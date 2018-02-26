Кто уничтожил Советский Союз. "Конвергенция" партократии

07:54 27.02.2018 Принято считать, что Советский Союз уничтожили Горбачев и Ельцин - один начал процесс ликвидации, а другой его завершил. Отчасти это верно, но лишь отчасти



Принято считать, что Советский Союз уничтожили Горбачев и Ельцин - один начал процесс ликвидации, а другой его завершил.

Отчасти это верно, но лишь отчасти.



Горбачев и Ельцин в истории СССР сыграли роль ликвидационной комиссии, своего рода гробовщиков, выполнивших свою работу, когда Союз уже был доведен до критического состояния и дело оставалось за малым.



Не будь Горбачева с Ельциным, в конце 80-х и начале 90-х их работу выполнили бы другие, кандидатов на роль ликвидаторов Союза в то время хватало.

Но кто же подвел Союз к критической черте, кто подготовил его к ликвидации и когда это произошло?

Многие наверное ожидают получить в качестве ответа на этот вопрос конкретные фамилии. Некоторые и сами готовы их называть - например, Хрущева, на которого после 64 года возникла традиция вешать всех собак.



Вот только Хрущев был отстранен от управления страной еще в 64 году, а Горбачев приступил к своей миссии в 84-м - спустя 20 лет.

Но что было в эти самые 20 лет?



Если предпосылки к разрушению СССР создал один-единственный Хрущев, то неужели 20 лет было недостаточно, чтобы исправить ошибки одного человека?



Неужели все руководство СССР, вся партийная верхушка, вся 20-миллионная партия не могли за целых 20 лет справиться с последствиями деятельности одного Хрущева, если исходить из версии, что Никита Сергеевич был вредителем, а после него страной руководили истинные коммунисты?

Нет, конечно же, в подготовке Советского Союза к ликвидации участвовал не один человек.



Проблемы, возникшие при Хрущеве, после его смещения не были решены, а наоборот - только усугублялись и к ним добавлялось множество новых. И среди них были не только ошибки, но и по-настоящему преступные решения, которые привели к экономическим проблемам 80-х, к разочарованию народа в советской системе и антисоветским настроениям в обществе.



Одним из преступных решений, принятых уже после Хрущева, был проект "газ в обмен на трубы", в рамках которого СССР начал поставлять газ в Западную Европу, получая в качестве оплаты готовую продукцию, в частности трубы большого диаметра.

Именно этот проект положил начало структурной деградации экономики и переходу от производственной к сырьевой модели, которую мы наблюдаем сегодня во всей ее красе.



Проект "газ в обмен на трубы" был актом перехода от производства к поставке сырья в чистом виде. Вместо развития собственного производства труб большого диаметра руководство решило пойти по простому пути и получать готовые, рассчитываясь за это сырьем.

Все, что происходило с советской экономикой дальше и сегодня происходит с российской - по большому счету логическое продолжение проекта "газ в обмен на трубы".



Начав с обмена газа на трубы, руководство постепенно пришло к мысли, что всю высокотехнологичную продукцию можно получать в готовом виде, расплачиваясь за это газом, нефтью и другим сырьем, потому что это гораздо проще, чем развивать собственное производство - проще и выгоднее в краткосрочной перспективе.

И когда Егор Гайдар открытым текстом назвал российскую авиационную промышленность монстром, который не нужен, потому что можно покупать готовые Боинги и Аэробусы на заработанные от экспорта нефти деньги - это заявление было сделано в той же логике, что и проект "газ в обмен на трубы".



Поэтому, если вам хочется узнать конкретные фамилии тех, кто участвовал в подготовке Советского Союза к ликвидации - можете обратиться к архивным документам и выяснить, кто конкретно предложил данный проект, кто его лоббировал, кто подписывал и кто курировал. Все они нанесли советской экономике непоправимый ущерб и по-хорошему их следовало не просто снимать с должностей, но и судить.



И Брежнева, которого многие считают "добрым дедушкой" и без ведома которого проект "газ в обмен на трубы" не мог осуществляться - тоже следовало бы не только отстранить от должности подобно Хрущеву, но и предать суду за вредительство и антигосударственную деятельность.



То же самое касается Андропова, ведомство которого должно было своевременно проанализировать упомянутый проект, просчитать последствия, дать проекту правильную оценку и произвести аресты всех причастных. Но этого не было сделано. Да и не могло быть сделано, потому что сам Андропов был одним из идеологов концепции конвергенции - сближения СССР с Западом, которая и привела в конце-концов к Перестройке и сдаче Советского Союза.

И Горбачева в качестве своего преемника на высший пост рекомендовал лично Андропов, что представляется совсем не случайной ошибкой, а продуманным решением, последствия которого Андропов предполагал.



По сути Горбачев довел концепцию конвергенции, одним из авторов которой был Андропов, до логического завершения, то есть до полной сдачи Советского Союза и слияния с Западом, которое завершил уже Ельцин.



И то, чем занимается Путин с соратниками, старательно интегрируя Россию в западную экономическую и политическую систему - в МВФ, ВТО и другие подконтрольные США институты - это продолжение той же конвергенции.



Газ в обмен на трубы и концепция конвергенции - два проекта, которые нанесли Советскому Союзу непоправимый ущерб и подвели его к финальной черте.



Газ в обмен на трубы - решение экономического плана, которое в конечном итоге привело к деиндустриализации и превращению производственной экономики в сырьевую. Концепция конвергенции - проект, который на концептуальном уровне подвел СССР к интеграции с Западом, закончившейся полной ликвидацией Союза и советской власти.



Однако были и другие проекты и решения, которые нанесли удар по советской экономике.

В 70-е годы началось сокращение производства и разработки собственных моделей вычислительной техники и переход на реплики компьютеров IBM и DEC.



Это решение подорвало не только отрасль, не только остановило развитие вычислительной техники в СССР, но и отразилось на всей экономике, потому что от успехов в области автоматизации, проектирования и учета зависели все виды производств.

В 60-е годы по производительности компьютеров и объемам обрабатываемой информации Советский Союз не уступал европейским странам и США, соответственно не уступал в сфере автоматизации.



В 70-е годы началось стремительное отставание и к началу 80-х СССР по объемам хранения и скорости обработки информации начал уступать странам Запада уже в 10 и более раз. Соответственно отставала автоматизация производств, советская промышленность теряла способность производить товары, сопоставимые по своим характеристикам с западными образцами.

Все это самым непосредственным образом отразилось на производстве электроники и бытовой техники, потому что в этих областях степень автоматизации очень сильно влияет на качество и объемы выпуска продукции.



Неудовлетворенность народа советскими телевизорами, магнитофонами, автомобилями и бытовой техникой, возникшая в 80-е годы - это прямое следствие проблем с автоматизацией и вычислительной техникой, возникших в 70-е годы.

Переход на реплики американских компьютеров не только затормозил развитие советской электроники, вычислительной техники и вызвал отставание в сфере автоматизации - он привел к зависимости СССР от США в критически важной области. И в 80-е годы США этим воспользовались.



Когда СССР практически утратил собственные серии ЭВМ и оказался в полной зависимости от компьютеров серий DEC и IBM, США ввели эмбарго на поставку в СССР новейших образцов вычислительной техники, что практически лишило Советский Союз возможности повышать автоматизацию своей промышленности и конкурировать с западными товарами, особенно в сфере электроники, бытовой техники и автомобилестроения.



И сама плановая экономика, которая требовала постоянного централизованного планирования, а значит обработки и передачи больших объемов информации - тоже оказалась в зависимости от американской вычислительной техники, от ее регулярных поставок.

При желании можно выяснить имена и фамилии тех, кто уничтожал советский вычтех и ставил СССР в зависимость от США, можно даже попробовать разобраться, было ли это сделано умышленно и связано с упомянутой выше концепцией конвергенции, либо стало результатом преступной глупости. Но думаю это уже не столь важно.

Важно то, что все перечисленные решения принимал не один человек. В разработке и реализации упомянутых проектов участвовало множество должностных лиц, эти решения прорабатывались в министерстах, проходили через министров и в конце-концов утверждались на высшем уровне. Об этих решениях знали в КГБ, причем не один Андропов. Эти решения принимались на уровне политбюро.



И Горбачева довел до должности генсека не один Андропов, а утверждали его и вовсе, когда Андропова уже не стало.

И сам Андропов тоже не за один день стал главой КГБ, равно как и Брежнев не за один день стал генсеком - их выдвигали, назначали, выбирали, утверждали.



Так кто же уничтожил Советский Союз?



Кто породил всех тех болванов и вредителей, которые принимали перечисленные выше преступные решения, кто на протяжении многих лет награждал Брежнева, место которому было не в должности генсека, а в доме престарелых, а то и вовсе в тюрьме? Кто допустил, что предатель Андропов, которого следовало бы повесить, как генерала Власова, сперва возглавил КГБ, а потом и вовсе стал генеральным секретарем?

Все это допустила партия!



Хрущев, Брежнев, Андропов, Горбачев и даже Ельцин, а также сотни, тысячи, даже наверное десятки и сотни тысях других деятелей, которые на протяжении многих лет занимались вредительством и вели СССР к пропасти - все это порождения КПСС.



КПСС - вот тот монстр, который поглотил Советский Союз, выжрал его изнутри, опустошил, извратил все продуктивные идеи, довел их до абсурда, сделал советскую систему посмешищем, опорочил концепцию социализма, добился устойчивого отвращения к ней в народе и тем самым выкопал могилу всему государству.

Советский Союз не мог уничтожить один человек, даже десять, сто и тысяча человек не могли бы его уничтожить - его уничтожили миллионы паразитов-приспособленцев, заполнивших ряды КПСС и занимавшихся вредительством на протяжении десятилетий - одни занимались этим по глупости, другие исходя из корыстных интересов, стараясь сделать карьеру и устроить личную жизнь.

Советский Союз уничтожила партократия как явление, которое и привело к заполнению КПСС миллионами вредителей, болванов и преступников, которые в конце-концов превратили ленинскую партию в монстра, выжравшего Союз изнутри.



Советский Союз был системой, которую не мог уничтожить один человек или ограниченная группа лиц, его могла уничтожить только другая система и такой системой оказалась партия.

Советский Союз в определенном смысле был явлением, историческим и социальным явлением - и он оказался уничтожен другим социальным явлением - партократией, поразившей государственный и партийный аппарат изнутри.



Именно поэтому 20 миллионов членов КПСС ничего не предприняли в августе-декабре 1991 года, чтобы спасти СССР - потому что многие из них как раз и были его ликвидаторами, гробовщиками, паразитами, пожиравшими государство изнутри.

Да, среди членов КПСС были честные и искренние коммунисты, но они оказались в меньшинстве и не контролировали системы, систему составили и взяли под свой контроль паразиты, приспособленцы, карьеристы, партократы.



И эти партократы, выжрав СССР изнутри и доведя его до ликвидации, в большинстве своем прекрасно устроились после 1991 года - одни в Единой России, другие в КПРФ - чуть более скромно, чем в ЕР, но тоже не так уж плохо. Третьи благополучно уехали в Европу и США.



Есть одно известное правило, которое работает почти безошибочно: хотите узнать, кто преступник - ищите, кому было выгодно преступление, кто извлек из него максимум пользы.

И вот, Советского Союза не стало, а партократия сохранилась и мы можем видеть, как бывшие члены КПСС, комсомольские работники, директора советских заводов и офицеры КГБ, многие из которых тоже были членами партии - разделили между собой государственную собственность, приватизировали целые отрасли, целые министерства (Газпром - бывшее министерство газовой промышленности), да что там министерства - все государство приватизировали и превратили в некоторое подобие закрытого акционерного общества, кооператива.



И они же сформировали новую партию, которая теперь называется Единой Россией, но является практически таким же политическим монополистом, каким была КПСС, только уже без коммунистических или иных идей, обязывающих ее что-то делать для народа, без ответственности за принимаемые решения, но зато с возможностью неограниченного личного обогащения и вывода капиталов за рубеж.

Партократы, заполонившие в свое время КПСС и выжравшие СССР, отбросили все лишнее, что им мешало, что сдерживало их обогащение, ограничивало свободу перемещения и накладывало рамки - отбросили социалистические принципы, плановую экономику, сложное в управлении и развитии производство - отбросили весь Советский Союз и оставили только то, что представляло для них наибольшую ценность - сырье, власть и частную собственность.

И расширили принцип конвергенции до принципа полной и окончательной интеграции с Западом, а принцип "газ в обмен на трубы" до принципа "газ и нефть в обмен на все".

И вместо реплик компьютеров DEC и IBM образца 70-х годов покупают айфоны последних моделей, только уже не для страны, а для личного пользования.



Вот все они и уничтожили Советский Союз - они и их предшественники, которые рассуждали точно так же и направили СССР на путь разрушения задолго до Ельцина и Горбачева.



26 февраля 18 Источник - amfora.livejournal.com

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1519707240

Новости Казахстана

