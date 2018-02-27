Казахстан встречает 2-й "День благодарности". Милое очарование идеологического дебилизма

12:51 28.02.2018 Заслуженное признание



В преддверии празднования Дня благодарности Ассамблея народа Казахстана Южно-Казахстанской области провела выставку мастеров декоративно-прикладного искусства, представлявших все этнокультурные объединения.



День благодарности является хорошим поводом еще раз проявить уважение друг к другу, – считает председатель областного чечено-ингушского этнокультурного объединения Саждат Ахметова. – День благодарности – это низкий поклон земле Казахстана, которая приняла в свое сердце миллионы людей разных этносов, традиций, культур и религий.



В рамках празднования Дня благодарности во всех районах и городах области также прошел конкурс творческих работ "Ынтымағы жарасқан Қазақстан" – "Единством сплоченный Казахстан".



Ирина ГАЛУШКО | Шымкент Источник - Экспресс-К

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