 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 28.02.2018
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00:12  Ждем потопа и мессию. Предсказания американского мистика Эдгара Кейси на 2018 год начинают сбываться
Вторник, 27.02.2018
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Ждем потопа и мессию. Предсказания американского мистика Эдгара Кейси на 2018 год начинают сбываться
00:12 28.02.2018

Знаменитый американский мистик предсказал в 2018-м второе пришествие Христа

Эдгар Кейси еще в начале XX века обещал Северной Америке аномально холодную зиму в этом году. Его предсказание удивительным образом сбылось. Что насчет остальных?

Жители США оказались не готовы к наступлению холодов, а в мегаполисах снежные бури довели транспортные системы до коллапса. Пятый канал публиковал видео с замерзшим фонтаном на Манхеттене:

Как отмечает портал Рaranormal-encounters.com, пророчества Кейси почти всегда оказывались верными. И на 2018 у прославленного медиума их скопилось немало.

Кейси был уверен, что в этом году уровень мирового океана начнет резко повышаться. Из-за этого некоторые территории Северной Америки и Европы предстанут перед угрозой затопления. Также он отметил, что в 2018 состоится второе пришествие Иисуса Христа. Он предстанет перед человечеством в образе девятилетнего мальчика, способного исцелять любые болезни одним прикосновением руки.

По мнению Кейси, явление Спасителя полностью изменит духовный облик человечества. Люди начнут осваивать телепатию, а спустя десять лет сетевые коммуникации (интернет, сотовая связь) станут совершенно бесполезны. Однако кардинальные изменения ждут население Земли лишь в отдаленном будущем, а до тех пор духовное перерождение человечества будет сопровождаться войнами и катаклизмами. По крайней мере до тех пор, пока все церкви мира не признают нового Мессию.

Ранее Пятый канал рассказывал, что путешественник во времени показал фото из 2118 года

Источник - 5-tv.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1519765920
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