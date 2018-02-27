Назарбаев велел русским Казахстана прикусить язык, - "СП"

00:23 28.02.2018 Ущемление прав миллионов граждан может спровоцировать сопротивление,



Сергей Аксенов



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Владимир Лепехин

Дмитрий Журавлев



Вслед за русскими Прибалтики и Украины, "прелести" набирающего силу национализма скоро, похоже, смогут оценить и русскоязычные жители Казахстана. Относительно сбалансированная языковая политика, проводимая президентом этой страны долгие годы, кажется, подходит к концу. Последствия могут оказаться катастрофическими.



На днях Нурсултан Назарбаев на встрече с министром информации и коммуникаций Дауреном Абаевым дал поручение правительству и парламенту страны перейти на казахский язык. При этом он оговорился, что следует предусмотреть и возможность синхронного перевода. По мнению Елбасы - лидера нации (этот титул с недавних пор официально носит Назарбаев - авт.), необходимо предпринимать меры по повышению статуса казахского языка. А для этого, в частности, совершенствовать методику его преподавания. Патриотическим воспитанием казахстанской молодежи, сообщил он, следует усердней заниматься телеканалам.



Поручение президента было мгновенно учтено нижестоящими чиновниками. Уже на следующий день, 27 февраля, очередное заседание правительства прошло почти исключительно на казахском языке. Среди выступавших исключением стали глава Акмолинской области и министр образования Казахстана, которые докладывали по старинке - на русском.



Пока власти, судя по всему, отнесятся к "диссидентам" в правительстве терпимо. "Если отдельные граждане Казахстана хотят донести свою мысль на русском языке, но они не владеют в должной мере казахским языком, я думаю, что лучше, чтобы они донесли это на русском языке", - прокомментировал ситуацию министр информации.



Тем не менее, в республике процесс отхода от русского языка через понижение его статуса пусть и медленно, но неуклонно продолжается. Наиболее ярким свидетельством этого стал начавшийся переход Казахстана на латиницу. Новый алфавит был утвержден Назарбаевым 20 февраля. Ранее он объяснял смену графики тем, что кириллица "искажает" казахский язык.



С еще большим энтузиазмом к новому казахскому алфавиту отнеслись члены правящей партии "Нур Отан". "Данный вариант, в первую очередь, легок в понимании и использовании для молодежи. Считаю, что модернизация языка - весьма своевременный и важный шаг", - цитирует Astana TV партийную активистку Меруерт Айтенову.



Переформатирование Казахстана под новые языковые стандарты должно завершиться к 2025 году. Ради этого введение в школах "нулевых" классов отложено на год. После того, как будут напечатаны новые учебники - уже на латинице! - процесс перевода страны на местную "мову" пойдет ускоренными темпами. Крайними в этом, как и повсюду, могут оказаться русские и русскоязычные граждане.



Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев предрекает быстрое возникновение в Казахстане русского сопротивления подобным новациям.



- То, что сейчас происходит в Казахстане, с одной стороны, давно ожидаемо. Потому что это молодое государство и ему хочется эмансипироваться. Для недавно возникших стран это естественно. Причем, Казахстан из всех стран СНГ проходит эту стадию собственного развития в самой мягкой форме. Даже по сравнению с Белоруссией.



Но с другой стороны - для русских и русскоязычных жителей это показатель, что Казахстан - все же страна не многонациональных казахстанцев, как их уверяли ранее власти, а именно казахов. А это уже проблема. Слишком велико там присутствие русских.



"СП": - Но ведь в Казахстане всегда декларировалось трехязычие…



- Там оно закреплено законом. Три языка: казахский, русский и английский. Причем, русский язык в школьной программе обязателен. Однако, с прошлого года оценка по русскому языку перестала учитываться в их варианте ЕГЭ. Это уже был признак того, что значение русского языка понижается.



"СП": - Получается, Назарбаев сам "подвинул" свой же закон…



- Я так понимаю, что раз Назарбаев поручил правительству перейти на казахский язык, закон тоже изменится. Но изменение законодательства даже в президентской республике требует большего времени, чем исполнение поручения президента аппаратом правительства. То есть - закон еще не изменен, а поручение уже выдано. Это фактически означают привилегию для казахского языка. Но изменение закона в области межнациональных отношений никогда ни к чему хорошему не приводило.



"СП": - Какие возможные последствия?



- В нынешних обстоятельствах это не приведет к резкому ухудшению ситуации. Казахстан - страна, в которой авторитет президента почти безграничен. Но всю конструкцию держит только он. И перенапрягать ее, в условиях, когда Нурсултану Абишевичу немало лет - очень опасно.



Вряд ли это перенапряжение выплеснется на поверхность в виде каких-то силовых акций или народного возмущения. Скорее всего, в республике начнется конструирование каких-то национальных организаций русских. Сегодня есть Ассамблея народов Казахстана (АНК), которая всю эту ситуацию держит в руках. Но ее механизм работает только до тех пор, пока у русских нет сомнений, что они - равноправные граждане Казахстана. Если появятся сомнения, могут появиться и организации, отдельные от АНК.



В свою очередь, бывший политзаключенный Ермек Тайчибеков видит в происходящем лишь этап долгосрочной стратегии по сокращению сферы использования русского языка.



- Я считаю, что самый главный противник русского языка и русскоязычных - это все-таки не США, не ручные казахские национал-патриоты, которые по команде занимаются травлей конкретных людей. А сам глава государства Назарбаев Нурсултан Абишевич. Он аккуратно выдавливает все русское из общественного пространства Казахстана. И все это делает последовательно и целенаправленно.



К сожалению, люди этого не замечают, потому что работает много зависимых от власти политологов, экспертов, агитаторов, пропагандистов. Как на территории Казахстана, так и в Российской Федерации. Которые внушают, что якобы Назарбаев - самый главный защитник русских и русского языка в Казахстане. И что якобы после его отхода от власти станет намного хуже.



"СП": - Но ведь в Казахстане на официальном уровне декларировалось трехязычие и особый статус русского языка?



- Никакого трехязычия в Казахстане не было, нет и не будет. Вся политика Акорды (резиденция президента Казахстана - авт.) по моему частному, субъективному мнению и внимательному наблюдению, состоит в том, чтобы привести страну к построению полностью моноэтнического государства. В котором человек неизбежно будет ощущать комплекс неполноценности от незнания казахского языка. Несогласным остается либо смириться и занять низшие этажи в социальной иерархии. Либо эмигрировать из страны.



А заставлять того, кто свободно говорит на русском языке, на котором общаются в мире более 200 миллионов человек, учить еще и казахский, который можно использовать в лучшем случае среди пятитимиллионного местного населения - это откровенный садизм. Нет у людей свободы выбора. Весь формат коммуникаций власти и общества - это директивы: ты должен, ты обязан.



Более того, по моему мнению, основная причина давно осуществленного перевода столицы Казахстана из Алматы в Астану была в том, чтобы распространить этот мононациональный подход на всю территорию Казахстана.



"СП": - Как относятся люди на улицах к языковым новациям?



- Переводу казахского языка на латиницу особо никто не рад. Кроме тех, кто непосредственно работает в Акорды, в правительстве и просто вынужден имитировать радость от смены алфавита. Ведь в Казахстане абсолютно нет никакой демократии. Власть народа - это миф. Депутатом парламента никогда не станет случайный человек с улицы. Поэтому по всем инициативам Акорды - только бурное ликование: по поводу переименования в честь президента центральных улиц городов, аэропортов и установки памятников.



Впрочем, кроме чиновников и еще кое-кто искренне радуется. Вы, наверное, знаете, что полмиллиарда тенге (около 150 миллионов долларов - "СП") выделено в блогосферу на то, чтобы сформировать нужное общественное мнение по этой теме. У работающих в этой сфере появился шанс разбогатеть.



"СП": - Вообще, смена алфавита и принудительное изучение другого языка - это всегда стресс…



- Да, это мощнейший удар по моральному состоянию человека. Игры же с подменой алфавита и навязывание всем казахского языка (сейчас его знает около трети населения) - это элемент психологического подавления жителей на уровне подсознания. Цель в том, чтобы основная масса людей чувствовала себя некомфортно и ущербно.



Ведь людям с подавленной волей трудно проявлять гражданскую активность. Если человек недоволен своим социально-экономическим положением, непопулярными решениями властей, то его можно быстро остановить, погасить его протест, внушив, что он изначально неполноценный - не знает казахский язык или еще не научился пользоваться латиницей.



"СП": - Какова, по-вашему, истинная мотивация лидера Казахстана?



- Я сомневаюсь, что Назарбаев заботится о стране, о народе. Мне кажется, он - гиперэгоист, который всегда думает только о себе и о собственных интересах. Вся его забота на текущий момент - это скорая передача власти своему человеку и стремление получить гарантии, что никогда последующие лидеры не посмеют посягнуть на его память, репутацию или произвести неудобное для него и его родных и близких перераспределение собственности.



"СП": - Не опасаетесь давать столь резкие оценки?



- Я не претендую на истину в последней инстанции. Являюсь обычным человеком. Могу ошибаться и заблуждаться. Но не удивлюсь, что после нашего разговора, Комитет национальной безопасности Казахстана сфабрикует в отношении меня очередное уголовное дело. В Казахстане на корню уничтожается любое независимое мнение.



По мнению гендиректора Института ЕАЭС Владимира Лепехина, сворачивание русского культурного пространства в Казахстане и, в частности, перевод алфавита на латиницу, - это не сознательное разрушение евразийского тренда, а ошибка. Причиной могут быть аргументация или предложения коммерческого или политического характера, которые используют советники руководства Казахстана, обеспечивающие взаимодействие этой страны с Западом

27.2.18 Источник - svpressa.ru

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