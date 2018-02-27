Узун-Агач эвакуирован. В Алматинской области потоп накрывает малую родину Елбасы

07:27 28.02.2018 В Алматинской области объявлен режим ЧС



Жителей поселка Узынагаш эвакуируют.



Власти Жамбылского района Алматинской области объявили режим ЧС в Узынагаше, передает Sputnik Казахстан.



Военнослужащие Нацгвардии во вторник вечером эвакуировали жителей нескольких подтопленных домов в селе Узынагаш Алматинской области.



Талые воды уже несколько дней топят дома в пяти районах Алматинской области и городе Талдыкоргане. Районные власти объявили режим ЧС местного масштаба и привлекли на помощь военнослужащих.



"Около 20 часов силами личного состава части были эвакуированы жители жилых трех домов по улице Кунаева. На проведение аварийно-спасательных работ выделено более 90 военнослужащих и 10 единиц техники", - говорится в сообщении Нацгвардии.



Военнослужащие Нацгвардии продолжают работу в селе: чистят арыки, укладывают мешки с песком, помогают отвести талые воды от домов сельчан.



Между тем, в соцсетях появились сообщения жителей Алматинской области, о том, что 22 февраля начались проблемы с талыми водами. Из-за слабого потока, жители области решили, что могут справиться с ЧП своими силами. Однако ситуация усугубилась уже на следующий день. По словам местных жителей, под водой может оказаться весь поселок.



В свою очередь, пресс-секретарь акима Алматинской области Галымурат Жукел заявил, что по всей области мобилизованы группы экстренного реагирования. Ведутся противопаводковые мероприятия.



Ранее сообщалось, что в Алматинской области вода подтопила дороги и дворы частных домов. Источник - zakon.kz

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