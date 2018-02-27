Йеменская бойня. Когда конец? - Аббас Джума

01:27 28.02.2018 Шанс для Йемена



Аббас Джума о войне, ставшей крупнейшей гуманитарной катастрофой современности





С чего начался конфликт и что мы имеем на сегодняшний день



"К сожалению, сегодня йеменцы не могут справиться с ситуацией самостоятельно. Это могут сделать крупные игроки региона и международное сообщество, в руках которых находится решение. Поэтому мы просим их помочь нашей стране и нашему народу прекратить войну. Безопасность и стабильность в Йемене - это неотъемлемая часть безопасности и стабильности в регионе и во всем мире".



(Али Насер Мухаммед, президент Народной Демократической Республики Йемен (1980−1986) на конференции клуба "Валдай")



Так уж получилось, что беда там, где ее освещают СМИ. Все, что не попадает в кадр, перестает существовать. Поэтому йеменский кризис - тема для россиян далекая и непонятная, в отличие от происходящего в Сирии, Ираке или Афганистане.



А между тем, там долгие годы идет кровопролитная война между правительством и повстанцами-хуситами. Ситуация усугубилась в 2015-м, когда в конфликт вмешалась арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. По данным йеменского Центра по правам и развитию, за три года в стране были убиты более 10 тысяч мирных жителей. Из них почти две тысячи - женщины и около 2,5 тысяч - дети.



6 ноября 2017 года Саудовская Аравия вместе с союзниками принимает решение заблокировать сухопутное, морское и воздушное сообщение с Йеменом. Таким образом, и без того истощенную страну погрузили в полную блокаду, что спровоцировало настоящую гуманитарную катастрофу. К умирающим на поле боя добавились еще тысячи погибших от голода и холеры. Не спасла положение и недавняя разблокировка основных портов и воздушного моста в Мариб, что наконец позволило йеменцам получать гуманитарную помощь. На сегодняшний день в ней нуждается 75% населения.



Начало кризиса



Хаос в Йемене по сути не прекращался с момента его объединения в 1990 году. А то, что мы наблюдаем сегодня началось с конфликта между суннитами и шиитами в 2004-м. В городе Саада (на севере страны) шииты выступили против суннитских властей, притеснявших их по конфессиональному признаку и погрязших в коррупции. Представители религиозного меньшинства заявили о желании отделиться. Началось вооруженное восстание.



На авансцене появляются хуситы



Бунт возглавил шиитский имам Хусейн Бадр ад-Дин Аль-Хуси, которого убили в сентябре 2004-го. В честь него бойцов сопротивления сегодня называют "хуситами". Однако официально движение именуется "Ансар Аллах" (сторонники Аллаха). После смерти Хусейна, его пост занял родной брат Абдул-Малик аль-Хуси. И борьба продолжилась. Длился этот кошмар около 6 лет. Власти называли хуситов "проиранской пятой колонной". А те в ответ обвиняли представителей йеменского истеблишмента в предательстве и прислуживании ваххабитской Саудовской Аравии. В 2010 году враждующим сторонам все-таки удалось договориться, и наступило долгожданное перемирие. Однако продлилось оно не долго.



Новая стадия конфликта



В 2010 - 2011 году на Ближний Восток пришла так называемая "Арабская весна" - революционная лавина, накрывшая регион. В том числе и Йемен. Тысячи возмущенных жителей вышли на улицы с требованием отставки Али Абдалла Салеха, возглавлявшего страну уже 33-й год. Президент долго сопротивлялся и даже пережил покушение, но в итоге ему пришлось уступить. 23 ноября 2011 года в Саудовской Аравии Салех отрекся от власти. А 21 февраля 2012 года президентом был избран просаудовский политик Абд-Раббу Мансур Хади. К слову, тут стоит признать, что претензии хуситов относительно вмешательства Эр-Рияда во внутренние дела Йемена отнюдь не беспочвенны.



Конец "Арабской весны" и начало войны



Уход ненавистного Салеха и приход нового главы государства конечно же не избавили страну от проблем. Скорее наоборот: террористы продолжали укреплять свои позиции, а коррупция процветала пропорционально увеличению количества нищих и безработных.



В атмосфере ненависти и междоусобиц хуситы вновь взялись за оружие, начав бороться уже не только с властями, но и с боевиками "Аль-Каиды"*, и с партией "Ислах" (местные "Братья-мусульмане" **) и другими радикалами. Масла в огонь подливал и новоизбранный президент, не желавший идти на диалог с хуситами.



Итог - летом 2014-го бойцы "Ансар Аллах" взяли под контроль северные провинции Амран и Саада, предварительно полностью очистив их от террористов. Когда хуситы добрались до столицы, Хади был вынужден бежать из Саны в Аден. А когда и Аден был взят шиитами, йеменский Янукович смылся в Саудовскую Аравию.



Примечательно, что свергнутый Салех первоначально занял в этом конфликте сторону хуситов. И несмотря на многочисленные попытки врагов расколоть их союз, сотрудничество экс-президента с шиитскими повстанцами казалось крепким. До поры до времени.



В игру вступает Саудовская Аравия



Результатом побед хуситов стало не только бегство Хади, но и реакция Саудовской Аравии. 26 марта 2015 года королевство объявляет о начале международной военной операции против организации "Ансар Аллах", которую в КСА объявляют террористической. Шиитофобия становится консолидирующей идеей, вокруг которой сколачивается арабская коалиция. В нее вошли Катар, ОАЭ, Иордания, Бахрейн, Кувейт, Северный Судан, Египет и Пакистан.







Позже представители Мировой продовольственный программы Организации Объединенных Наций World Food Programme (WFP) обвинили Эр-Рияд в гуманитарном кризисе в Йемене.



- Саудовская Аравия должна компенсировать 100% издержек на гуманитарные расходы, - сказал исполнительный директор WFP Дэвид Бисли, - Или немедленно прекратите эту бессмысленную войну, или возместите стране расходы. А лучше сделайте и то, и другое.



Распад союза между Салехом и хуситами



"Все пройдет" согласно притче было написано на кольце царя Соломона. Так случилось и на этот раз: Салех и хуситы, бок о бок боровшиеся против иностранной интервенции и властей, стали злейшими врагами. Впрочем этого стоило ожидать. Экс-президент Йемена жаждал вернуть себе власть, и, очевидно, рассматривал хуситов исключительно как ситуативных союзников.



В середине ноября 2017-го "Ансар Аллах" предприняли попытку арестовать Салеха и его близких. Тогда удалось договориться. Но затем между сторонами вспыхнул вооруженный конфликт. Бывший президент назвал хуситов "мятежниками" и обвинил их в разжигании гражданской войны. Он также обратился к Саудовской Аравии с призывом снять блокаду и начать диалог.



В итоге бои унесли жизни сотен бойцов с обеих сторон. Достали и самого Салеха.



Йемен сегодня



Разрыв между хуситами и экс-президентом, а также убийство последнего, особо не повлияли на ситуацию в стране. Она как была сложной, так сложной и осталась. Особенно на фоне нарастающего противостояния между "Ансар Аллах" и Эр-Риядом.



Попытки ООН повлиять на ход событий кажутся наивными и бесполезными. В этом плане все даже хуже чем в Сирии, где стороны конфликта худо-бедно встречаются и общаются.



Обстановка осложнена террористическим фактором. Так, боевики "Исламского государства" *** недавно устроили ряд терактов в Адене, в результате которых погибли десятки мирных жителей. Набирает обороты и "Аль-Каида".



Неудивительно, что патовое положение в Йемене стало одной из центральных тем на прошедшей недавно в Москве ближневосточной конференции в рамках Международного дискуссионного клуба "Валдай".



- Нужно незамедлительно положить конец противостоянию и перейти к возобновлению переговоров. Другого пути не существует, - сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. - ООН констатирует, что это крупнейшая гуманитарная катастрофа современности: 19 млн человек нуждаются в скорейшей помощи, медицинском обслуживании, просто в доступе к питанию и чистой воде.



В начале 2018 года Саудовская Аравия и ОАЭ неожиданно для многих решили продемонстрировать жест доброй воли. И в середине января было объявлено о выделении Йемену существенной суммы денег, которая должна была пойти на обеспечение миллионов нуждающихся гуманитарной помощью.



И все бы хорошо, да только вот аттракцион невиданной щедрости совпал с очередной волной агрессии Эр-Рияда. Военная активизация привела к тому, что миллионы жителей Йемена оказались на грани жизни и смерти. Так что эффект от донорской помощи Саудовской Аравии сомнителен. Кроме того, гуманитарка не попадает в районы, контролируемые хуситами. И все это осложнено новым витком конфликта на юге Йемена - там столкнулись бывшие союзники в лице сторонников Хади с одной стороны и "Южного движения" с другой.



Итого



Эксперты все чаще приходят к выводу, что "антихуситская" коалиция, несмотря на новейшее вооружение и вложенные средства, так и не смогла за три года сломить "Ансар Аллах". Более того, последние сумели организовать отряды противовоздушной обороны, а также напасть на район международного аэропорта в Эр-Рияде и потрепать саудовские военные базы. С одной стороны это демонстрирует то, что военный конфликт продолжает усиливаться.



Но с другой, это вселяет надежду на то, что власти Саудовской Аравии пересмотрят свою политику в Йемене и начнут предпринимать реальные шаги по снятию напряжения. Ведь прекращение войны в интересах прежде всего наследного принца Мухаммеда бен Салмана, который серьезно занят реализацией амбициозных экономических реформ. Их цель - снизить зависимость королевства от экспорта нефти путем привлечения иностранных инвестиций и развития туризма. Йеменский же конфликт, прежде всего, вынимает из саудовского бюджета колоссальные средства. А во-вторых, делает Эр-Рияд непривлекательным для западных инвесторов и туристов.



* "Аль-Каида" решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года было признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.



** "Братья мусульмане" - международная организация, признанная решением Верховного суда от 14 февраля 2003 года террористической. Ее деятельность на территории Российской Федерации запрещена.



*** "Исламское государство" признано террористической организацией, деятельность которой в России официально запрещена решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года.



27.2.18 Источник - svpressa.ru

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