|В Токио монгольская диаспора осадила издательство из-за комикса с изображением мужского полового органа на лбу Чингисхана
10:03 28.02.2018
Карикатура на Чингисхана в японской детской манге "Yarisugi!!! Itazura-Kun" вызвала протесты монгольской диаспоры в Токио, члены которой вышли на акцию к офису издательства Shogakukan, сообщает Kotaku.
Отмечается, что в выпуске манги появилось изображение Чингисхана с пенисом на лбу, а имя великого хана Монгольской империи было изменено на "Членгисхан". Издательство извинилось за свою шутку и объяснило ее появление: картинка оказалась победителем конкурса карикатур, в котором участвовали читатели "Yarisugi!!! Itazura-Kun".
В результате скандала копии выпуска стали убирать с прилавков магазинов.
Издательство извинилось за карикатуру. "Мы признаем, что выражения, использованные в комиксе, оскорбительны для монголов и всех, кто почитает Великого Хана", - заявили представили Shogakukan. Они добавили, что теперь будут тщательнее изучать историю и культуру Монголии, чтобы в будущем не допустить подобных ошибок. Руководство Shogakukan также принесло официальные извинения монгольскому представительству в Японии.