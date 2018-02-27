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Foreign Policy: Мир вступил в новую геополитическую фазу
01:49 28.02.2018

Foreign Policy: Мир вступил в новую геополитическую фазу

Теперь стало абсолютно очевидно, что, несмотря на благочестивую веру Запада в преобразующую силу свободных рынков, способную стимулировать "реформы", Китай склоняется к укреплению автократии, а не ее ослаблению. Действительно, Китай стремится к созданию новой формы тоталитаризма

В прошедшее воскресенье, 25 февраля, центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) предложил убрать из конституции страны положение о том, что председатель и вице-председатель КНР могут "занимать должность не более двух сроков подряд". Таким образом, председатель КНР Си Цзиньпин получит возможность занимать свой пост в течение неопределенного срока. Это, безусловно, знаменует собой конец эпохи - и не только для Китая, но и для Запада, пишет Эмили Симпсон в статье для издания The Foreign Policy.

Для Запада эпоха, о которой идет речь, началась после окончания "холодной войны", когда вчерашние враги Вашингтона превратились в "развивающиеся рынки". Китай начал открывать свои рынки для иностранных инвестиций уже с 1978 года в рамках реформ председателя военсовета ЦК КПК Дэн Сяопина. Но только в 1990-х годах частный сектор действительно пошел на взлет, западные фирмы поспешили нажиться на фоне головокружительного экономического роста КНР.

Вся прелесть эпохи, наступивший после окончания "холодной войны", заключалась в том, что она была аполитичной. Достаточно вспомнить известный акроним БРИКС - группу ведущих развивающихся рынков, - который в 2001 году предложил бывший главный экономист банка Goldman Sachs Джим О"Нил. В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай - это страны, которые принадлежали к разным группам во время "холодной войны". Эти страны стали главными действующими лицами в период новой эпохи мирной глобализации в рамках Pax Americana.

Однако этот аполитичный подход был основан на предположении, унаследованном с "холодной войны", согласно которому демократия и капитализм идут рука об руку, а расширение свободных рынков приведет к глобальному сближению с западной экономической моделью - так предсказывал вашингтонский консенсус.

Уверенность в глобализации способствовала тому, что на развивающиеся рынки, прежде всего речь идет о Китае, хлынул поток западного капитала и интеллектуальной собственности. Однако немногие на Западе были способны оценить геополитические последствия такого шага в тот момент. Вместо этого все восхваляли экономический рост. Были свои основания так полагать: интеграция Китая в мировые рынки привела к тому, что миллиард человек вырвался из бедности. Это стало свидетельством того, что устранение геополитических препятствий на пути развития глобального бизнеса приведет к росту материальных преимуществ.

Конечно, идея глобального космополитического мира имела успех некоторое время, однако приходится констатировать, что расширение капитализма после окончания "холодной войны" не привело к аналогичному расширению демократии. Самым очевидным доказательством тому стал Китай. Теперь стало абсолютно очевидно, что несмотря на благочестивую веру Запада в преобразующую силу свободных рынков, способную стимулировать "реформы", Китай склоняется к укреплению автократии, а не к ее ослаблению. Действительно, Китай стремится к созданию новой формы тоталитаризма, в которой один человек будет возглавлять полицейское государство, которое имеет доступ к любым данным своих граждан, обладает широким спектром электронных устройств наблюдения и способно отслеживать каждое движение любого гражданина. Возможно, миллиард людей выбрался из нищеты только для того, чтобы оказаться под гнетом кибертоталитаризма.

Подобный сценарий развития событий приведет к очень глубоким геополитическим последствиям. В период "холодной войны" Запад столкнулся с коммунистическими странами, экономическая модель и политическая система которых были чуждыми "свободному миру". Конечно, связь между капитализмом и демократией всегда была незначительной, не в последнюю очередь из-за того, что многие из союзников Запада были далеко не демократическими государствами. Сейчас мы точно знаем, что капитализм и демократия не идут рука об руку: капитализм прибирает все к рукам, и вам совсем необязательно поддерживать Pax Americana - период экономической и общественно-политической стабильности, сложившейся в западных странах после окончания Второй мировой войны - чтобы встроиться в него.

К чему это приведет? Трудно ответить на этот вопрос, но он может ознаменовать собой переход в новую геополитическую фазу, в которую мир, кажется, уже вступил. Обратите внимание на то, насколько далеко реальный мир отличается от того, к которому, как полагалось, должна была привести либеральная глобализация. Об этом свидетельствует текст новой стратегии в сфере национальной безопасности США, выпущенной в декабре 2017 года. "Китай и Россия бросают вызов американской власти, влиянию и интересам, пытаясь подорвать американскую безопасность и процветание", - гласит новая стратегия.

Аполитичность развивающихся рынков, которая присутствовала в эпоху быстрой глобализации после окончания "холодной войны", безусловно, обладала определенными достоинствами, не в последнюю очередь - это сокращение масштабов нищеты по всему миру. Однако, как оказалось, развивающиеся рынки не впитали демократических ценностей большинства развитых рынков.

Догматическое утверждение о том, что экономическая свобода приводит к политической свободе, привело к преобладанию принципа laissez-faire (принцип невмешательства, согласно которому государственное вмешательство в экономику должно быть минимальным) за кулисами экономической политики, выстраиваемой между Западом и авторитарными режимами. Сейчас все это кажется очень наивным. Только истинные верующие могут все еще придерживаться идеи о том, что капитализм в конечном итоге приведет к тому, что Китай займет более либеральную позицию.

Максим Исаев

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1519771740
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