Яков Кедми: "Американцы начинают понимать, что их положение гораздо хуже"

09:20 27.02.2018 "Буян" в кустах



Соркин Марк



26 февраля 2018



У Соединенных Штатов нет защиты от высокоточного оружия. Больше того, асимметричные ответы России на угрозы ставят США в тупик, считает израильский политолог, к чьим оценкам во всем мире относятся с большим вниманием. Яков Кедми рассказал "Военно-промышленному курьеру", чем плохи натовские танки в Прибалтике и хороши находящиеся там же "Искандеры".



Су-25: риск несоразмерен цели



Самолет был сбит, на мой взгляд, прежде всего из-за ошибки российского командования. Пока летали выше потолка действия ракет, ничего не было. И я не вижу никакой цели, которая бы оправдывала риск. Возможно, командование ориентировало летчика на то, что район безопасен, что это зона ответственности Турции. Но ответственность нельзя переложить ни на кого: ни на союзников, ни на друзей, ни на погоду. Отвечает за все командование. Всегда. У нас через несколько часов после потери самолета было сказано: "Сбит в результате ошибки летчика". Он не отреагировал вовремя так, как надо. Из-за этого впервые за 31 год израильский самолет был сбит ракетой ПВО. В России все говорят о героизме летчика. Безусловно, он – герой. Но никто не пытается правильно оценить: а почему он там оказался в таком состоянии, что его могли сбить? У нас подходят с одной точки зрения, у вас – с другой. Страны с разной политической культурой. Это проявляется и в военном деле.



Танки в Прибалтике и на Ближнем Востоке



Можно бесконечно говорить о немецких танках в 700 километрах от Москвы. Израиль действует иначе, нежели Россия. Мы сказали: если Иран создаст военные базы в Сирии, уничтожим. И все знают, что это серьезно. Причем для нас базы Ирана в Сирии – меньшая угроза, чем для России американские, немецкие, английские танки в Прибалтике. Соотношение сил другое. Даже если в Сирии будет две иранские дивизии, мы все равно сотрем их с лица земли. Не потерпим, чтобы там была хотя бы иранская танковая рота. Ни в Ливане, ни в Сирии. Это один подход. Но мы же отморозки, а вы страна культурная, вежливая. Так к кому у вас претензии? Вы хотите, чтобы американцы, немцы, французы, поляки заботились о безопасности России?



" США абсолютно не защищены от удара конвенциональных ракет типа "Калибр" "



Мы недавно сбили иранский беспилотник – неважно, он залетел случайно или нет, но я вам гарантирую: ни один другой больше к нашим границам не приблизится.



Российское руководство принимает во внимание все факторы, которые важны для дела. Оно вовсе не должно повторять наши действия. Но если вы поступаете сознательно, знайте, какова этому цена.



В России то руководство, которое есть. Его удалось создать после всех лет смуты, разгрома, позора. Это наилучшая власть на сегодня, которая могла быть в России, исходя из того, что есть. По крайней мере в отличие от прошлого и позапрошлого руководства у руля стоят люди, которые пытаются понять, каковы истинные интересы страны, и действовать на благо государства, а не на благо своей семьи или самих себя, личной славы. Другое дело, насколько правильно они понимают ситуацию и принимают адекватные решения.



Как я понимаю нынешнюю российскую власть, она считает, что более мягкими методами сможет решить существующие внешнеполитические проблемы в долгосрочном расчете. Если не удастся, придется использовать другие средства, но это будет дороже. В любом случае, если нынешние мягкие действия – ошибка, то легитимная, потому что власть исходит из своей оценки собственных сил и возможностей. Главное – Россия понимает существующие угрозы и пытается их отвести, это уже полдела. Другой вопрос, насколько эффективными окажутся методы, которые применяются, в расчете на долгосрочный период. Этого никто не может знать. Так же, как никто не определит, а как сказались бы другие методы на сегодняшнем положении России? И достаточно ли у России политических, экономических или других сил, чтобы действовать иначе? Может, и нет. Но через два года или через пять лет будет другой разговор.



Европой не ограничится



Россия выстраивает эффективную систему обороны от серьезного ракетного удара как с юга, так и с севера. А вот американцы крупно просчитались, убедив Москву ограничить размещение ракет средней и малой дальности морскими платформами. Они полагали, что все в порядке, что у русских нет флота, а у США основная сила на море. Но то, что сделала Россия, стало для Америки полной неожиданностью – небольшой ракетный корабль "Буян", идущий по Волге, Печоре или по Ладожскому озеру, может без всяких проблем обстрелять Англию, Францию…



В новой Военной доктрине США впервые заявили о готовности применить ядерное оружие, если это будет соответствовать их интересам. Первый раз в истории кто-то говорит: если нам выгодно, применим, – это самое страшное. Ключевое направление, которое пытаются развить американцы, – усиление ракет малого и среднего радиуса действия говорит об их намерении перенести войну в Европу. Они исходят из того, что Америка находится на стратегическом удалении от России и Китая. А тактические ракеты – только для Европы. США хотят, чтобы война и проблемы были в Европе, а они, как всегда, остались вне этого. И опять ошибаются. Во-первых, Россия неоднократно заявляла: не будет больше так, чтобы война – в Европе, а Соединенные Штаты – в стороне. Во-вторых, американцы, вероятно, начинают понимать, что положение намного хуже. Их стратегия исходила из того, что США в безопасности, их закрывают Атлантический и Тихий океаны, а все враги находятся за пределами. Они не были готовы к тому, что у их врагов может быть флот – китайский, российский – с подводными лодками, вооруженными не только стратегическими ракетами. Соединенные Штаты абсолютно не защищены от удара конвенциональных ракет типа "Калибр" или "Калибр-плюс" с моря по промышленным стратегическим объектам. Я уже говорил ранее: 280 электростанций – это один залп ракет в достаточном количестве. Подобное реально через год, два, три, четыре как с востока, так и с запада. И у американцев нет защиты, они не создали систему обороны. Они пришли в истерику от одной ракеты Северной Кореи, потому что вдруг оказалось: нет гарантий сбить ее. Сейчас придется создавать огромную систему обороны против возможного через несколько лет удара с моря, как ядерного, так и конвенционального. Когда радиусы действия ракет увеличиваются, залпы могут быть всеобщим моментальным ударом. И тогда США ничто не защитит. Им придется ставить ракетные площадки возле каждой электростанции, возле каждого стратегического объекта. Это, во-первых, очень дорого, во-вторых, неэффективно. Такой же залп, который они готовили против России своей стратегией быстрого глобального удара, может быть применен против них.



То же, что американцы сделали с Сирией, можно повторить с ними. Если не сегодня, то через три года. И пусть они попробуют прикрыть себя ракетными системами, которых у них попросту нет. А Россия прикрыта.



Не сердите "Искандера"



Россия приняла в свое время правильнейшее решение, совершенно неожиданное, и спутала все карты. Американцы думали, что они из Румынии и Польши своими ракетами достанут до Урала. А тут появился "Искандер" в Калининграде и сказал: извините, но ваша польская база просуществует, пока наши ракеты до нее не долетят, а это быстро. Американцы надеялись, что с превращением Украины в их вотчину, эсминцы США с Черного моря смогут обстреливать территорию до Омска, а теперь эта акватория для них могила, западня. И еще приходится думать, что российский флот со Средиземного моря способен сделать с южным флангом НАТО. При этом на севере – на Новой Земле, в Баренцевом море и восточнее Россия строит непреодолимую стену для вражеского проникновения. И Калининград, и Крым – великолепный ответ на угрозу Румынии и Польши. А несколько танковых рот в Прибалтике, при всех тех чувствах, которые вызывает у любого российского гражданина немецкая бронетехника в 700 километрах от Москвы, с военной точки зрения ничем не угрожают. Если что, они будут уничтожены сразу. С чисто политической и государственной точки зрения Россия решает эту проблему по-своему, а не по-израильски. Ее право.



Подготовил Марк Соркин



№8 (721) за 27 февраля 2018 Источник - ВПК

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