 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 28.02.2018
07:27  Узун-Агач эвакуирован. В Алматинской области потоп накрывает малую родину Елбасы
07:26  Альянс между Россией и Ираном выходит за пределы Сирии, - Франсуа д"Алансон
07:13  Дом-3. Дарига Назарбаева предложила создать телевидение ЕАЭС
07:02  Клан Сопрано. Актюбинский судья-сквернослов Акетай оказался родным братом Казидеолога Кул-Мухаммеда
06:59  США опять отбомбились в Дейр-эз-Зоре по сторонникам Асада, - В,Мухин
06:55  Гагаузы достают из подвалов автоматы. Молдова скоро полыхнет, - С.Гамова
06:52  Адаптация трудовых мигрантов как элемент дестабилизации государства, - Э.Ханымамедов
06:51  "Большая чистка". Стали известны имена задержанных по делу бывшего Генпрокурора Узбекистана
06:11  Сирия не удержала паузу. Прекращение огня в Восточной Гуте никем не соблюдается
01:49  Foreign Policy: Мир вступил в новую геополитическую фазу
01:30  Явление Байбека народу. Сколько еще Алма-Ате жить с акимом клоуном?
01:27  Йеменская бойня. Когда конец? - Аббас Джума
01:26  Шесть созывов Киргизского парламента: депутаты уголовники
01:22  Strategist: Индия и Китай пока остаются "заклятыми друзьями"
01:19  Кто в Астане помогает "дербанить" Нацфонд? - Олег Червинский
01:17  В память о подвиге. Как алматинцы ремонтируют музей панфиловцев
00:23  Назарбаев велел русским Казахстана прикусить язык, - "СП"
00:12  Ждем потопа и мессию. Предсказания американского мистика Эдгара Кейси на 2018 год начинают сбываться
Вторник, 27.02.2018
23:18  Бывший глава МВД Узбекистана Алматов вернулся на работу в министерство
23:15  На Иссык-Куле члены экстремистской организации запретили детям ходить в школу
20:55  Глава комитета по иностранным делам ГосДумы РФ Слуцкий обвинен в секс-домогательствах
20:07  В Усть-Каменогорске состоялась презентация электронной книги "Легенды и сказания Восточного Казахстана"
14:48  Святые места ЦентрАзии, - А.Моррисон
14:46  Китайскую инициативу "Один пояс, один путь" погубят ценовые войны? - Н.Хатсон
14:44  Супер-апашка-122! Казашка Танзиля Бисембеева, живущая в России, признана старейшей жительницей Земли
14:41  "Люди кубков". Загадочные кочевые прото-цивилизации, - Пол Ринкон
14:37  Нация, которая создает и любит роботов. Почему именно корейцы? - Энн Бэйб
14:34  Британия: поколение миллениалов будет самым тучным в истории
14:09  Пифагоровы штаны... Президент Мирзиеев станет почетным доктором Таджикского университета
10:19  Кызы наваляли казы. У кыргызстанок три золотые медали на чемпионате Казахстана по таэквондо
10:17  Аппаратная клоунада. Президент Кыргызстана не принял отставку руководителя своего аппарата
09:29  Не треснет? Европа опять хочет сесть на азербайджанскую трубу, - Т.Халудоров
09:20  Яков Кедми: "Американцы начинают понимать, что их положение гораздо хуже"
09:01  Смерть Афгана. Талибы в Кабуле застрелили старшего советника премьер-министра страны
08:29  Динара Н.Назарбаева-Кулибаева (средненькая) выставила на биржу акции своей "ЕP Алмэкс"
08:26  А тому ли я дала? Моника Левински переосмыслила отношения с Биллом Клинтоном и создает полит-движение
08:22  Олимпийские петли. Такой Пхенчхан нам не нужен, - К.Стригунов
07:54  Кто уничтожил Советский Союз. "Конвергенция" партократии
07:51  Верховная власть в Китае станет бессрочной, - Юрий Тавровский
07:48  Елбасы реабилитировал министра Бозумбаева (не посмертно)
07:44  Сегодня мир так сложен и опасен, что отвести его от катастрофы гораздо труднее, чем полвека назад, - А.Арбатов
07:43  ГУАМ объединяется против России. Москва может ожидать исков в Гаагу от Киева, Кишинева и Тбилиси, - С.Гамова
07:38  Счастье есть - ума не надо. Что роднит Казахстан с Папуа Новой Гвинеей, - Сапа Мекебаев
07:32  Qazaqstan. Латиница и тюркоязычный альянс, - Д.Сатпаев
07:19  Си Цзиньпин перекраивает Китай под себя. Страна принимает крупнейший пакет поправок в конституцию, - М.Коростиков
07:14  "Гражданин? Пройдемте". Второй паспорт как угроза киргизской государственности, - У.Бабакулов
07:08  Судьба британской токалки. Иранский криминальный олигарх Ченгиз и его гюльчатайки
05:02  Украина отказалась от казахстанских локомотивов из-за санкций против России
01:04  Тотальный контроль: как китайская антиутопия угрожает всему миру, - The Atlantic
01:03  Asia Times: США должны подготовить для КНР удар с фланга
00:55  Казахстан. На строительство Национального пантеона выделят почти $1.5 млн.
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Казахстан   | 
Узун-Агач эвакуирован. В Алматинской области потоп накрывает малую родину Елбасы
07:27 28.02.2018

В Алматинской области объявлен режим ЧС

Жителей поселка Узынагаш эвакуируют.

Власти Жамбылского района Алматинской области объявили режим ЧС в Узынагаше, передает Sputnik Казахстан.

Военнослужащие Нацгвардии во вторник вечером эвакуировали жителей нескольких подтопленных домов в селе Узынагаш Алматинской области.

Талые воды уже несколько дней топят дома в пяти районах Алматинской области и городе Талдыкоргане. Районные власти объявили режим ЧС местного масштаба и привлекли на помощь военнослужащих.

"Около 20 часов силами личного состава части были эвакуированы жители жилых трех домов по улице Кунаева. На проведение аварийно-спасательных работ выделено более 90 военнослужащих и 10 единиц техники", - говорится в сообщении Нацгвардии.

Военнослужащие Нацгвардии продолжают работу в селе: чистят арыки, укладывают мешки с песком, помогают отвести талые воды от домов сельчан.

Между тем, в соцсетях появились сообщения жителей Алматинской области, о том, что 22 февраля начались проблемы с талыми водами. Из-за слабого потока, жители области решили, что могут справиться с ЧП своими силами. Однако ситуация усугубилась уже на следующий день. По словам местных жителей, под водой может оказаться весь поселок.

В свою очередь, пресс-секретарь акима Алматинской области Галымурат Жукел заявил, что по всей области мобилизованы группы экстренного реагирования. Ведутся противопаводковые мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Алматинской области вода подтопила дороги и дворы частных домов.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1519792020
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  