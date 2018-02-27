Клан Сопрано. Актюбинский судья-сквернослов Акетай оказался родным братом Казидеолога Кул-Мухаммеда

07:02 28.02.2018 DALANEWS.KZ: "Құл-Мұхаммедтің інісі не былықтырып жүр?" ("Что натворил младший брат Кул-Мухаммеда?") - Актюбинские судьи пожаловались в Верховный суд на руководителя областного суда Муратгали АКЕТАЯ.



"Свою жалобу, в которой описываются бесчинства главы Актюбинского областного суда, они отправили председателю ВС РК Жакипу АСАНОВУ. Письмо подписали семь судей и двое руководителей судебных коллегий. Они сообщают, что председатель суда Муратгали Акетай всячески оскорбляет подчиненных, угрожает, каждый раз напоминает о своих высокопоставленных знакомых и влиятельных родственниках. Судьи, подписавшие обращение, и сам глава Актюбинского областного суда пока отказываются от комментариев. Между тем, в Верховном суде уже началась проверка по данной жалобе. Напомним, сенатор Мухтар Кул-МУХАММЕД до недавних пор занимавший должность первого заместителя председателя партии "Нур Отан", является старшим братом Муратгали Акетая", - отмечается в материале.



подготовила Назира Даримбет Источник - ratel.kz

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