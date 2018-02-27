По доносу господина Ху. В Таджикистане схвачена как мошенница глава компании "Азия-тур" Каромат Содикова

09:13 28.02.2018 Агентство по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана задержало Каромат Содикову, главу компании "Азия-тур".



Источник, близкий к следствию, сообщил 27 февраля Радио Озоди, что Каромат Содикова была задержана 24 февраля. Уголовное дело в отношении предпринимательницы возбуждено по двум статьям уголовного кодекса – мошенничество в особо крупном размере и подделка документов.



По словам источника, Содикова была задержана на основе жалобы китайского предпринимателя, главы компании "Лен Ху А" и директора Культурного центра Китая в Таджикистане Джен Ху А, который обвинил ее в рейдерском захвате предприятия по добыче сурьмы путем подделки документов. Китайский бизнесмен вложил в предприятие, построенное им в местечке Чойрукдарон города Гулистон (бывший Кайраккум) Согдийской области, 1 млн сомони.



Источник, близкий к китайскому предпринимателю, сообщил, что Джен Ху А, которого в Таджикистане называли по-русски Боря два года назад пожаловался в антикоррупционное ведомство на главу компании "Азия-тур", но после этого подвергся давлению и был вынужден покинуть Таджикистан.



В сентябре 2016 года китайский предприниматель сообщил, что его партнер, руководитель компании "Азия-тур" заложил вышеуказанное предприятие и другое имущество, подделав несколько документов, и эти объекты находятся в залоге у "Ориенбанка".



Джен Ху А отметил, что его имущество "присвоили" по заранее разработанному плану между компанией "Азия-Тур" и банком. По его словам, Каромат Содикова с подложным письмом получила в "Ориенбанке" кредит в размере около 1 миллиона сомони, но не вернула деньги. В результате банк требует выплаты кредита этой компании от китайского бизнесмена Джен Ху А.



Пострадавший бизнесмен говорит, что уже на протяжении двух лет судится с Каромат Содиковой и "Ориенбанком". "Длительные судебные споры в Экономическом суде Душанбе и Высшем экономическом суде закончились тем, что на мое имущество был наложен арест, а в дальнейшем его продали Каромат Содиковой по заниженной в десятки раз цене", - сказал он.



Однако Каромат Содикова в беседе с Радио Озоди опровергла претензии китайского бизнесмена и сказала, что, наоборот, является пострадавшей в этой ситуации. "Подумайте сами, разве можно с поддельными документами получить кредит в банке? Сейчас в банках невозможно получить и тысячу долларов без документов, не говоря уже о миллионе сомони", - говорит она.



Судебная передряга привела к тому, что деятельность предприятия была приостановлена, а 130 работников, которые получали ежемесячно от 1500 до 2000 сомони, остались без работы.



По словам Содиковой, на самом деле, предприятие простаивает и возобновит свою деятельность только после того, как китайский предприниматель выплатит всю сумму банковского кредита с процентами. В свою очередь, Джен Ху А говорит, что документы, предоставленные Содиковой для получения кредита, были поддельными. "Наши юристы доказали факт подделки документов, но суд не принял сей факт во внимание", - посетовал он, подчеркнув, что банк должен был связаться с их компанией по поводу "поручительного письма" и оценить имущество, чего сделано не было.



По словам китайского бизнесмена, Каромат Содикова во всех судебных инстанциях заявляла, что является родственницей президента, склоняя суд к вынесению решения в ее пользу. "Эта женщина не могла в одиночку повлиять на суд, чтобы присвоить мое имущество. За ней стоят другие люди. Она везде кичится, что ее брат является персоной №1 в "Ориенбанке", - говорил Джен Ху А.



В подтверждение своих утверждений китайский предприниматель показал тогда письмо за подписью Хасана Асадуллозода, председателя "Ориенбанка" на имя Наима Мансурзода – председателя Высшего экономического суда. В этой ситуации представитель "Ориенбанка", в беседе с Радио Озоди сказал, что все обвинения китайского бизнесмена в адрес "Ориенбанка" беспочвенны и налицо спор между двумя отдельными компаниями.



​По словам собеседника, утверждения китайского бизнесмена о давлении на суд также не имеют никакой основы, а суд в своем решении был независим и справедлив.



Между тем, Джен Ху А говорит, что если в Таджикистане продолжится такое отношение к иностранным инвесторам, то никто не захочет инвестировать в экономику этой центрально-азиатской страны. Источник - rus.ozodi.org

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