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Адаптация трудовых мигрантов как элемент дестабилизации государства, - Э.Ханымамедов
06:52 28.02.2018

В стремительно накаляющейся атмосфере противостояния между коллективным Западом и Россией адаптация трудовых мигрантов может стать одним из существенных элементов давления на бывшую РСФСР.

В многонациональной стране межнациональное согласие – основа стабильности. В моменты геополитических кризисов этнические, религиозные и т.п. факторы различия между народами могут использоваться противником в качестве дестабилизирующего инструмента в многонациональном государстве. А если в государстве присутствует социально незащищенная (де-юре возможно, но де-факто практически нет) группа "иностранцев" - трудовых мигрантов - наших бывших соотечественников из Средней Азии, то противник как само собой разумеющееся может использовать это в своих целях.

Тем более это становится очень актуальным в свете разрешения возможности служить иностранцам в армии России. Если солдат по каким-либо причинам становится нелояльным государству, в армии которого он служит, то никакая современная техника не поможет на поле боя.

Запад прекрасно понимает важность и нужность работы с трудовыми мигрантами, и так называемые западные общественные организации через своих представителей на местах защищающие разнообразные права, в том числе отстаивают и права трудовых мигрантов с постсоветского пространства.

Я всегда утверждал, что несмотря на развал Советского Союза мы должны воспитывать молодое поколение во вновь образовавшихся государствах в духе старого и доброго советского интернационализма. В противном случае мы можем получить проблему. Дети трудовых мигрантов, ставшие гражданами России, видя в каком положении социального неравенства по сравнению с местными находятся их родители, могут в будущем, либо в случае нарастания в стране социальных противоречий перенести свое недовольство на местное население. Что из этого получается, хорошо в недавнем прошлом показали пылающие кварталы Франции.

Приведу простой бытовой пример. На моей нынешней работе есть молодой парень, этнический кыргыз. Как-то в одной из бесед он рассказывал мне про своего отца работавшего в России: "Я помню, когда был маленьким, как мой отец приходил с работы очень расстроенным. У него был начальником молодой парень и отец очень переживал, когда тот кричал и ругался матом на него". Либо подобный вопрос в контексте одного из диалогов: "Почему русские слабые?". На каком основании он так решил не совсем понимаю, но например, в случае какого-либо кризиса в государстве или умелой психологической обработки каким-либо вербовщиком, детские обиды за отца вполне могут превратиться, к примеру, в месть местному населению.

Наивно полагать что де мы вышлем всех трудовых мигрантов из страны и никаких проблем не будет. Не забывайте, часть тех же среднеазиатов уже россияне, родственные, дружеские и т.п. связи создают устойчивые социальные цепочки в обществе, по которым активно может передаваться социальное напряжение и недовольство, вовремя используемое нашими геополитическими противниками. Также надо помнить и про демографический кризис в России.

Помощь и поддержка народов Средней Азии для России, на мой взгляд, имеет ничуть не меньшее значение, чем обороноспособность бывшей РСФСР, а возможно даже и большее. Учитывая, как настойчиво англосаксы на протяжении столетий поддерживают разнообразные противоречия на территории ближневосточного региона и в том же Афганистане, адаптация трудовых мигрантов из Средней Азии в российском обществе не прихоть, а жизненная необходимость и купирование одной из немаловажных угроз государству.

Во время Великой Отечественной войны практически вся промышленность была перенесена за Урал и в Среднюю Азию. Сейчас Средняя Азия для России в этом плане закрыта. В случае военной агрессии с Запада Россия не сможет использовать Среднюю Азию как тыл. В случае дестабилизации Средней Азии, когда она может стать основным направлением удара ближневосточных радикалов (то же запрещенное в России ИГИЛ активно отвоевывает себе позиции в Афганистане) регион сам становится на передовой линии фронта и Россия получает значительный поток беженцев, который на одно из первых мест поставит вопрос как адаптации местного населения к нашим бывшим соотечественникам из Средней Азии, так и наоборот.

В мирное время вопросы адаптации потоков миграции могут быть не столь остроактуальными, но во время военных конфликтов между государствами вся межэтническая, социальная и религиозная проблематика имеет тенденции к резкому обострению.

Пропаганда (точнее то, что от нее осталось) постсоветской России использовала тему трудовой миграции из Средней Азии в угоду интересов отдельных политических групп в качестве страшилки для местного населения. Пришло время исправлять эти ошибки.

В России все должны понимать, что Средняя Азия нам до сих пор братская, а для этого Средняя Азия должна видеть братскую Россию.

Эрик ХАНЫМАМЕДОВ, Москва

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1519789920
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