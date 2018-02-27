 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Право на добычу. Багдад заливает нефтью дружбу с Москвой, - А.Чичкин
08:56 28.02.2018

Багдад рассчитывает на долговременное сотрудничество с Россией

Северный Ирак (Иракский Курдистан), изобилующий нефтегазовыми ресурсами и трансрегиональными трубопроводными коридорами, остается частично под оккупацией Турции, частично под угрозой таковой. В то же время власти региона стремятся к сепаратным соглашениям с иностранным нефтегазовым бизнесом. Иракское же руководство рассчитывает на долговременное сотрудничество с Россией, в том числе в углеводородной сфере.

Акценты в политике Багдада расставил чрезвычайный и полномочный посол Ирака в России Х. М. Хади. Говоря о североиракской нефти, а ее запасы, напомним, одни из крупнейших в регионе, дипломат отметил заинтересованность не только регионалов, но и зарубежных компаний в том, чтобы обойти центральное правительство при заключении контрактов на добычу. Но многие инофирмы, по мнению Хади, недостаточно осведомлены о правилах экономического сотрудничества автономии с иракским государством. В связи с этим соглашения, в том числе и российских компаний с Эрбилем, проверяются на соответствие конституции и экономической целостности страны.

" В регионе остается не менее 600 спящих исламистских ячеек "

Суммарные инвестиции российского нефтегазового бизнеса в Ираке ныне оцениваются в шесть-семь миллиардов долларов. Страна способна сравнительно быстро и существенно нарастить экспорт нефти. Но Багдад, отметил посол, намерен участвовать в мерах ОПЕК по сдерживанию роста добычи и продажи сырья.

На ситуацию во многих районах Ирака напрямую влияет обстановка в сопредельной Сирии. "Внешняя поддержка антиправительственных сил привела к хаосу, кровопролитию, всевозрастающим жертвам и угрозе раздела страны", – констатировал Хади. Он положительно охарактеризовал усилия Москвы по нормализации положения, дополнением которых могли бы стать аналогичные меры соседних ближневосточных стран. Напомним, что Ирак вопреки прессингу НАТО не ввел запрет на поставки Дамаску нефти и продуктов из нее.

Основные силы группировки ИГ (запрещенного в РФ) в Ираке, по словам посла, разгромлены. Но в регионе остается не менее 600 спящих исламистских ячеек, члены которых все активнее мигрируют между странами. Потому нужны совместные усилия всех государств Большого Ближнего Востока в выявлении и блокировании таких джихадистских звеньев.

Не исключено, что террористы в ответ на разгром их основных сил в Ираке нацелятся на нефтепроводы, состыкованные с портами Иордании, Сирии и Ливана. Это тем более требует координации антитеррористических мер между государствами. В пределах национальных квартир успешная борьба с трансграничным терроризмом едва ли возможна, резюмировал Хади.

Алексей Чичкин,
кандидат экономических наук

№ 8 (721) за 27 февраля 2018 года

Источник - vpk-news.ru
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