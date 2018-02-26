Смерть Афгана. Талибы в Кабуле застрелили старшего советника премьер-министра страны

09:01 27.02.2018 В субботу вечером в столице талибы убили старшего советника премьера ИРА Рафиулла Гуль Афган, передает Афганское телеграфное агентство (АфТАГ).



Афган, ранее занимавший должность вице-спикера Мешрано джирги (верхней палаты афганского парламента), был застрелен в результате вооруженного нападения в Кабуле. В ходе атаки также убит его охранник, сообщает афганский телеканал "1TV".



Пресс-служба Абдуллы Абдуллы подтвердила информацию о гибели советника. Согласно заявлению, афганские власти поручили правоохранительным органам немедленно задержать виновных в убийстве.



Ответственность за расправу взяло на себя движение "Талибан". См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - kyrtag.kg

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