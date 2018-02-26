На Иссык-Куле члены экстремистской организации запретили детям ходить в школу

23:15 27.02.2018 В селе Темировка Иссык-Кульского района супружеская пара запрещала детям ходить в школу. Подробности ИА "24.kg" сообщили в прокуратуре района.



Надзорный орган возбудил уголовное дело в отношении супружеской пары по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".



"Супруги являются сторонниками течения "Йакын Инкар". Деятельность организации признана в Кыргызстане экстремистской. Социальные работники установили, что родители детей ведут затворнический образ жизни, поэтому запрещают детям выходить на улицу, контактировать с кем-либо и читать литературу, кроме той, которая предусмотрена их религиозным течением, пользоваться современной техникой. Проводить медосмотр детей врачам чета также не разрешает", - сообщили в прокуратуре Иссык-Кульского района.



В надзорном органе подчеркнули, что в доме отсутствуют элементарные блага цивилизации - от них пара сознательно отказалась.

"Есть факты побоев детей, наблюдается их отставание в психическом развитии. Такой образ жизни супруги ведут более пяти лет. Ранее комиссия по делам детей привлекла их к административной ответственности за то, что они не исполняют обязанности по воспитанию и обучению детей. Иссык-Кульский районный суд обязал родителей обеспечить детей школьным образованием. Однако они проигнорировали решение суда", - пояснили в прокуратуре.



На основании того, что супружеская чета не исполняет решение суда и родительских обязанностей, возбудили уголовное дело.

"Супруги находятся под домашним арестом, так как статья, по которой возбуждено уголовное дело, не предусматривает содержание под стражей. Расследование окончено, дело направлено в Иссык-Кульский районный суд", - заключили в прокуратуре района.



Аида ДЖУМАШОВА Источник - 24.kg

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