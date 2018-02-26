Кызы наваляли казы. У кыргызстанок три золотые медали на чемпионате Казахстана по таэквондо

10:19 27.02.2018 Кыргызстанки выиграли три золотые медали на открытом чемпионате Казахстана по таэквондо ITF. Об этом сообщили в федерации данного вида спорта КР (президент Виталий Олейниченко).



По их словам, соревнования прошли в Алматы с участием бойцов из РК, Узбекистана и КР. "Из-за отсутствия финансирования нашу страну представляли всего три спортсменки - воспитанницы тренеров Назиры Утешевой и Виталия Олейниченко", - отметили в федерации.



В разделе "спарринги" в своих категориях Бактыбек кызы Айжан, Адинай Ромова и Эльзада Матиева завоевали "золото". У Бактыбек кызы Айжан также "серебро" в разделе "тули".



27 февраля 2018, Бишкек - ИА "24.kg", Иван МАРЧЕНКО Источник - 24.kg

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