Бывший глава МВД Узбекистана Алматов вернулся на работу в министерство

23:18 27.02.2018 Должность советника министра внутренних дел введена постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиеева для создания системы повышения потенциала молодых кадров



Экс-министр внутренних дел Узбекистана Закир Алматов, руководивший ведомством в течение 15 лет, назначен советником действующего главы МВД, сообщила пресс-служба министерства.



"Генерал-полковник Закиржан Алматов назначен на должность советника указом министра внутренних дел Республики Узбекистан, генерал-майора Пулата Бобожонова. Он внес большой вклад в предотвращение преступности, охрану общественного порядка, обеспечение мира и спокойствия в стране", - говорится в сообщении МВД.



Должность советника министра внутренних дел введена постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в целях создания системы повышения потенциала молодых кадров и их профессиональных навыков. На эту должность назначаются уважаемые лица с богатым опытом работы в органах внутренних дел.



Алматов руководил МВД Узбекистана с 1991 по 2006 год, после чего ушел на пенсию. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - ru.sputniknews-uz.com

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