариации тазовых костей имеют ярко выраженные отверстия, куда крепились конечности. Согласно действующей теории отверстия в тазобедренных суставах помогали ящерам позиционировать ноги прямо под телами, а не выставлять их в стороны, как лапы крокодила.



Как пишет научно-популярный журнал ScienceNews, недавнее открытие может изрядно встряхнуть академические представления и полностью изменить правила игры, а ответ на вопрос "Это точно динозавр?" уже не будет столь очевиден.



Исторически, список анатомических особенностей, позволявших отнести тот или иной ископаемый вид к динозаврам, постоянно изменялся, а в последние годы он ко всему изрядно сократился. Единственной "священной коровой" палеонтологов – общепризнанным маркером динозавров вплоть до последнего открытия оставались отверстия в тазовых костях, но возможно, что и этот форпост рухнул.



Найденная окаменелая тазовая кость, которая повергла ученый мир в ступор, принадлежала существу под названием Teleocrater rhadinus. Эта четвероногая двухметровая рептилия населяла Землю в течение 10–15 млн лет, и это было 245 млн лет назад, то есть во времена, когда динозавры только начали появляться на планете.



"Здесь очень небольшое углубление", – поясняет палеонтолог из Политехнического университета штата Вирджиния (США) Стерлинг Несбитт, показывая тазовую окаменелость, размером с человеческую ладонь. Вмятина в кости указывает на место, где кость ноги крепилась к тазу. У признанных наукой динозавров на том месте должна быть не просто ямочка, а полноценное отверстие. Таким образом, согласно действующим академическим нормам, телиократер не был динозавром. Но если не динозавр – то, кто? А если динозавр, то почему не работает система маркеров?



И не один лишь телиократер потрясывает генеалогическое древо динозавров – в последние годы участились находки его родственников – динозавроморфов – представителей группы ящероподобных существ, которые жили до и во времена динозавров. И все эти находки ставят под сомнение устоявшиеся диагностические признаки.



Фактически, речь идет о том, что ученые потеряли единственный способ отождествлять и классифицировать динозавров, и как заявил прессе Стерлинг Несбитт: "Что такое динозавр? Теперь это по сути произвольно".



Андрей ДУДНИК | г. Астана Источник - Экспресс-К

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