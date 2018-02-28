Сирия не удержала паузу. Прекращение огня в Восточной Гуте никем не соблюдается

06:11 28.02.2018 Первая гуманитарная пауза, которая была объявлена Минобороны РФ в Восточной Гуте - контролируемом оппозицией анклаве в пригородах Дамаска,- была сорвана боевиками. Предложение России открыть гуманитарные коридоры в Восточной Гуте стало ее вкладом в реализацию принятой в субботу резолюции 2401 Совета Безопасности ООН о прекращении огня в Сирии. Между тем провал инициативы показал, что решение Совбеза вряд ли положит конец боевым действиям в этой стране: каждая из сторон конфликта решила трактовать принятую резолюцию так, как считает нужным. Запад возлагает ответственность за эскалацию конфликта на Дамаск и Москву.



Целью гуманитарной паузы с 9:00 до 14:00 была эвакуация мирного населения. Как заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон, во вторник в оговоренное время сирийская армия не переходила в наступление и не открывала огонь. При этом ни один мирный житель не смог покинуть район из-за обстрелов боевиков. Пример Алеппо и других городов, осаждавшихся правительственными войсками в ходе войны, свидетельствует: бойцы оппозиционных отрядов неохотно соглашаются на то, чтобы гражданское население покидало зону боевых действий. Присутствие в осажденных городах женщин и детей дает противникам Дамаска пропагандистский козырь, позволяя обвинить президента Сирии Башара Асада в бомбардировках жилых кварталов и военных преступлениях.



Объявление гуманитарной паузы не привело к прекращению огня ни в Восточной Гуте, ни на других фронтах сирийской войны, как того требовала резолюция 2401 Совбеза ООН.



Уже после ее принятия правительственные войска провели несколько операций против защитников осажденного анклава. В Дамаске намерены развивать успех, пользуясь тем, что резолюция 2401 оговаривает: прекращение огня не распространяется на террористические группировки. Одно из контролирующих Восточную Гуту движений - "Хайат Тахрир аш-Шам", филиал "Аль-Каиды" (запрещены в РФ).



Почему США обвинили Россию в обстреле Восточной Гуты

Почему США обвинили Россию в обстреле Восточной Гуты



Первый проект резолюции по гуманитарной ситуации в Сирии был представлен Кувейтом и Швецией в ООН в начале февраля. Поиски компромисса между позициями западных стран и Москвы затянулись. 24 февраля, сразу после голосования, постпред США при ООН Никки Хейли обвинила Россию в проволочках. "Сирийские люди не должны гибнуть в ожидании инструкций российской делегации из Москвы или обсуждения результатов с сирийской стороной",- заявила она. По словам же постпреда РФ при ООН Василия Небензи, Москва добивалась того, чтобы документ не стал предлогом для начала военных действий против Сирии.



В итоге резолюция 2401 оставляет широкое поле для интерпретаций и, главное, не указывает, какие санкции будут приняты в отношении ее нарушителей. Неясны ни сроки выполнения резолюции, ни границы районов, на которые она распространяется. В ходе дебатов западные дипломаты делали упор на ситуации в Восточной Гуте. В то же время постпред Сирии при ООН Башар аль-Джафари заявил: "Резолюция должна осуществляться на всей территории Сирии, включая Африн, районы под контролем Соединенных Штатов, Голаны". Но, к примеру, Турция, которая формально всячески поддержала принятие резолюции, тут же заявила, что не прекратит свою "антитеррористическую операцию" в Африне против курдов.



Камнем преткновения стал и пункт о сроках прекращения огня.



Первоначальный проект предусматривал, что перемирие должно вступить в силу в течение 72 часов после принятия резолюции. Россия была против этой формулировки, призывая не ставить конкретные сроки.



Непосредственные участники боевых действий в Сирии по-своему трактовали резолюцию Совбеза и последовавшее предложение Москвы. "Невозможно защитить мирных жителей, эвакуировав их, как того требует Лавров",- заявил через Twitter лидер "Джейш аль-Ислама" Мухаммед Аллуш. По его словам, "если Россия заинтересована в жизни мирных жителей в Восточной Гуте", она должна немедленно прекратить бомбардировки и обязать Башара Асада соблюдать резолюцию.



Максим Юсин о том, почему в Сирии не удается установить перемирие

Максим Юсин о том, почему в Сирии не удается установить перемирие



При этом во вторник группировки "Джейш аль-Ислам", "Файлак ар-Рахман", "Ахрар аш-Шам" и гражданские активисты в Восточной Гуте направили в ООН письмо, в котором попросили обеспечить тяжелораненым доступ к медицинским пунктам и больницам в соседних странах, а также предоставить гарантию, что они не будут задержаны, в случае если они будут получать медицинское обслуживание в больницах Дамаска. Со своей стороны оппозиционеры обязуются вывести боевиков террористических группировок "Хайат Тахрир аш-Шам", "Джебхат ан-Нусра" и "Аль-Каида", а также тех, кто имеет к ним отношение, из Восточной Гуты в течение 15 дней с момента вступления перемирия в силу. Таким образом, вооруженная оппозиция надеется в очередной раз отделиться от "Ан-Нусры", лишив Дамаск оправдания бомбить Восточную Гуту под предлогом борьбы с терроризмом.



Сергей Лавров во вторник пообещал "проверить на практике, насколько заверения трех незаконных вооруженных формирований соответствуют их истинным намерениям". При этом он не согласился с утверждением представителей "Джейш аль-Ислама" о том, что резолюция 2401 не позволяет выпускать мирных жителей из Восточной Гуты. По словам министра, десятый пункт резолюции содержит требования снять осаду с ряда населенных пунктов, в том числе и с Восточной Гуты. "В этом пункте требуется от всех, кто эту осаду осуществляет, обеспечить доставку гуманитарной помощи, медикаментов, всего необходимого и не препятствовать тем, кто хочет добровольно покинуть эти районы",- подчеркнул Сергей Лавров.



Между тем и в ООН пока не понимают, как работать с российским предложением по гуманитарным коридорам. Дипломатические источники рассказали "Ъ", что для организации одного гуманитарного конвоя требуется от 12 до 24 часов. В пять часов, отведенных для гуманитарной паузы, ООН уложиться не успевает. В любом случае необходимо, чтобы обе стороны прекратили обстрелы.



Вопросы сирийского урегулирования стали одной из главных тем беседы главы МИД РФ с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Во вступительном слове французский дипломат сказал, что хотел бы "наметить пути взаимодействия по наиболее острым вопросам, в том числе по тем, по которым точки зрения не всегда совпадают". И судя по итоговой пресс-конференции, министр имел в виду разногласия по Сирии. При этом он отметил: "Есть вопросы, по которым наш анализ ситуации и позиции совпадают: борьба с терроризмом, защита гражданского населения, отказ от применения химоружия, отказ от тенденций, которые могли бы превратить этот кризис в международный".



Что мешает восстановлению мира в Сирии

Что мешает восстановлению мира в Сирии



Затем господин Ле Дриан обнародовал несколько пунктов, которые могли бы помочь реализации резолюции. Среди них "волеизъявление со стороны сирийского режима" поддержать гуманитарную паузу вслед за заявлением трех вооруженных группировок, обеспечить доступ конвоям ООН через пропускной пункт Вафидин, а также возможность медицинской эвакуации, особенно для детей, и главное - создание механизма наблюдения и контроля за соблюдением гуманитарной паузы. Практически все это есть и в предложениях России.



Пока политики и участники боевых действий спорят о том, как воплотить в жизнь резолюцию, ситуация в Восточной Гуте становится все хуже. По данным ООН, в медицинской эвакуации из этого района нуждаются более тысячи человек.



Максим Юсин, Марианна Беленькая, Галина Дудина

28.2.18 Источник - коммерсант

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