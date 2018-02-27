Ждем потопа и мессию. Предсказания американского мистика Эдгара Кейси на 2018 год начинают сбываться

00:12 28.02.2018 Знаменитый американский мистик предсказал в 2018-м второе пришествие Христа



Эдгар Кейси еще в начале XX века обещал Северной Америке аномально холодную зиму в этом году. Его предсказание удивительным образом сбылось. Что насчет остальных?



Жители США оказались не готовы к наступлению холодов, а в мегаполисах снежные бури довели транспортные системы до коллапса. Пятый канал публиковал видео с замерзшим фонтаном на Манхеттене:



Как отмечает портал Рaranormal-encounters.com, пророчества Кейси почти всегда оказывались верными. И на 2018 у прославленного медиума их скопилось немало.



Кейси был уверен, что в этом году уровень мирового океана начнет резко повышаться. Из-за этого некоторые территории Северной Америки и Европы предстанут перед угрозой затопления. Также он отметил, что в 2018 состоится второе пришествие Иисуса Христа. Он предстанет перед человечеством в образе девятилетнего мальчика, способного исцелять любые болезни одним прикосновением руки.



По мнению Кейси, явление Спасителя полностью изменит духовный облик человечества. Люди начнут осваивать телепатию, а спустя десять лет сетевые коммуникации (интернет, сотовая связь) станут совершенно бесполезны. Однако кардинальные изменения ждут население Земли лишь в отдаленном будущем, а до тех пор духовное перерождение человечества будет сопровождаться войнами и катаклизмами. По крайней мере до тех пор, пока все церкви мира не признают нового Мессию.



Ранее Пятый канал рассказывал, что путешественник во времени показал фото из 2118 года Источник - 5-tv.ru

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