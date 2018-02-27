Шесть созывов Киргизского парламента: депутаты уголовники

01:26 28.02.2018 Шесть созывов Жогорку Кенеша. Все депутаты, попавшие в уголовные дела



Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Рекордсменом по депутатам, имевшим проблемы с законом, стал пятый созыв Жогорку Кенеша. К уголовной ответственности из его состава привлекали 12 нардепов. Семерым не удалось избежать срока.



Не отстают и депутаты нынешнего созыва. В отношении девяти парламентариев возбуждены уголовные дела. Трое получили сроки. Двое приговорены к штрафам.



Таких "героев" не нашлось только во втором и третьем созывах ЖК КР. В четвертом нарушили УК КР три депутата. Имелись такие и в самом первом созыве парламента.



Хулиган, контрабандист и два расхитителя



Депутаты первого Собрания народных представителей (верхняя палата Жогорку Кенеша) избирались по одномандатным округам. В 1995-2000 годах собрание насчитывало 45 нардепов.



Четверо из них должны были предстать перед судом. Но парламент по трем не дал согласия на привлечение к уголовной ответственности. Тогда в Конституции и Законе "О статусе депутата" была статья, по которой депутату могли предъявить обвинение и взять под стражу, если его задержали на месте преступления. А оно должно было быть особо тяжким - например, убийство или попытка государственного переворота. Депутат, член парламентской фракции "Онугуу-Прогресс" Исхак Масалев пояснил ИА "24.kg", что в остальных случаях требовалось согласие Жогорку Кенеша.



"Статья "Коррупция" была в Уголовном кодекса, но не относилась к особо тяжким преступлениям", - отметил он.



В этот разряд коррупция с подачи Омурбека Текебаева попала в 2012 году.



В первом созыве двум депутатам было инкриминировано хищение, одному - контрабанда и самому молодому - Баяману Эркинбаеву - хулиганство.



Отделались легким испугом



Члены второго и третьего созывов под уголовные статьи не попадали. Из четвертого состава Жогорку Кенеша проблемы с законом имели три депутата от СДПК - Иса Омуркулов, Куванычбек Кадыров и Мирбек Асанакунов.



Социал-демократы тогда находились в оппозиции, и уголовное преследование в политических кругах воспринималась как "охота на ведьм".



В 2009 году в отношении Исы Омуркулова возбудили дело по статье "Взятка, подкуп". Ему инкриминировали незаконное получение $60 тысяч, когда он возглавлял ГП "Кыргыз темир жолу". Парламент отказался лишать коллегу неприкосновенности, что его спасло от следствия. Сегодня он руководитель фракции СДПК и глава коалиции большинства.



Его коллегам Кубанычбеку Кадырову и Мирбеку Асанакунову повезло меньше. В 2009 году они в Балыкчи устроили митинг и обвинили представителей "Белого дома" во вбросе бюллетеней в пользу Курманбека Бакиева. Нардепам предъявили обвинение по нескольким статьям УК КР, в частности, "Организация массовых беспорядков". Парламент лишил их неприкосновенности, но до суда дело не дошло - оба подались в бега.



Ныне Кубанычбек Кадыров отбывает наказание за попытку насильственного захвата власти. Первомайский районный суд приговорил его к 12 годам лишения свободы.



Мирбек Асанакунов удержался во власти. Он руководил Иссык-Кульской областью в 2012-2015 годах. Сейчас возглавляет Федерацию профсоюзов.



V созыв - лидер по уголовным делам



В пятом созыве Жогорку Кенеша уголовные дела в отношении депутатов возбуждались стабильно.



"Достойные" продолжатели



В шестом созыве по громкой статье "Коррупция" привлечены к ответственности шесть нардепов.



Уголовное дело в отношении лидера "Ата Мекена" Омурбека Текебаева возбудили в феврале 2017 года. Поводом стало заявление российского бизнесмена Леонида Маевского о том, что якобы в 2010 году он передал лидеру "Ата Мекена" $1 миллион для положительного решения вопроса с продажей сотового оператора MegaCom, который временное правительство национализировало.



Суд применил в отношении Омурбека Текебаева амнистию. Срок наказания сократили, поэтому политику придется провести в колонии 4,5 года из назначенных восьми.



Пред судом предстал и нынешний глава фракции "Ата Мекен" Алмамбет Шыкмаматов. Ему инкриминируют коррупцию. По информации Генпрокуратуры, он включил в тендерную заявку автомобиль жены, продав его победителю тендера - компании "Барат Люкс" - за $13,5 тысячи, но ГП КР считает, что реальная цена автомобиля в то время якобы составляла около $10 тысяч.



Гособвинение запросило для него 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд первой инстанции оштрафовал Алмамбета Шыкмаматова на 5 миллионов сомов. Он обжаловал его.



Депутат фракции "Кыргызстан" Канатбек Исаев проходит фигурантом сразу по двум уголовным делам, связанным с коррупцией и попыткой насильственного захвата власти.



По второму делу следствие продлили до 28 февраля. Из материалов следует, что Канатбек Исаев, как сторонник кандидата в президенты Омурбека Бабанова, сговорился с представителями ОПГ и подготовил молодых людей для организации массовых беспорядков во время и после выборов президента под предлогом фальсификации итогов голосования. Поводом для возбуждения дела стали видео- и аудиозаписи.



По первому делу, связанному с коррупцией, Первомайский районный суд приговорил Канатбека Исаева к 12 годам с отбыванием в колонии усиленного режима. Его обвиняли в незаконной передаче земельного участка из муниципальной собственности в частную, когда он работал мэром Токмака. Кроме того, он якобы продал библиотеку и общежитие частному лицу по заниженной стоимости.



Два уголовных дела по разным статьям возбуждено и в отношении члена "Бир Бола" Игоря Чудинова. Он обвинялся в коррупции в бытность премьер-министром (2009-2010 годах) при выделении земельных участков. Октябрьский районный суд оштрафовал его на 11 миллионов сомов.



Второе дело возбудили в мае 2017 года по факту незаконного выделения и нецелевого использования с 2009-го по 2015 годы бюджетной ссуды в 200 миллионов сомов ОАО "Машиноиспытательная станция".



С Игорем Чудиновым по этому делу проходит его однопартиец Акылбек Жапаров. В 2009-2010 годах он занимал должность первого вице-премьер-министра. В 2011-м стал министром финансов.



По статье 303 Уголовного кодекса КР проходит и социал-демократ Музаффар Исаков. Будучи главой Таш-Булакского айыл окмоту, он якобы по предварительному сговору с чиновниками районного Госрегистра и архитектуры в 2010-2015 годах вынес 315 незаконных постановлений о выделении земельных участков сельскохозяйственного назначения под индивидуальное жилищное строительство. Свидетели утверждают, что участки продавались по цене от $1,5 до $3 тысяч.



Уголовное дело возбудили в феврале, в марте нардепу предъявили обвинение. В Генеральной прокуратуре не могут объяснить, почему расследование так затянулось. В суд дело не поступило до сих пор.



Срок и побег



Сбежал из страны и добровольно отказался от мандата экс-лидер парламентской фракции "Республика - Ата Журт" Омурбек Бабанов. Ему инкриминируют публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды во время предвыборной агитации на встрече с жителями микрорайона "Амир-Тимур" в Оше 28 сентября.



Находясь за пределами Кыргызстана, он заявил, что уходит из большой политики. В ГКНБ не смогли объяснить, почему Омурбека Бабанова так и не объявили в международный розыск.



Экс-генеральный прокурор, бывший министр юстиции и член фракции "Ата Мекен" Аида Салянова получила срок. Ее признали виновной в злоупотреблении должностным положением. По версии обвинения, в 2010 году она, будучи министром юстиции, незаконно возобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву. Ее приговорили ее к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества и отсрочкой на 12 лет, пока младшей дочери Аиды Саляновой не исполнится 14 лет.



В начале 2018 года в криминальную хронику попал член фракции "Кыргызстан" Асылбек Дамирбек уулу. Его задержали во время спецоперации в Алматы. Народный избранник подозревается в связях с контрабандистами. Материалы дела под грифом "Секретно". Однако во фракции "Кыргызстан" верят в невиновность коллеги. Пока его арестовали на два месяца. Источник - 24.kg

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