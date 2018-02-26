"Люди кубков". Загадочные кочевые прото-цивилизации, - Пол Ринкон

14:41 27.02.2018 Ученые: 4500 лет назад британцев вытеснили чужеземцы

Пол Ринкон

Корреспондент по вопросам науки, Би-би-си



Около 4500 лет назад население Британии почти полностью вытеснили чужеземцы, сообщают авторы исследования, проведенного в Европе.



Это означает, что современные британцы генетически имеют мало общего с людьми, построившими Стоунхендж.



К этому удивительному выводу ученые пришли в результате анализа ДНК геномов 400 древних останков по всей Европе.



По данным масштабного исследования, опубликованным в журнале Nature, прибывшие на Британские острова чужеземцы, известные историкам и археологам как "люди кубков", всего за несколько сотен лет заменили 90% британского генофонда.



"Масштабы и внезапность замены одного населения другим кажутся весьма неожиданными", - говорит профессор Гарвардской медицинской школы и ведущий автор исследования Дэвид Рейк.



Причины миграции остаются неизвестными, однако изменение климата, болезни и экологическая катастрофа могли сыграть не последнюю роль в этом процессе.



Древние жители Британии занимались охотой и собирательством до тех пор, пока на территорию не распространилось сельское хозяйство, пришедшее из Центральной Европы около 6000 лет назад.



Фермерам эпохи неолита, выходцам с полуострова Анатолия (современная Турция), принадлежит постройка мегалитических сооружений, таких как Стоунхендж в Уилтшире, гигантские земные курганы и постройки более высокой сложности, например, поселение Скара-Брей на острове Мейнленд в Шотландии.



Однако к концу эпохи неолита, около 4500 лет назад, в Британии распространился новый образ жизни, принесенный пришельцами из континентальной Европы. В захоронениях того времени обнаруживаются колоколовидные кубки, медные кинжалы, наконечники стрел, каменные щитки для запястья и пуговицы с просверленными отверстиями.



Доктор Карлес Лалуэса-Фокс, сотрудник института эволюционной биологии в Барселоне и соавтор этого исследования, считает, что колоколовидные кубки приобрели популярность на Пиренейском полуострове около 5000 лет назад.



И уже отсюда культура колоколовидных кубков быстро распространилась на территорию Центральной Европы, после чего разошлась по всем направлениям благодаря миграции населения.



Строители Стоунхенджа



"После Второй мировой войны археологи достаточно скептически относились к предположениям о крупномасштабных миграциях в доисторические времена, - рассказал профессор Рейк в интервью Би-би-си. - Однако результаты генетических исследований говорят о том, что массовые миграции все же были, причем даже после распространения сельского хозяйства, и пример "людей кубков" на территории Британии является тому подтверждением".



Генетическая информация, полученная на основе исследования сотен древних британских хромосом, указывает на то, что "люди кубков" отличались от британцев эпохи неолита.



"Предыдущие жители воздвигли огромные глыбы Стоунхенджа, который впоследствии стал национальным местом паломничества. Сюда привозили дары со всех уголков Британии", - говорит профессор Рейк.



"Эти достаточно развитые древние люди, соорудившие этот памятник и другие подобные объекты, даже представить себе не могли, что в течение короткого времени их потомки исчезнут, а на их землях будут жить другие", - добавил профессор.



Прибывшие на Британские острова чужеземцы принесли гены кочевых племен из Причерноморско-Каспийской степи, простирающейся от северного побережья Черного моря на восток до Каспийского, от Украины до Казахстана.



Эти кочевники времен неолита перемещались на запад, сильно смешиваясь с популяциями в Европе. В эпоху миграции "людей кубков" на территории Британии впервые появился восточный генетический след.



Археолог и соавтор исследования Майк Паркер Пирсон из Университетского колледжа Лондона (UCL) утверждает, что "люди кубков" обустраивали свои сообщества совершенно иначе, чем британцы времен неолита.



Сооружение массивных каменных памятников, требующее сотни людей, было чуждым занятием для прибывших кочевиков, в то время как для местного населения это являлось совершено естественным.



"Люди кубков" не были приспособлены к совместной работе над проектами, требовавшими огромных сил, их общество было более децентрализовано, - считает профессор Пирсон. - У нас нет точного выражения для этого понятия, но, как говорят американцы, "никто не хотел работать на дядю".



"Брексит" эпохи неолита



"Люди кубков", судя по всему, предпочитали хоронить своих знатных покойников в более скромных погребальных холмах округлой формы. Они также ассоциируются с приходом на Британские острова первых технологий обработки металла.



"Эти люди вывели Британию из каменного века. До того времени британцы сами изолировали себя от континентальной Европы, это было что-то вроде неолитического "брексита". Это тот самый момент, когда Британия после тысячелетней изоляции снова становится единым целым с континентальной Европой, большая часть которой к тому моменту давно вышла из каменного века", - добавляет профессор Паркер Персон.



Что стало причиной сильнейшего генетического сдвига, пока не ясно. Однако в одной из работ, опубликованных в еженедельнике Национальной академии наук США (PNAS) была версия о том, что тысячелетнее сокращение населения эпохи неолита началось с произошедших около 5 500 лет назад климатических перемен.



Доктор Стивен Шеннан из университета Лос-Анджелеса, выступивший соавтором работы, рассказал Би-би-си: "В Британии после того, как в 3500 - 3600 годах до нашей эры был достигнут пик численности населения, оно начало постепенно сокращаться и оставалось на достаточно низком уровне вплоть до 2500 года до н. э., когда оно снова начало расти. В 2500 году до н. э. популяция очень низка, и именно в это время, кажется, появляются "люди кубков".



Причины, по которым сокращалось население, вероятно, были очень сложны, но можно утверждать, что изменение климата привело к переменам в сельском хозяйстве. По одной из гипотез, фермеры эпохи неолита чрезмерно эксплуатировали землю, что привело к снижению урожаев.



Завоеватели или переселенцы?



Однако в сокращении населения могли быть повинны и болезни.



"У нас есть достаточно интересные свидетельства того, что некоторые из степных кочевников принесли с собой чуму, - говорит Карлес Лалуэса-Фокс. - Вполне возможно, что чума пришла в Британию вместе с этими мигрантами и что раньше люди неолита не вступали в контакт с этим патогеном".



Что бы в ту эпоху ни произошло на Британских островах, профессор Пирсон сильно сомневается в том, что пришельцы завоевали эти территории. "Люди кубков", говорит он, передвигались очень маленькими группами или поодиночке.



"Это никакая не великая орда, севшая в лодки. Это очень долгий, затяжной процесс миграции, - говорит ученый. - Более того, вероятность насилия по отношению к человеку в Британии эпохи неолита была выше (7%), чем в период культуры колоколовидных кубков (1%)".



Исследование, о котором рассказывает журнал Nature, изучило передвижение "людей кубков" по сотням образцов ДНК, найденных в Голландии, Испании, Чехии, Италии, Франции и других странах.



Еще одна интересная теория связывает народ культуры колоколовидных кубков с распространением кельтских языков. Несмотря на то, что, по мнению большинства специалистов, кельтские языки распространились на несколько тысяч лет позже, по мнению доктора Лалуэс-Фокс, подобные изменения в количестве и структуре населения не могли не сопровождаться и изменением языка. Источник - BBC

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