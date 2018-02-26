Пифагоровы штаны... Президент Мирзиеев станет почетным доктором Таджикского университета

14:09 27.02.2018 В Таджикистане президенту Узбекистана намерены присвоить звание почетного доктора нацвуза



Президент Узбекистана станет почетным доктором национального вуза Таджикистана, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА) в понедельник.



"В ходе намеченного на 9-10 марта государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Душанбе ему присвоят почетное звание доктора наук Таджикского национального университета", - сообщил источник в научных кругах республики.



Планируется, что Мирзиеев в рамках визита посетит главный вуз Таджикистана, где проведет встречу с профессорско-преподавательским составом и студентами.



По итогам госвизита Ш. Мирзиеева в Душанбе будут подписаны свыше 20 новых соглашений.



По итогам встречи президенту Узбекистана будет вручен диплом почетного доктора ТНУ.



Ранее почетными докторами ТНУ стали экс-президент Афганистана Бурхануддин Раббани, действующие президенты Казахстана Нурсултан Назарбаев, Азербайджана - Ильхам Алиев.



Таджикский национальный университет является самым большим вузом Таджикистана, в который ежегодно стремятся поступить тысячи абитуриентов.



На сегодняшний день общая численность студентов ТНУ составляет 21 990 человек, которые обучаются на 19 факультетах по 100 специальностям. Источник - ТаджикТА

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