 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 28.02.2018
07:27  Узун-Агач эвакуирован. В Алматинской области потоп накрывает малую родину Елбасы
07:26  Альянс между Россией и Ираном выходит за пределы Сирии, - Франсуа д"Алансон
07:13  Дом-3. Дарига Назарбаева предложила создать телевидение ЕАЭС
07:02  Клан Сопрано. Актюбинский судья-сквернослов Акетай оказался родным братом Казидеолога Кул-Мухаммеда
06:59  США опять отбомбились в Дейр-эз-Зоре по сторонникам Асада, - В,Мухин
06:55  Гагаузы достают из подвалов автоматы. Молдова скоро полыхнет, - С.Гамова
06:52  Адаптация трудовых мигрантов как элемент дестабилизации государства, - Э.Ханымамедов
06:51  "Большая чистка". Стали известны имена задержанных по делу бывшего Генпрокурора Узбекистана
06:11  Сирия не удержала паузу. Прекращение огня в Восточной Гуте никем не соблюдается
01:49  Foreign Policy: Мир вступил в новую геополитическую фазу
01:30  Явление Байбека народу. Сколько еще Алма-Ате жить с акимом клоуном?
01:27  Йеменская бойня. Когда конец? - Аббас Джума
01:26  Шесть созывов Киргизского парламента: депутаты уголовники
01:22  Strategist: Индия и Китай пока остаются "заклятыми друзьями"
01:19  Кто в Астане помогает "дербанить" Нацфонд? - Олег Червинский
01:17  В память о подвиге. Как алматинцы ремонтируют музей панфиловцев
00:23  Назарбаев велел русским Казахстана прикусить язык, - "СП"
00:12  Ждем потопа и мессию. Предсказания американского мистика Эдгара Кейси на 2018 год начинают сбываться
Вторник, 27.02.2018
23:18  Бывший глава МВД Узбекистана Алматов вернулся на работу в министерство
23:15  На Иссык-Куле члены экстремистской организации запретили детям ходить в школу
20:55  Глава комитета по иностранным делам ГосДумы РФ Слуцкий обвинен в секс-домогательствах
20:07  В Усть-Каменогорске состоялась презентация электронной книги "Легенды и сказания Восточного Казахстана"
14:48  Святые места ЦентрАзии, - А.Моррисон
14:46  Китайскую инициативу "Один пояс, один путь" погубят ценовые войны? - Н.Хатсон
14:44  Супер-апашка-122! Казашка Танзиля Бисембеева, живущая в России, признана старейшей жительницей Земли
14:41  "Люди кубков". Загадочные кочевые прото-цивилизации, - Пол Ринкон
14:37  Нация, которая создает и любит роботов. Почему именно корейцы? - Энн Бэйб
14:34  Британия: поколение миллениалов будет самым тучным в истории
14:09  Пифагоровы штаны... Президент Мирзиеев станет почетным доктором Таджикского университета
10:19  Кызы наваляли казы. У кыргызстанок три золотые медали на чемпионате Казахстана по таэквондо
10:17  Аппаратная клоунада. Президент Кыргызстана не принял отставку руководителя своего аппарата
09:29  Не треснет? Европа опять хочет сесть на азербайджанскую трубу, - Т.Халудоров
09:20  Яков Кедми: "Американцы начинают понимать, что их положение гораздо хуже"
09:01  Смерть Афгана. Талибы в Кабуле застрелили старшего советника премьер-министра страны
08:29  Динара Н.Назарбаева-Кулибаева (средненькая) выставила на биржу акции своей "ЕP Алмэкс"
08:26  А тому ли я дала? Моника Левински переосмыслила отношения с Биллом Клинтоном и создает полит-движение
08:22  Олимпийские петли. Такой Пхенчхан нам не нужен, - К.Стригунов
07:54  Кто уничтожил Советский Союз. "Конвергенция" партократии
07:51  Верховная власть в Китае станет бессрочной, - Юрий Тавровский
07:48  Елбасы реабилитировал министра Бозумбаева (не посмертно)
07:44  Сегодня мир так сложен и опасен, что отвести его от катастрофы гораздо труднее, чем полвека назад, - А.Арбатов
07:43  ГУАМ объединяется против России. Москва может ожидать исков в Гаагу от Киева, Кишинева и Тбилиси, - С.Гамова
07:38  Счастье есть - ума не надо. Что роднит Казахстан с Папуа Новой Гвинеей, - Сапа Мекебаев
07:32  Qazaqstan. Латиница и тюркоязычный альянс, - Д.Сатпаев
07:19  Си Цзиньпин перекраивает Китай под себя. Страна принимает крупнейший пакет поправок в конституцию, - М.Коростиков
07:14  "Гражданин? Пройдемте". Второй паспорт как угроза киргизской государственности, - У.Бабакулов
07:08  Судьба британской токалки. Иранский криминальный олигарх Ченгиз и его гюльчатайки
05:02  Украина отказалась от казахстанских локомотивов из-за санкций против России
01:04  Тотальный контроль: как китайская антиутопия угрожает всему миру, - The Atlantic
01:03  Asia Times: США должны подготовить для КНР удар с фланга
00:55  Казахстан. На строительство Национального пантеона выделят почти $1.5 млн.
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Казахстан   | 
Кто в Астане помогает "дербанить" Нацфонд? - Олег Червинский
01:19 28.02.2018

Кто в Астане помогает "дербанить" Нацфонд?

ОЛЕГ ЧЕРВИНСКИЙ

Компетентным органам не составит труда вычислить, кто обеспечивал политическое прикрытие этой комбинации, если на то будет высочайшая воля

Несмотря на то, что министр юстиции Марат БЕКЕТАЕВ тратит на разрешение юридического конфликта с Анатолом СТАТИ, по которому арестованы 22 миллиарда средств казахстанского Нацфонда, до 40 процентов своего рабочего времени, пока что мяч явно не на его стороне.

Правительство подало апелляцию на решения судов и рассчитывает на положительный исход, но Казахстан уже вынужден раскошеливаться в соответствии с судебными решениями, вынесенными в Бельгии и Нидерландах.

Мы уже писали, что в Швеции судоисполнители начали реализацию принадлежащих Казахстану акций в 33 шведских публичных компаниях общей стоимостью около 100 миллионов долларов.

А на минувшей неделе стало известно, что попытка Казахстана оспорить в Высоком суде Лондона заморозку средства Нацфонда обошлась ему в 450 тысяч долларов, и это не считая расходов на услуги адвокатов.

Именно такую сумму, по решению британского суда, должна оплатить казна Казахстана в качестве возмещения судебных издержек Bank of New York Mellon, заморозившего средства Нацфонда.

Между тем, вскрывшиеся в ходе процесса обстоятельства позволяют предположить, что сегодняшние иски – это не просто расплата за топорные действия наших чиновников, изгнавших из страны 10 лет назад не выполняющего, по их мнению, свои обязательства инвестора.

А хорошо продуманная и четко реализованная схема, в результате которой в выигрыше оказались почти все – сам Стати, его европейские инвесторы, юристы и адвокаты.

Единственный проигравший – народ Казахстана и Национальный фонд.

И если это действительно так, то комбинация эта никак не могла бы реализоваться без содействия и поддержки высокопоставленных людей в Астане.

Как пояснил Ratel.kz, осведомленный источник, специализирующийся на слияниях и поглощениях в нефтегазовой отрасли в странах бывшего СССР, схема опустошения государственных бюджетов новых независимых государств отработана давно.

Некий инвестор, умеющий договариваться как с западными банками, так и с большими чиновниками в коридорах власти, заключает инвестиционный контракт с правительством на разработку какого-нибудь не очень крупного месторождения и строительство инфраструктуры на нем (в данном случае это было строительство газоперерабатывающего завода на Боранколе).

После под этот контракт привлекаются инвестиции (в случае со Стати – еврооблигации).

Средства якобы инвестируются в проект (на самом деле значительная часть их расходится по карманам авторов схемы), "крыша" в правительстве и профильных ведомствах подтверждает выполнение инвестиционных обязательства, и до определенного момента проблем у инвестора нет.

Но в преддверии часа Х, который на профессиональном жаргоне называется "точкой выхода", инвестор провоцирует власти на проверку своей деятельности, а нужные люди в чиновничьих кабинетах обеспечивают, чтобы эта проверка прошла максимально грубо, с нарушениями законности и привела к расторжению контракта.

Такие действия правительства страны, где реализуется инвестиционный проект, прописаны в договорах на привлечение инвестиций как "политический форс-мажор", вследствие чего банки, финансировавшие проект, получают возмещение потерянных средств от страховых компаний.

А изгнанный инвестор спустя какое-то время подает иск в международный арбитраж с требованием возместить экспроприированные инвестиции.

В случае выигрыша он остается в хорошем плюсе, ну а если Фемида будет к нему не благосклонна – у него в любом случае осталась часть инвестированных денег.

К примеру, свои убытки в Казахстане тот же господин Стати оценил в более чем 500 миллионов долларов, и Палата по хозяйственным делам Судебной коллегии королевской скамьи Высокого суда подтвердила эту цифру.

Оспаривая это решение в другом суде, Казахстану удалось доказать, что не менее 100 миллионов из этой суммы осело на счетах компании-прокладки, принадлежащей самому Стати и через которую закупалось оборудование для газоперерабатывающего завода.

Если гипотеза о том, что весь сценарий взаимоотношений Анатола Стати и Республики Казахстан был прописан в самом начале игры, то осталось только выяснить, кто же из "больших людей" в Астане обеспечивал политическое прикрытие этой комбинации.

И наверняка компетентным органам не составит труда вычислить их.

Если будет на то, конечно, высочайшая воля.

О том, как Анатол Стати приходил и уходил из Казахстана, читайте в новой книге Олега ЧЕРВИНСКОГО "Черная кровь Казахстана", которая продается во всех магазинах "Меломан" и MARWIN в республике, а также в интернет-магазине meloman.kz с доставкой в любой город страны.

Источник - Ratel.kz
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1519769940
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  