 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 27.02.2018
14:48  Святые места ЦентрАзии, - А.Моррисон
14:46  Китайскую инициативу "Один пояс, один путь" погубят ценовые войны? - Н.Хатсон
14:44  Супер-апашка-122! Казашка Танзиля Бисембеева, живущая в России, признана старейшей жительницей Земли
14:41  "Люди кубков". Загадочные кочевые прото-цивилизации, - Пол Ринкон
14:37  Нация, которая создает и любит роботов. Почему именно корейцы? - Энн Бэйб
14:34  Британия: поколение миллениалов будет самым тучным в истории
14:09  Пифагоровы штаны... Президент Мирзиеев станет почетным доктором Таджикского университета
10:19  Кызы наваляли казы. У кыргызстанок три золотые медали на чемпионате Казахстана по таэквондо
10:17  Аппаратная клоунада. Президент Кыргызстана не принял отставку руководителя своего аппарата
09:29  Не треснет? Европа опять хочет сесть на азербайджанскую трубу, - Т.Халудоров
09:20  Яков Кедми: "Американцы начинают понимать, что их положение гораздо хуже"
09:01  Смерть Афгана. Талибы в Кабуле застрелили старшего советника премьер-министра страны
08:29  Динара Н.Назарбаева-Кулибаева (средненькая) выставила на биржу акции своей "ЕP Алмэкс"
08:26  А тому ли я дала? Моника Левински переосмыслила отношения с Биллом Клинтоном и создает полит-движение
08:22  Олимпийские петли. Такой Пхенчхан нам не нужен, - К.Стригунов
07:54  Кто уничтожил Советский Союз. "Конвергенция" партократии
07:51  Верховная власть в Китае станет бессрочной, - Юрий Тавровский
07:48  Елбасы реабилитировал министра Бозумбаева (не посмертно)
07:44  Сегодня мир так сложен и опасен, что отвести его от катастрофы гораздо труднее, чем полвека назад, - А.Арбатов
07:43  ГУАМ объединяется против России. Москва может ожидать исков в Гаагу от Киева, Кишинева и Тбилиси, - С.Гамова
07:38  Счастье есть - ума не надо. Что роднит Казахстан с Папуа Новой Гвинеей, - Сапа Мекебаев
07:32  Qazaqstan. Латиница и тюркоязычный альянс, - Д.Сатпаев
07:19  Си Цзиньпин перекраивает Китай под себя. Страна принимает крупнейший пакет поправок в конституцию, - М.Коростиков
07:14  "Гражданин? Пройдемте". Второй паспорт как угроза киргизской государственности, - У.Бабакулов
07:08  Судьба британской токалки. Иранский криминальный олигарх Ченгиз и его гюльчатайки
05:02  Украина отказалась от казахстанских локомотивов из-за санкций против России
01:04  Тотальный контроль: как китайская антиутопия угрожает всему миру, - The Atlantic
01:03  Asia Times: США должны подготовить для КНР удар с фланга
00:55  Казахстан. На строительство Национального пантеона выделят почти $1.5 млн.
00:54  Дипломатия США: простодушное хамство и детская непосредственность, - А.Бабицкий
00:47  American Conservative: Курды завели США в "унизительный тупик"
00:45  National Interest: Почему США никогда не выиграют в афганской войне?
00:18  На Донбассе в ближайшее время может начаться война, - С.Марков
00:03  Зона свободной торговли СНГ: нужна ли она? - М.Шибутов
00:00  Кыргызстан. Семейно-клановый режим возвращается? - С.Нуртаев
Понедельник, 26.02.2018
22:52  Главное - конспирация. КырГКНБ схватила и выдала в "одну из стран СНГ" некоего "антиконституционного деструктива"
21:46  Обвинен в коррупции секретарь Госсовета КНР Ян Цин, этнический монгол
21:39  Дружба народов. Елбасы запрещает русский язык в Каз-парламенте и каз-правительстве
21:22  Казахстанский Кокшетау. Избивший школьника аким-утырок Омаров уволен
20:49  Руководитель Аппарата президента Киргизии Фарид Ниязов подал в отставку
20:10  США - Россия: никто этого еще не осознает, но война уже объявлена, - Atlantico
19:59  "Узбектелеком" возглавил Фархад Розиев
19:56  В Узбекистане создана особая "Служба по защите прав потребителей банковских услуг"
19:33  Кыргызка Айзада Субакожоева назначена заместителем Генерального секретаря ШОС
19:19  Агашка М.Жолдасбеков благословил Казмуфтия Сатыбалдыулы на служение
18:43  Афганистан отгораживается дамбой от разлива Амударьи
07:07  Израильские власти закрыли Храм Гроба Господня. Даже Иордания протестует
07:02  США: институциональный расизм, - В.Гулевич
06:54  Что ждет Донбасс? - А.Цуканова
06:45  Ушел из жизни бывший 1-й вице-премьер Киргизии Эсенгул Омуралиев
06:32  Помощник имама в узбекском Денау подозревается в распространении наркотиков
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Кыргызстан   | 
Аппаратная клоунада. Президент Кыргызстана не принял отставку руководителя своего аппарата
10:17 27.02.2018

Президент Кыргызстана не принял отставку руководителя аппарата Фарида Ниязова

Руководитель аппарата президента Кыргызстана Фарид Ниязов накануне подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию, но глава государства отставку не принял. Об этом ИА "24.kg" сообщила пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева.

По ее словам, у Сооронбая Жээнбекова и Фарида Ниязова в субботу, 24 февраля, была встреча. Руководитель аппарата главы государства озвучил желание уйти с должности, но президент не принял его просьбу.

"В понедельник, 26 февраля, Фарид Ниязов зашел к президенту с заявлением об уходе. Но Сооронбай Жээнбеков не подписал его и предложил вместе работать и дальше. Он дал Фариду Ниязову недельный отдых, учитывая, что руководитель аппарата не отдыхал после президентских выборов. Традиционное по понедельникам совещание президента с аппаратом началось на 30 минут позже, из-за того что Фарид Ниязов был у главы государства. В совещании он не участвовал", - прокомментировала Толгонай Стамалиева.

27 февраля 2018, Бишкек - ИА "24.kg", Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1519715820
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  