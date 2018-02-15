Супер-апашка-122! Казашка Танзиля Бисембеева, живущая в России, признана старейшей жительницей Земли

14:44 27.02.2018 От Распутина – до Путина



Этническая казашка Танзиля Бисембеева, живущая в России, признана старейшей жительницей планеты. Скоро старушке исполнится 122 года!



Танзиля Бисембеева живет в поселке Алча Астраханской области. В свои преклонные годы она сохранила трезвость ума и ясность мысли. У бабушки трое сыновей, 10 внуков, 25 правнуков и два праправнука. К слову, своего младшего сына Танзиля-апай родила… в 57 лет! И это тоже своего рода рекорд. Долгожительница хорошо помнит Октябрьскую революцию 1917 года, репрессии 30-х годов и Великую Отечественную войну. Она помнит, как сменялись генсеки и как развалился СССР. Остряки в шутку называют ее жизнь историческим отрезком от Распутина до Путина.



Тем, кто хочет жить долго, старушка советует каждый день пить парное молоко и часто ходить в баню. К слову, Танзиля Бисембеева ни разу в жизни не обращалась к врачам. Она любит гулять и играть с правнуками. Кажется, время просто забыло о ее существовании. Источник - Экспресс-К

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