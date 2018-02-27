Кто в Астане помогает "дербанить" Нацфонд? - Олег Червинский

01:19 28.02.2018 Кто в Астане помогает "дербанить" Нацфонд?



ОЛЕГ ЧЕРВИНСКИЙ



Компетентным органам не составит труда вычислить, кто обеспечивал политическое прикрытие этой комбинации, если на то будет высочайшая воля



Несмотря на то, что министр юстиции Марат БЕКЕТАЕВ тратит на разрешение юридического конфликта с Анатолом СТАТИ, по которому арестованы 22 миллиарда средств казахстанского Нацфонда, до 40 процентов своего рабочего времени, пока что мяч явно не на его стороне.



Правительство подало апелляцию на решения судов и рассчитывает на положительный исход, но Казахстан уже вынужден раскошеливаться в соответствии с судебными решениями, вынесенными в Бельгии и Нидерландах.



Мы уже писали, что в Швеции судоисполнители начали реализацию принадлежащих Казахстану акций в 33 шведских публичных компаниях общей стоимостью около 100 миллионов долларов.



А на минувшей неделе стало известно, что попытка Казахстана оспорить в Высоком суде Лондона заморозку средства Нацфонда обошлась ему в 450 тысяч долларов, и это не считая расходов на услуги адвокатов.



Именно такую сумму, по решению британского суда, должна оплатить казна Казахстана в качестве возмещения судебных издержек Bank of New York Mellon, заморозившего средства Нацфонда.



Между тем, вскрывшиеся в ходе процесса обстоятельства позволяют предположить, что сегодняшние иски – это не просто расплата за топорные действия наших чиновников, изгнавших из страны 10 лет назад не выполняющего, по их мнению, свои обязательства инвестора.



А хорошо продуманная и четко реализованная схема, в результате которой в выигрыше оказались почти все – сам Стати, его европейские инвесторы, юристы и адвокаты.



Единственный проигравший – народ Казахстана и Национальный фонд.



И если это действительно так, то комбинация эта никак не могла бы реализоваться без содействия и поддержки высокопоставленных людей в Астане.



Как пояснил Ratel.kz, осведомленный источник, специализирующийся на слияниях и поглощениях в нефтегазовой отрасли в странах бывшего СССР, схема опустошения государственных бюджетов новых независимых государств отработана давно.



Некий инвестор, умеющий договариваться как с западными банками, так и с большими чиновниками в коридорах власти, заключает инвестиционный контракт с правительством на разработку какого-нибудь не очень крупного месторождения и строительство инфраструктуры на нем (в данном случае это было строительство газоперерабатывающего завода на Боранколе).



После под этот контракт привлекаются инвестиции (в случае со Стати – еврооблигации).



Средства якобы инвестируются в проект (на самом деле значительная часть их расходится по карманам авторов схемы), "крыша" в правительстве и профильных ведомствах подтверждает выполнение инвестиционных обязательства, и до определенного момента проблем у инвестора нет.



Но в преддверии часа Х, который на профессиональном жаргоне называется "точкой выхода", инвестор провоцирует власти на проверку своей деятельности, а нужные люди в чиновничьих кабинетах обеспечивают, чтобы эта проверка прошла максимально грубо, с нарушениями законности и привела к расторжению контракта.



Такие действия правительства страны, где реализуется инвестиционный проект, прописаны в договорах на привлечение инвестиций как "политический форс-мажор", вследствие чего банки, финансировавшие проект, получают возмещение потерянных средств от страховых компаний.



А изгнанный инвестор спустя какое-то время подает иск в международный арбитраж с требованием возместить экспроприированные инвестиции.



В случае выигрыша он остается в хорошем плюсе, ну а если Фемида будет к нему не благосклонна – у него в любом случае осталась часть инвестированных денег.



К примеру, свои убытки в Казахстане тот же господин Стати оценил в более чем 500 миллионов долларов, и Палата по хозяйственным делам Судебной коллегии королевской скамьи Высокого суда подтвердила эту цифру.



Оспаривая это решение в другом суде, Казахстану удалось доказать, что не менее 100 миллионов из этой суммы осело на счетах компании-прокладки, принадлежащей самому Стати и через которую закупалось оборудование для газоперерабатывающего завода.



Если гипотеза о том, что весь сценарий взаимоотношений Анатола Стати и Республики Казахстан был прописан в самом начале игры, то осталось только выяснить, кто же из "больших людей" в Астане обеспечивал политическое прикрытие этой комбинации.



И наверняка компетентным органам не составит труда вычислить их.



Если будет на то, конечно, высочайшая воля.



О том, как Анатол Стати приходил и уходил из Казахстана, читайте в новой книге Олега ЧЕРВИНСКОГО "Черная кровь Казахстана", которая продается во всех магазинах "Меломан" и MARWIN в республике, а также в интернет-магазине meloman.kz с доставкой в любой город страны. Источник - Ratel.kz

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