 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В память о подвиге. Как алматинцы ремонтируют музей панфиловцев
01:17 28.02.2018

Подвиг панфиловцев известен не только в Казахстане, но и далеко за его пределами - на территории всего бывшего СССР знают о героях, стоявших в годы Великой Отечественной войны насмерть при обороне Москвы. Но при этом далеко не все гости Алматы и даже немногие его жители, знают о том, что в Южной столице есть музей, посвященный Панфиловской дивизии. Возглавляет его внучка генерала Ивана Панфилова - Алуа Байкадамова. Организован этот музей был в 1965 году и находится на территории парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев, в здании Дома Армии, который является единым архитектурным комплексом с мемориалом, посвященным подвигу 28 панфиловцев. Вскоре после его открытия туда пришла на работу дочь Панфилова - Валентина Ивановна. Со слов Алуы Байкадамовой, материалы, которые представлены в музее, собирались по крупицам, и большая заслуга в этом Валентины Ивановны Панфиловой. Будучи участником Великой Отечественной войны (ВОВ), она пользовалась уважением среди горожан, ветеранов ВОВ, которые приносили дорогие их сердцу вещи: документы, награды, и прочее. Таким образом, среди экспонатов музея появились личные вещи дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского, Героя Советского союза Николая Терехина. Грамоты о присвоении званий Героям Советского Союза: Клочкову, Дутову, Келейникову, Шадрину. "В тяжелые 1990-е годы все материалы, собранные моей мамой, были сохранены Эммой Чупековой, которая начинала работать в музее еще тогда, когда мама была еще жива, - рассказывает Байкадамова. - Музей выстоял, несмотря на полное отсутствие финансирования, а в мае 2015 года Эмма Абсалямовна передала руководство мне. Тогда мы были в составе АО "КазахстанГИС Центра", а с мая 2016 года вошли в состав Национального военно-патриотического центра Вооруженных Сил РК в составе его филиала", - рассказала она.

Перед Новым годом музей закрылся на реконструкцию, которая проводится силами добровольцев. "Сначала мы хотели провести просто реэкспозицию. Когда же взялись за дело, то стало ясно, что требуется полномасштабный ремонт. Я через соцсети обратилась к алматинцам с просьбой о помощи. На нее откликнулись многие. Причем первым предложил свою помощь внук ветерана Великой Отечественной войны, известного ученого Сактагана Баишева. Горожане нам также несли строительные материалы, стекло, краски. Ремонт мы производим при помощи неравнодушных людей, за что им очень благодарны. Получился своеобразный народный проект", - рассказала Алуа Байкадамова. Она пояснила, что к настоящему времени закончены черновые работы: обновлена штукатурка и вынесен мусор, копившийся десятилетиями. "Мусора были целые тонны, им были заложены все кладовые. Теперь нам предстоят реставрация, покраска и декоративные работы. Мы приглашаем дизайнеров, художников и реставраторов. Если у кого-то есть желание нам помочь, мы будем благодарны", - отметила внучка генерала Панфилова. Музей разделен на три зала. Первый посвящен военной истории средних веков, военной истории начала и первой половины XX века. Второй - периоду от Второй мировой войны до наших дней, третий, расположенный на первом этаже, - битве за Москву 30 сентября 1941 года.

"К нам приходит множество иностранных туристов. Когда они видят экспонаты, среди которых оригиналы уникальных документов, фотографий, это оставляет у них глубокое впечатление. Связано это с тем, что в европейских музеях выставляют, как правило, копии. Многие иностранные туристы остаются поражены нашей коллекцией. Удивлены тем, что мы не пропагандируем участие Советского Союза и казахстанцев в ВОВ. "Мы знаем все про немецкую армию, про союзников Германии, а ведь победители вы! Почему вы об этом не пишете!" - так говорят они, посетив наш музей", - поделилась Байкадамова. В зале, посвященном битве за Москву, стоит пушка ЗИС-3, переданная командованием восьмой гвардейской дивизии, из которой панфиловцы вели огонь по фашистам. Также здесь расположена диорама, посвященная бою под Москвой. Картина, выполненная маслом, требует реставрационных работ. Сама диорама была повреждена жуком-короедом, пришла в полный упадок, в связи с чем ее пришлось демонтировать.

Военно-исторический музей Дома Армии пользуется среди посетителей серьезным спросом. Ежемесячно его посещают не менее полусотни иностранных туристов. Местные посетители исчисляются сотнями - очень часто сюда на экскурсии приезжают школьники и студенты. А в День Победы, 9 мая, число визитеров достигает нескольких тысяч. При этом музей не имеет независимого статуса и не может брать плату за вход. Соответственно, не имеет своего бюджета. "Сейчас все готово, чтобы мы как филиал Военно-исторического музея в Астане обрели Республиканский статус, то есть напрямую были бы подчинены Министерству обороны. Приобретение статуса дало бы нам возможность зарабатывать средства, которые мы смогли бы тратить на реставрацию и пополнение коллекций. Вопрос остается открытым", - говорит Алуа. "Сейчас мы не имеем права продавать билеты, вход у нас свободный. И когда многие посетители сами хотят оплатить экскурсию, мы говорим, что не можем взять денег. Но сказать, что у нас совсем нет поддержки, нельзя. Площадь музея составляет 650 квадратных метров, с нас не взимают плату за аренду, нам увеличили штат, сотрудники получают зарплату. Это большая поддержка от Минобороны, но хотелось бы самостоятельности", - сказала Байкадамова.

"Посмотреть на парк 28 гвардейцев-панфиловцев приходят тысячи людей. Они восторгаются монументом, посвященным боевой славе Панфиловской дивизии, возлагают цветы к Вечному огню. Но многие даже и не знают о том, что буквально в 50 метрах от мемориала находится музей, в котором живые экспонаты - письма с фронта, документы, предметы оружия панфиловцев, их награды. Наш музей - это живая история. Люди всего этого не видят. И это из-за того, что они не знают о том, где мы находимся. Сейчас аким Алматы делает все для привлечения туристов в Алматы, а это, в первую очередь, конечно же, музеи. Наш музей уникален, а у нас нет даже информационных указателей, расположенных в парке, для того чтобы туристы смогли бы нас найти", - посетовала Байкадамова. Часть реставрационных работ в музее планируется завершить к майским праздникам. Кроме того, его планируется расширить, чтобы полнее осветить историю Вооруженных Сил Казахстана. Уже разработан план расширения, имеется эскизный проект, который был представлен министру обороны. "Ждем положительного решения", - сказала внучка Панфилова.

Источник - Tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1519769820
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