 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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США опять отбомбились в Дейр-эз-Зоре по сторонникам Асада, - В,Мухин
06:59 28.02.2018

Новые удары по сирийским войскам оправдают "применением Дамаском химического оружия"

В Сирии продолжаются активные боевые действия. Принятая несколько дней назад резолюция Совбеза ООН № 2401, предусматривающая прекращение огня в республике, по сути, так и не начала реализовываться. Главная причина обострения ситуации, похоже, связана с тем, что Дамаск и его союзники – Москва и Тегеран – не могут смириться с оккупацией США нефтегазовых полей на востоке и юго-востоке Сирии.

Турецкое информагентство Anadolu сообщило вчера, что проправительственные силы Сирии попытались прорваться через позиции курдов в район нефтегазовых месторождений в Дейр-эз-Зоре. Однако отступили после авиационного удара США.

Масштабы потерь со стороны сирийского ополчения неизвестны. Anadolu ссылается на своего корреспондента в Дейр-эз-Зоре, ставшего очевидцем данных событий. Кроме того, авиационная атака ВВС США (которые являются союзниками курдов) на сирийских ополченцев подтверждается материалами и видеороликами в соцсетях. Турецкое агентство не сообщает, были ли среди сирийских ополченцев российские наемники. Но отмечает, что штурмовавшие нефтегазовые поля Коноко отряды состояли в основном из шиитских проиранских формирований. Эти подразделения, как известно, действуют в интересах Дамаска и скорее всего его экономических партнеров из РФ.

Боевые действия вчера велись не только в Дейр-эз-Зоре, но и практически на всей территории страны. Наиболее ожесточенные столкновения проходили в районе Восточной Гуты, что дало основание ряду западных стран в очередной раз обвинить режим президента Сирии Башара Асада в насилии. А официальные представители США и Англии пригрозили разбомбить под Дамаском сирийские позиции.

Предлогом для удара по сирийской армии, как и раньше, является якобы применение правительственными силами химического оружия (ХО). Несмотря на то что объективных доказательств использования ХО нет, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила о "применении режимом химического оружия" как о свершившемся факте. "Сирия терроризирует сотни тысяч мирных жителей авиаударами, артиллерийским огнем, ракетами и наземными атаками. Режим применяет хлорин как оружие", – утверждала Сандерс. Она в очередной раз напомнила, что президент США Дональд Трамп по этому поводу уже "вынес предупреждение режиму Асада" и заявил о возможном силовом ответе. Сандерс попросила относиться к этому "очень серьезно".

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон, в свою очередь, в ходе слушаний в парламенте заявил, что в случае получения неоспоримых данных об использовании правительственной армией в Восточной Гуте боевых отравляющих веществ Запад не должен оставаться в стороне. По его словам, это станет основанием для "ограниченной воздушной операции против режима Асада и его сторонников". Американцы уже поступали подобным образом, когда в апреле прошлого года нанесли ракетный удар крылатыми ракетами "Томагавк" по сирийскому аэродрому Шайрат, откуда якобы взлетали самолеты с боеприпасами, начиненными ХО. Сейчас же США и их союзники, по мнению экспертов, попытаются, видимо, нанести удар по сирийским войскам, используя не только ракеты морского базирования, но и авиацию, а также, возможно, беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

"Вероятность таких ударов весьма велика, – считает военный эксперт генерал-лейтенант Юрий Неткачев. – Вот уже несколько дней западные СМИ пишут о фактах применения в Восточной Гуте хлорина. Правда это или нет и кто это делает, неизвестно. Однако американцы, похоже, уже нашли виновного – это сирийские правительственные силы, которые в пригороде Дамаска ведут боевые действия против террористических группировок". На эти группировки, обращает внимание собеседник "НГ", не распространяется действие резолюции СБ ООН № 2401: "Значит, армия Асада воюет в Восточной Гуте законно".

По мнению генерала, не исключены авиационные удары коалиции во главе с США, подобные тем, что произошли в ночь на 8 февраля в районе завода "Коноко" под Дейр-эз-Зором. Тогда была практически полностью выведена из строя батальонная тактическая группа сирийского ополчения численностью около 700 человек, среди которых были и россияне из частной военной компании Вагнера. "В операции в Восточной Гуте задействовано на порядок больше сирийских войск. И среди них, конечно же, могут быть российские военные специалисты, советники и подразделения Сил специальных операций (ССО), которых американцы без разбора тоже могут бомбить", – опасается Неткачев. В сирийских сухопутных частях и соединениях, полагает генерал, "очень слабые средства ПВО. Они не смогут полностью отразить массированный ракетный удар самолетов и беспилотников ВВС США и их союзников. В случае принятия решения об ударе по войскам Асада наверняка это произойдет ночью и вне зоны поражения сирийских ПВО".

Эксперт считает, что возможные действия США и других западных стран "надо упредить дипломатическими методами". И руководство РФ, по его мнению, правильно делает, что инициирует гуманитарные акции, чтобы выполнить резолюцию Совбеза ООН № 2401. Вчера российские военные в Сирии попытались впервые организовать введенную по инициативе президента РФ Владимира Путина пятичасовую гуманитарную паузу в Восточной Гуте.

Как рассказал начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко, для пропуска мирных жителей при содействии Сирийского общества Красного Полумесяца был подготовлен гуманитарный коридор. О нем жители Восточной Гуты оповещались листовками "с указанием маршрутов выхода из анклава и порядка пересечения пропускных пунктов правительственных войск". Работали звуковещательные станции, рассылались эсэмэски. Впрочем, как сообщил начальник группы контроля зоны деэскалации № 3 Восточной Гуты генерал-майор Виктор Паньков, ни одного мирного жителя через гуманитарный коридор не вышло, так как боевики вели по нему "интенсивный огонь".

"Такой сценарий может длиться сколько угодно долго, – считает военный эксперт полковник Владимир Попов. – Россия попала в очень сложную ситуацию. С одной стороны, Москва поддерживает борьбу Асада с террористами. Однако Запад обвиняет и Дамаск, и опосредованно Москву в уничтожении мирных жителей и нарушении резолюции ООН. В этих условиях возрастает угроза вооруженной борьбы коалиции во главе с США против нынешнего сирийского режима вплоть до его полного уничтожения".
Владимир Мухин
Обозреватель "Независимой газеты"
28.02.2018

Источник - Независимая газета
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