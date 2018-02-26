 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 27.02.2018
23:18  Бывший глава МВД Узбекистана Алматов вернулся на работу в министерство
23:15  На Иссык-Куле члены экстремистской организации запретили детям ходить в школу
20:55  Глава комитета по иностранным делам ГосДумы РФ Слуцкий обвинен в секс-домогательствах
20:07  В Усть-Каменогорске состоялась презентация электронной книги "Легенды и сказания Восточного Казахстана"
14:48  Святые места ЦентрАзии, - А.Моррисон
14:46  Китайскую инициативу "Один пояс, один путь" погубят ценовые войны? - Н.Хатсон
14:44  Супер-апашка-122! Казашка Танзиля Бисембеева, живущая в России, признана старейшей жительницей Земли
14:41  "Люди кубков". Загадочные кочевые прото-цивилизации, - Пол Ринкон
14:37  Нация, которая создает и любит роботов. Почему именно корейцы? - Энн Бэйб
14:34  Британия: поколение миллениалов будет самым тучным в истории
14:09  Пифагоровы штаны... Президент Мирзиеев станет почетным доктором Таджикского университета
10:19  Кызы наваляли казы. У кыргызстанок три золотые медали на чемпионате Казахстана по таэквондо
10:17  Аппаратная клоунада. Президент Кыргызстана не принял отставку руководителя своего аппарата
09:29  Не треснет? Европа опять хочет сесть на азербайджанскую трубу, - Т.Халудоров
09:20  Яков Кедми: "Американцы начинают понимать, что их положение гораздо хуже"
09:01  Смерть Афгана. Талибы в Кабуле застрелили старшего советника премьер-министра страны
08:29  Динара Н.Назарбаева-Кулибаева (средненькая) выставила на биржу акции своей "ЕP Алмэкс"
08:26  А тому ли я дала? Моника Левински переосмыслила отношения с Биллом Клинтоном и создает полит-движение
08:22  Олимпийские петли. Такой Пхенчхан нам не нужен, - К.Стригунов
07:54  Кто уничтожил Советский Союз. "Конвергенция" партократии
07:51  Верховная власть в Китае станет бессрочной, - Юрий Тавровский
07:48  Елбасы реабилитировал министра Бозумбаева (не посмертно)
07:44  Сегодня мир так сложен и опасен, что отвести его от катастрофы гораздо труднее, чем полвека назад, - А.Арбатов
07:43  ГУАМ объединяется против России. Москва может ожидать исков в Гаагу от Киева, Кишинева и Тбилиси, - С.Гамова
07:38  Счастье есть - ума не надо. Что роднит Казахстан с Папуа Новой Гвинеей, - Сапа Мекебаев
07:32  Qazaqstan. Латиница и тюркоязычный альянс, - Д.Сатпаев
07:19  Си Цзиньпин перекраивает Китай под себя. Страна принимает крупнейший пакет поправок в конституцию, - М.Коростиков
07:14  "Гражданин? Пройдемте". Второй паспорт как угроза киргизской государственности, - У.Бабакулов
07:08  Судьба британской токалки. Иранский криминальный олигарх Ченгиз и его гюльчатайки
05:02  Украина отказалась от казахстанских локомотивов из-за санкций против России
01:04  Тотальный контроль: как китайская антиутопия угрожает всему миру, - The Atlantic
01:03  Asia Times: США должны подготовить для КНР удар с фланга
00:55  Казахстан. На строительство Национального пантеона выделят почти $1.5 млн.
00:54  Дипломатия США: простодушное хамство и детская непосредственность, - А.Бабицкий
00:47  American Conservative: Курды завели США в "унизительный тупик"
00:45  National Interest: Почему США никогда не выиграют в афганской войне?
00:18  На Донбассе в ближайшее время может начаться война, - С.Марков
00:03  Зона свободной торговли СНГ: нужна ли она? - М.Шибутов
00:00  Кыргызстан. Семейно-клановый режим возвращается? - С.Нуртаев
Понедельник, 26.02.2018
22:52  Главное - конспирация. КырГКНБ схватила и выдала в "одну из стран СНГ" некоего "антиконституционного деструктива"
21:46  Обвинен в коррупции секретарь Госсовета КНР Ян Цин, этнический монгол
21:39  Дружба народов. Елбасы запрещает русский язык в Каз-парламенте и каз-правительстве
21:22  Казахстанский Кокшетау. Избивший школьника аким-утырок Омаров уволен
20:49  Руководитель Аппарата президента Киргизии Фарид Ниязов подал в отставку
20:10  США - Россия: никто этого еще не осознает, но война уже объявлена, - Atlantico
19:59  "Узбектелеком" возглавил Фархад Розиев
19:56  В Узбекистане создана особая "Служба по защите прав потребителей банковских услуг"
19:33  Кыргызка Айзада Субакожоева назначена заместителем Генерального секретаря ШОС
19:19  Агашка М.Жолдасбеков благословил Казмуфтия Сатыбалдыулы на служение
18:43  Афганистан отгораживается дамбой от разлива Амударьи
07:07  Израильские власти закрыли Храм Гроба Господня. Даже Иордания протестует
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Кыргызстан   | 
На Иссык-Куле члены экстремистской организации запретили детям ходить в школу
23:15 27.02.2018

В селе Темировка Иссык-Кульского района супружеская пара запрещала детям ходить в школу. Подробности ИА "24.kg" сообщили в прокуратуре района.

Надзорный орган возбудил уголовное дело в отношении супружеской пары по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

"Супруги являются сторонниками течения "Йакын Инкар". Деятельность организации признана в Кыргызстане экстремистской. Социальные работники установили, что родители детей ведут затворнический образ жизни, поэтому запрещают детям выходить на улицу, контактировать с кем-либо и читать литературу, кроме той, которая предусмотрена их религиозным течением, пользоваться современной техникой. Проводить медосмотр детей врачам чета также не разрешает", - сообщили в прокуратуре Иссык-Кульского района.

В надзорном органе подчеркнули, что в доме отсутствуют элементарные блага цивилизации - от них пара сознательно отказалась.
"Есть факты побоев детей, наблюдается их отставание в психическом развитии. Такой образ жизни супруги ведут более пяти лет. Ранее комиссия по делам детей привлекла их к административной ответственности за то, что они не исполняют обязанности по воспитанию и обучению детей. Иссык-Кульский районный суд обязал родителей обеспечить детей школьным образованием. Однако они проигнорировали решение суда", - пояснили в прокуратуре.

На основании того, что супружеская чета не исполняет решение суда и родительских обязанностей, возбудили уголовное дело.
"Супруги находятся под домашним арестом, так как статья, по которой возбуждено уголовное дело, не предусматривает содержание под стражей. Расследование окончено, дело направлено в Иссык-Кульский районный суд", - заключили в прокуратуре района.

Аида ДЖУМАШОВА

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1519762500
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  