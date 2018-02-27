Не треснет? Европа опять хочет сесть на азербайджанскую трубу, - Т.Халудоров

09:29 27.02.2018 Европа захотела сесть на азербайджанскую трубу. России придется подвинуться



Россия сохранит за собой господство на энергетическом рынке вплоть до 2040 года. Такой прогноз содержится в докладе британского гиганта BP. Однако для сохранения лидерства Москве необходимы рынки сбыта, и в этом контексте негатив вокруг российских газовых проектов ставит под сомнение прогнозы BP. "Северный поток-2" - выгодный и перспективный проект для одной части Европы и реальная угроза - для другой. "Лента.ру" разбиралась, есть ли альтернативы у Европы на тот случай, если российский газ окажется не столь привлекательным.



Из доклада британской компании следует, что к 2040 году импорт российского газа в Европу вырастет с текущих плюс-минус 30 процентов до половины от общего уровня поставок газа в ЕС. Правда, этот прогноз противоречит энергетической политике Евросоюза, который стремится к диверсификации поставок, а также негативной риторике вокруг российского проекта "Северный поток-2". Против новой трубы от "Газпрома" яро выступают Украина, Польша и страны Прибалтики, которые убеждены, что Россия просто хочет избавиться от украинского транзита, поставив таким образом Киев в сложное положение. Не уверена в необходимости еще одной трубы и Дания, законодатели которой внезапно усмотрели в российском проекте экологическую угрозу для своих территориальных вод, и теперь для его реализации необходимо одобрение министерства иностранных дел.



Пане, вы шо?



Польская сторона в российском проекте видит опасность и своей страны, и для соседней Украины. По мнению премьер-министра Матеуша Моравецкого, Польша крайне серьезно относится к угрозе с Востока, в "Северном потоке-2" польский чиновник увидел чуть ли не посягательство на государственный суверенитет. "Если будет построен второй газопровод в Балтийском море, как этого хочет Германия, Россия сможет поставлять газ на Запад независимо от Украины. Тогда страна (Польша - прим. "Ленты.ру") окажется полностью беззащитной", - утверждает польский лидер.



В ответ на российский проект Польша предлагает протянуть свой газопровод - Baltic Pipe, который должен стать альтернативой "Северному потоку-2". Мощность польской трубы составит 10 миллиардов кубов газа в год, участникам проекта он обойдется всего лишь в 2 миллиарда евро, поставщиком газа станет второй по объемам участник европейского рынка - Норвегия, пройдет трубопровод по территории Дании к польским берегам в Балтийском море. Закончить проект планируется к 2022 году, аккурат к концу контракта между Польшей и "Газпромом". Если норвежские поставки не смогут целиком заместить российские, Польша готова раскошелиться на поставки сжиженного природного газа (СПГ).



Многоходовочка



Россия в прошлом году поставила в Европу 194 миллиарда кубов газа - на 15 миллиардов больше, чем в 2016 году. Второе место по поставкам газа в Европу стабильно занимает Норвегия, которая в 2017 году поставила в ЕС 122 миллиарда кубов, в сравнении с 2016 годом увеличив поставки на 9 миллиардов кубов газа. Рост норвежского экспорта не вызывает у европейцев особого беспокойства. Иное дело - Россия, поэтому под диверсификацией импорта энергоносителей в Евросоюзе понимают поиск новых источников, которые в случае перебоев смогут заменить экспорт из России.



Такие случаи уже бывали. Например, зимой 2014-2015 года "Газпром" резко сократил поставки в Европу. ЕС хотел бы получать газ из Каспийского региона, из Израиля и с Кипра. Европейцы будут выбирать для себя газ таким образом, чтобы максимально снизить роль поставок из России. Страхи европейцев подогреваются США. Дешевый российский газ был бы очень полезен для развития экономики Европы, но на деле он является лишь средством - троянским конем, направляемым Москвой для раскола единства Евросоюза, пишет американский журнал Foreign Policy.



Реальная цель "Северного потока-2" - это снижение рисков транзита газа из России в ЕС через Украину. Если бы в отношениях с Россией царили мир и гармония, следовало бы поддержать реализацию этого проекта, но поскольку это не так - лучше отложить развитие трубопровода до лучших времен, уверены в США. Вдобавок у Америки есть и собственный меркантильный интерес - СПГ, поставки которого всерьез пока рассматривают только Польша и Литва.



Свой Левиафан



Израиль, который долгое время был зависим от импорта газа из Египта и некоторое время даже присматривался к поставкам газа из России, вполне может стать одним из альтернативных источников газовых поставок в Европу. Пока европейский и российский истеблишменты комментировали друг друга, Израиль заключил рекордный для себя газовый контракт: договорился с Египтом о поставках 64 миллиардов кубов газа до 2030 года со своих месторождений в Средиземном море - Leviathan и Tamar. Вопросы у сторон возникают пока только в формате поставок: Израиль готов протянуть собственный газопровод в Египет, а может воспользоваться уже существующей трубой, которая связывает Иорданию и Египет, - Арабским трубопроводом (The Arab Gas Pipeline).



Leviathan - крупнейшее месторождение под управлением Израиля, запасы которого оцениваются в 621 миллиард кубометров. Добыча на месторождении может начаться в ближайшее время. Продажа газа в Египет - несомненная удача Израиля: и везти недалеко, и Каир может приобрести почти весь объем добычи месторождения Leviathan для загрузки своих заводов по сжижению газа. Но израильский газ может пойти и в Европу - по трубопроводу EastMed (East Mediterranean Gas Pipeline). В декабре 2017 года Кипр, Греция, Италия и Израиль договорились о поддержке строительства новой газовой магистрали протяженностью две тысячи километров - она соединит Leviathan и кипрское газовое месторождение Aphrodite (запасы - 130 миллиардов кубометров) с европейским рынком через Грецию и Италию.



Окончательное решение о строительстве трубопровода проектной мощностью 12-16 миллиардов кубометров в год будет принято в 2020 году. Газ по новой ветке начнет поступать в Европу не раньше 2025 года. В ЕС оценили значение газа из Восточного Средиземноморья: в конце января израильские СМИ сообщили, что Еврокомиссия выделила 35 миллионов евро на разработку плана возведения EastMed. В общих чертах он должен быть подготовлен в 2019 году, после чего европейцы решат, стоит ли вкладывать деньги в прокладку трубы.



EastMed станет дополнительным элементом укрепления энергетической безопасности Евросоюза, уверяют инициаторы проекта. Имеется в виду, что газ из Восточного Средиземноморья будет страховкой ЕС на случай перебоев с поставками из России. Ожидается, что в нынешнем году страны подпишут соответствующее межправительственное соглашение по реализации проекта.



Не панацея



Строительство EastMed обойдется инвесторам в немалую сумму - шесть миллиардов евро - из-за ряда серьезных технических препятствий. Во-первых, трубы нужно будет укладывать на большой глубине, местами до 3,3 километра. Во-вторых, восточная часть Средиземного моря между Кипром и Грецией - сейсмически активная зона, где возможны сильные землетрясения. Из-за многомиллиардных инвестиций цена израильского и кипрского газа для ЕС может оказаться не намного ниже, чем российского. И, наконец, самое главное: новый трубопровод не станет панацеей от российской газовой зависимости, ведь даже при полной его загрузке страны ЕС будут получать всего около 15 миллиардов кубометров топлива год.



Российские поставки газа в Европу превышают этот объем более чем в десять раз. Тем не менее на израильский природный газ уже положила глаз Болгария - как на альтернативу российским поставкам.



Более реалистичный вариант - газ из восточной части Средиземного моря попадет на рынок Южной Европы в виде СПГ, выработанного на египетских заводах. Однако для "Газпрома" это плюс: переориентация израильского газа на Египет снизит угрозу для российского газа на рынке Турции.



Нож в спину



Турция одновременно перспективный рынок для России и окно в Европу для конкурентов "Газпрома". В конце 2019 года истечет транзитный контракт "Газпрома" с Украиной. Для замены украинского коридора "Газпром" прокладывает по дну Черного моря "Турецкий поток" - две нитки мощностью по 15,75 миллиардов кубометров каждая. Одна из них предназначена для турецких потребителей, вторая - для стран Балканского полуострова и Южной Европы. С последним направлением вопрос еще не решен, поскольку для прокладки этой ветки на территории Евросоюза требуется согласие регулирующих органов объединения, а его пока нет. Но интерес к газу "Турецкого потока" постоянно демонстрирует Сербия. Инвестиции в строительство этого трубопровода составят 7 миллиардов евро, подтвердил в начале февраля "Газпром".



Окном в Европу Турция является для топлива из Каспийского бассейна - это Южный газовый коридор (ЮГК), по которому будет поступать топливо из Азербайджана. Часть ЮГК - Трансанатолийский трубопровод (TANAP), проходящий по территории Турции, пропускная способность которого составляет 16 миллиардов кубометров. 19 февраля вице-президент азербайджанской компании Socar Виталий Беглярбеков подтвердил, что экспорт газа в Европу по TANAP начнется в ближайшие годы. "ЮГК будет запущен в срок - в 2020 году", - заверил он.



При этом коммерческие поставки газа по TANAP в Турцию начнутся в уже в июле нынешнего года. Последним звеном в цепочке из трубы Баку - Тбилиси - Эрзурум (Южно-Кавказский газопровод) и Трансанатолийского газопровода (TANAP) станет Трансадриатический трубопровод (TAP). Через Грецию и Албанию по дну Адриатического моря азербайджанский газ достигнет Италии. По ЮГК будет транспортироваться 6 миллиардов кубометров газа в Турцию и 10 миллиардов кубометров - в страны Южной Европы. И этот объем составляет всего несколько процентов от поставок "Газпрома" в страны ЕС.



Слабые альтернативы



В 2017 году, согласно отчетности "Газпрома", в страны Западной и Центральной Европы поставлено 192,2 миллиарда кубометров топлива - на 8 процентов больше, чем годом ранее. С учетом данных по поставкам в Литву (1,4 миллиарда кубометров в 2017 году), Латвию (1,8 миллиарда кубометров) и Эстонию (0,5 миллиарда кубометров), экспорт российского газа в Европу достигает без малого 200 миллиардов кубометров.



Проект "Северный поток-2" предполагает возведение двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно. Объем инвестиций в строительство оценивается в 9,5 миллиарда евро, а ввод в эксплуатацию запланирован на 2019 год. Новая газовая магистраль удвоит мощность уже проложенного "Северного потока". Альтернативные трубопроводные проекты поставок газа в Европу не смогут перекрыть даже один "Северный поток", вдобавок их совокупная стоимость оказывается более чем в два раза выше, чем цена российского проекта. Снизить энергозависимость Европы от России может либо радикальная переориентация на альтернативные источники энергии, либо СПГ, который на текущий момент не является серьезной альтернативой трубопроводному газу.



Вероятно, поэтому страны Западной Европы поубавили негативной риторики в обсуждении темы "снижения энергетической зависимости от России". Позицию Германии в середине февраля подтвердила канцлер Ангела Меркель: "Мы считаем, что "Северный поток-2" не представляет опасности для диверсификации поставок". Буквально через несколько дней после ее заявления уверенность в реализации проекта выразил президент России Владимир Путин.



Эксперты тоже оптимистичны в прогнозах. ""Северный поток" построят, поскольку за это выступает Германия и ее союзники - промышленное лобби в Швеции и Финляндии. Эти страны дадут согласие на прокладку нового газопровода", - считает нефтегазовый аналитик, партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.



В начале февраля исполнительный директор​ Nord Stream 2 AG Маттиас Варнинг заявил, что строительство "Северного потока-2" начнется уже в нынешнем году. Немногим ранее, в конце января, Германия выдала разрешение на строительство трубопровода. Судьба проекта зависит от Дании - единственной страны, которая может наложить вето на прокладку газопровода, но вряд ли это будет выгодно для единой Европы.



Тимур Халудоров

27 февраля 2018 Источник - lenta.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1519712940

Новости Казахстана

