В Токио монгольская диаспора осадила издательство из-за комикса с изображением мужского полового органа на лбу Чингисхана

10:03 28.02.2018 Карикатура на Чингисхана в японской детской манге "Yarisugi!!! Itazura-Kun" вызвала протесты монгольской диаспоры в Токио, члены которой вышли на акцию к офису издательства Shogakukan, сообщает Kotaku.



Отмечается, что в выпуске манги появилось изображение Чингисхана с пенисом на лбу, а имя великого хана Монгольской империи было изменено на "Членгисхан". Издательство извинилось за свою шутку и объяснило ее появление: картинка оказалась победителем конкурса карикатур, в котором участвовали читатели "Yarisugi!!! Itazura-Kun".



В результате скандала копии выпуска стали убирать с прилавков магазинов.



Издательство извинилось за карикатуру. "Мы признаем, что выражения, использованные в комиксе, оскорбительны для монголов и всех, кто почитает Великого Хана", - заявили представили Shogakukan. Они добавили, что теперь будут тщательнее изучать историю и культуру Монголии, чтобы в будущем не допустить подобных ошибок. Руководство Shogakukan также принесло официальные извинения монгольскому представительству в Японии. Источник - CA-NEWS

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