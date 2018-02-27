Дом-3. Дарига Назарбаева предложила создать телевидение ЕАЭС

07:13 28.02.2018 Тигран Саркисян приветствовал парламентскую делегацию РК в Москве во главе с депутатом Назарбаевой.



Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян встретился с парламентской делегацией Республики Казахстан во главе с Даригой Назарбаевой, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.



Актуальные вопросы евразийской интеграции и усиление информационной поддержки Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудили Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян и председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Республики Казахстан Дарига Назарбаева на встрече в штаб-квартире ЕЭК, которая прошла 27 февраля в Москве.



Как отметил Председатель Коллегии ЕЭК, "общение с коллегами, ответственными за законодательное продвижение нашего Союза, помогает в том числе реализовать наши основные идеи, которые послужат углублению евразийской интеграции".



Дарига Назарбаева предложила обсудить возможность создания телевидения ЕАЭС по аналогии с "Евроньюс". "Необходимо разъяснять, как подписанные сегодня международные договоры и соглашения отразятся завтра на гражданах наших стран", – подчеркнула председатель комитета.



Стороны договорились о взаимном информировании по вопросам евразийской интеграции.



В мероприятии приняли участие члены Коллегии (министры) ЕЭК Тимур Жаксылыков, Марат Кусаинов и делегация Комитета Сената Парламента Республики Казахстан.

27 февраля 2018, Источник - zakon.kz

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