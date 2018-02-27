"Большая чистка". Стали известны имена задержанных по делу бывшего Генпрокурора Узбекистана

06:51 28.02.2018 Улугбек Суннатов. Фото с сайта Paralympic.uz

Сразу несколько бывших высокопоставленных силовиков задержаны в Узбекистане. Все они проходят по делу бывшего Генпрокурора республики Рашида Кадырова, передает узбекская служба Би-Би-Си.



Среди задержанных – Улугбек Суннатов, который до недавнего времени был заместителем Кадырова, Джамшид Файзиев, бывший госсоветник первого президента Ислама Каримова по силовым структурам, и бывший глава управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генпрокуратуры Улугбек Хурамов.



Против Суннатова, по информации "Озодлика", расследуют дело по тем же статьям, что и против его бывшего шефа – "Взяточничество" и "Злоупотребление властью". Суннатов за свою карьеру несколько раз перемещался из Генеральной прокуратуры в областную и обратно. В 2013 году он стал заместителем Генпрокурора Кадырова, затем год провел в качестве прокурора Кашкадарьинской области, после чего вернулся на прежнюю должность. Осенью 2017-го новый президент Шавкат Мирзиеев отправил его в прокуратуру Ташкентской области и спустя несколько месяцев уволил "за недостатки в выполнении своих обязанностей". С начала февраля Суннатов возглавлял Национальную паралимпийскую ассоциацию Узбекистана, однако лишился и этой должности.



Еще один задержанный – Джамшид Файзиев – до 2013 года был замом Генпрокурора Кадырова. В 2013 году стал госсоветником тогдашнего президента Ислама Каримова по координации правоохранительных и контролирующих ведомств, однако продержался в этой должности всего девять месяцев, после чего был назначен прокурором Ташкентской области (именно его осенью прошлого года на этом посту сменил Суннатов). Минувшим летом Мирзиеев, выступив с обличительной речью о работниках прокуратуры, которых он назвал "самыми большими ворами", упомянул и про Джамшида Файзиева. Он, со слов главы государства, "являлся частью этой воровской системы".



Улугбек Хурамов работал следователем Генпрокуратуры, в частности, вел дело лидера оппозиционной коалиции "Солнечный Узбекистан" Санжара Умарова, которого осудили на семь лет тюрьмы. Затем возглавил управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. В сообщениях о его отставке 17 февраля указано, что Хурамов покинул пост замначальника управления, но когда его успели понизить в должности, неизвестно.



Бывший генеральный прокурор Узбекистана Рашид Кадыров был арестован и допрошен 22 февраля. По информации надзорного ведомства, его обвиняют по статьям "Вымогательство", "Злоупотребление властью", "Получение взятки". Как пишет Uzmetronom, бывший Генпрокурор перед задержанием пытался покинуть страну, однако его не выпустили из международного аэропорта "Ташкент". Кадыров возглавлял Генпрокуратуру Узбекистана с 2000 по 2015 годы.

27.02.2018 Источник - fergananews.com

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