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Олимпийские петли. Такой Пхенчхан нам не нужен, - К.Стригунов
08:22 27.02.2018

Что стоит за дискредитацией российского спорта, ОКР и Российской Федерации? Удар есть лишь способ атаки, а не конечная цель.

Бездоказательно обвинив наших спортсменов в употреблении допинга на основе "показаний" Родченкова и иже с ним, притом, что для западных спортсменов допинг давно легализован под видом лекарств, международная спортивная система дали понять, что это решение абсолютно политизированное.

Двойная атака

Не нужно питать иллюзий: возвращение части медалей по суду не победа. Причина проста. Смысл атаки не в том, чтобы отстранить конкретных российских спортсменов от ОИ-2018 и лишить их наград, а в отработке технологии, по которой западные чиновники могут в любой момент и под каким угодно предлогом снова перекрыть России участие не только в Олимпиаде, но и в других стартах международного уровня.

" Следует кардинально реформировать МОК и ВАДА, ликвидировав в них засилье представителей Запада "

Конечная цель понятна: с одной стороны – попытаться изолировать РФ, с другой – показать неспособность наших властей защитить интересы спортсменов. Последний аргумент следует рассматривать в контексте гибридной войны. К сожалению, действия чиновников, причем едва ли не всех уровней, дают Западу основания считать замысел потенциально успешным. Беззубая, во многом пассивная оборонительная позиция тех, кто должен бы отстаивать наши интересы, говорит о многом. И она вызывает возмущение как минимум не меньшее, чем агрессия Запада. С того и взять нечего – он нам экзистенциально враждебен.

Вместо объявления тотального бойкота Олимпийским играм, по факту превратившихся в арену информационной войны, чиновники, напротив, поддержали унизительное выступление наших спортсменов под нейтральной тряпкой и посчитали это способом показать МОК, ВАДА и прочим свою несгибаемость.

Организаторам спецоперации по дискредитации России такая позиция только на руку, поскольку работает на одну из целей – показать беспомощность российских властей. Кроме того, есть момент, о котором часто забывают как чиновники, так и большинство наших атлетов. Допустим, выиграем медали, но где гарантии, что спустя время МОК, основываясь на новом пасквиле очередного предателя-русофоба, не решит аннулировать наши победы? А это ведь абсолютно реальный сценарий.

Заложники-добровольцы

Остановлюсь на позиции подавляющего, к сожалению, большинства спортсменов, допущенных выступать в Пхеньчхане. Несомненно, они стали заложниками ситуации, созданной системной и предельно агрессивной политикой Запада и его вассалов в отношении России. Но это нисколько не снимает с них ответственности за сделанный выбор. Нужно ясно понимать: когда атлет принимает участие в международном состязании, он в первую очередь представляет не себя, но свою Родину. Следовательно, любой человек, для которого патриотизм не пустая абстракция, должен был отказаться от участия в ОИ.

Автору можно возразить – он не проходил через титанические физические и эмоциональные нагрузки и потому спокойно рассуждает, поскольку ничем не рискует. На это отвечу: коллективное всегда выше индивидуального, особенно на Руси, и поход на поклон к тем, кто нас унизил, в итоге обернется потерями. И атлетов, и страны.

Отрадно, что на примиренчество пошли не все. Так, наш выдающийся лыжник, олимпийский и трехкратный чемпион мира Никита Крюков добровольно отказался от участия в ОИ-2018. Это поступок патриота.

Требуется воля

Что следовало сделать? Разорвать отношения с МОК и ВАДА и их подразделениями в странах, выступавших за отстранение наших олимпийской и параолимпийской сборных от ОИ-2016 и ОИ-2018. До тех пор пока в МОК, ВАДА, Спортивном арбитражном суде (САS) не признают, что их решения были политически мотивированными, не принесут извинения нашим атлетам и всей России, не возместят моральный ущерб. Кроме того, следует кардинально реформировать МОК, ВАДА и САS, ликвидировав в них засилье представителей западной коалиции. Естественно, это едва ли возможно в обозримом будущем, но сохранение чести и достоинства страны требует решительных мер.

Необходимо привлечь специалистов для разработки системной кампании разоблачения МОК, ВАДА и конкретных функционеров этих организаций. До мира необходимо донести правду об их предвзятости, предательстве олимпийских идеалов и принципов, коррумпированности и продажности. Обвинить их в русофобии, действовать с тем расчетом, чтобы адресаты информационной кампании воспринимались как враги не только России, но принципов справедливости, чести и достоинства, то есть создать установку по схеме: если человек – русофоб, значит, он не обременен интеллектом, враг всего человечества. Организовывать акции перед представительствами МОК и ВАДА и их филиалов в странах, поддержавших запрет на участие российских спортсменов в Олимпиаде.

В дело могут идти разнообразные средства – от пикетов с оскорбительными лозунгами до сжигания чучел конкретных чиновников МОК (глава – Томас Бах), ВАДА (Крейг Риди). То же необходимо предпринять и в отношении генсека САS Матье Риба. Важно создать нужный России информационно-психологический фон, действовать предельно жестко (на грани фола и, если потребуется, за гранью), последовательно, отдавая себе отчет в том, что наши враги не соблюдают вообще никаких правил, поэтому противостоять им в "белых перчатках" означает ставить себя в заведомо проигрышную позицию. Моральный аспект здесь вторичен по сравнению с национальными интересами, а значит, в самую первую очередь нужно руководствоваться ими. Кроме того, игра по-честному против матерого шулера означает неизбежный проигрыш – наши оппоненты в благородстве не замечены, и проявлять великодушие к ним означает вред себе.

Эти меры, разумеется, схематичны и лишь частично дают ответ на враждебные действия коллективного агрессора. Предателя Родченкова следует подвергнуть такой травле, чтобы он закончил жизнь в психушке. Любое смягчение позиции недопустимо. Предателей либо уничтожают, либо устраивают невыносимые условия существования независимо от их места пребывания. Увы, при текущем положении дел рассчитывать на столь решительные действия наших чиновников не приходится. Если судить со стороны, все предпринятые нашими властями меры можно свести к выражению возмущения, озабоченности и сожаления. Никаких системных и жестких действий, направленных на защиту национальных интересов и достоинства Родины, сделано не было.

В завершение простая, но гениальная фраза, адресованная предателям вроде Родченкова, заявившего, что ему стыдно быть русским. Авторство приписывают Валдису Пельшу, а звучит она так: "Думаю, те, кто пишет "Мне стыдно, что я русский", могут не стыдиться. Они не русские".

Константин Стригунов

№ 7 (720) за 20 февраля 2018

Источник - vpk-news.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1519708920
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