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Гагаузы достают из подвалов автоматы. Молдова скоро полыхнет, - С.Гамова
06:55 28.02.2018

Молдавская автономия просит Турцию защитить ее от Румынии

Пропаганда объединения Молдавии с Румынией может закончиться конфликтом на юге страны, где расположена Гагаузская автономия. Совет старейшин и представителей органов власти всех уровней заявил, что гагаузы в Румынию не пойдут. Экс-председатель Верховного совета Гагаузской республики Михаил Киндегелян, стоявший у истоков автономии, сказал "НГ", что в мае в Гагаузию с визитом приедет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Гагаузы обратятся к нему за помощью. Они уверены, что Турция их не бросит. Сегодня вопрос о возможном объединении будет обсуждать Высший совет безопасности Молдавии.

Президент Республики Молдова (РМ) Игорь Додон созывает сегодня Высший совет безопасности для обсуждения пресечения деятельности партий и организаций, выступающих за объединение страны с Румынией, и намерения Министерства обороны закупить летальное оружие. Накануне Игорь Додон сказал "НГ", что "нейтральная страна вообще не должна закупать оружие, а тем более тогда, когда закрываются школы и детские сады из-за нехватки финансирования". "Да и с кем воевать Молдове? Не с кем и незачем. В Приднестровье это проецируют на себя. А там неурегулированный конфликт", – заметил президент РМ.

Что касается деклараций местных органов власти об объединении Молдавии с Румынией, то Игорь Додон не исключил, что может случиться, когда "стенка пойдет на стенку". "Я вижу, что интерес в таком сценарии есть и он поощряется из Румынии. Их (румын. – "НГ") среднесрочная цель – чтобы эта территория отошла Румынии, но это – гражданская война", – сказал президент.

Он не зря опасается самого тревожного развития событий: в Гагаузской автономии собрался Совет старейшин и представителей всех уровней власти. На Совете башкан (глава) автономии Ирина Влах отметила, что Гагаузия должна "дать отпор антигосударственным силам, ратующим за объединение Молдовы с Румынией". Горячие головы заговорили о вооруженном сопротивлении. Депутат парламента РМ Корнел Дудник заявил: "Если будет униря (объединение. – "НГ"), я первый возьму свой автомат и пойду защищать Гагаузию".

Совет представителей власти всех уровней Гагаузской автономии высказался против объединения с Румынией. Фото со страницы Ирины Влах в Facebook
Совет представителей власти всех уровней Гагаузской автономии высказался против объединения с Румынией. Фото со страницы Ирины Влах в Facebook

Ирина Влах напомнила о результатах референдума в автономии в 2014 году. Тогда было принято решение об отложенном статусе Гагаузии, что предполагает самоопределение территориального автономного образования в случае потери статуса самой Молдавией. Влах отметила, что, когда проводился референдум, тоже было противостояние.

"Но результатом референдума стали преобразования в Гагаузии. Однако в стране вновь начинают набирать силу унионистские движения, принимаются декларации об объединении с Румынией. Мы же заинтересованы в укреплении государственности Молдовы. Я убеждена, что сильная Гагаузия возможна только в сильной Молдове", – отметила Ирина Влах.

Это было поддержано советом. Бывший председатель Верховного совета Гагаузской республики (была самопровозглашена в 1989 году, а затем парламент РМ наделил Гагаузию статусом автономии) Михаил Киндегелян заметил "НГ", что в Молдавии живут не только молдаване, но представители других национальностей – гагаузы, болгары, русские, украинцы. "Они хотят в Румынию? Гагаузы не хотят. Болгары в случае ликвидации Молдовы будут вместе с нами. Мы будем бороться за сохранение независимой Молдовы, которая представляет наш дом. Отмечу, что пример нашей автономии стал прецедентным: недавно венгры, компактно проживающие в Румынии, попросили для себя автономию, "как у гагаузов". Но унионисты работают на объединение, причем сценарий этого был разработан 20 лет назад. И теперь его претворяют в жизнь в том числе и представители молдавской власти. Хотя простые молдаване в большинстве остаются патриотами. Но почему-то они пассивны. А мы не будем молчать. В мае к нам в Гагаузию приезжает с визитом президент Турции Эрдоган. Мы обратимся к нему с просьбой о гарантиях Турции относительно нашего отложенного статуса. Уверен, Эрдоган нас поддержит – мы же братья (гагаузы – тюркско-язычный народ православного вероисповедания. – "НГ"). А если будут столкновения, турки вмешаются и румынам мало не покажется", – поделился своим видением ситуации Михаил Киндегелян.

Участники мероприятия приняли резолюцию, в которой выразили четкую позицию по сохранению Гагаузской автономии и государственности Республики Молдова, призвав к единству в борьбе против унионизма. Гагаузия обратилась в Европейский союз, Совет Европы, ОБСЕ, Соединенные Штаты Америки, Турцию и Российскую Федерацию с просьбой осудить "агрессивные притязания Румынии к фактической аннексии Республики Молдова".

Напомним, в начале года организации, выступающие за объединение Молдавии с Румынией, инициировали принятие деклараций местных советов населенных пунктов, поддерживающих эту идею. До настоящего времени такие заявления приняли более 50 сел Молдавии. В противовес этому президент Игорь Додон инициировал кампанию в поддержку государственности страны также со стороны местных органов власти. Такие декларации приняли уже около 300 населенных пунктов.

Президент Додон назвал унионизм одной из главных угроз для РМ. В ходе передачи "Главный вопрос" на телеканале NTV Moldova президент заявил, что унионистское движение должно быть остановлено в соответствии с законодательством, как в других странах. По словам главы государства, власти (правительство и парламентское большинство) "отмалчиваются по этому вопросу либо потому, что боятся навредить хорошим отношениям с Румынией, либо потому, что они временами заигрывают с этими унионистами с целью создания конфликтной ситуации".

Между тем вице-премьер РМ по евроинтеграции Юрий Лянкэ заявил накануне на румынском канале Digi24, что объединение с Румынией – тема, которая становится все более важной в Республике Молдова. Лянкэ сообщил об усилении тенденции к объединению.

"Румыния становится более привлекательной страной с экономической, социальной, деловой точки зрения. Она достигла другого качества жизни, инфраструктуры, субсидий в сельское хозяйство. Легко сравнить, сколько получают фермеры на левом и правом берегу Прута (пограничная река между Молдавией и Румынией. – "НГ"). Естественно, этот феномен растет", – отметил Юрие Лянкэ. На вопрос о том, является ли союз с Румынией реалистичным, он сказал, что не исключает ничего. Особенно в год 100-летия Великого объединения: в 1918 году молдавский Сфатул цэрий (Совет страны) проголосовал за объединение Бессарабии с Румынией. Лянкэ не исключает и негативного исхода: "Если мы не успеем сесть в вагон, который отправляется в сторону ЕС и НАТО".

Светлана Гамова
Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

28.02.2018

Источник - Независимая газета
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