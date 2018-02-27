 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 27.02.2018
08:29  Динара Н.Назарбаева-Кулибаева (средненькая) выставила на биржу акции своей "ЕP Алмэкс"
07:54  Кто уничтожил Советский Союз. "Конвергенция" партократии
07:51  Верховная власть в Китае станет бессрочной, - Юрий Тавровский
07:44  Сегодня мир так сложен и опасен, что отвести его от катастрофы гораздо труднее, чем полвека назад, - А.Арбатов
07:43  ГУАМ объединяется против России. Москва может ожидать исков в Гаагу от Киева, Кишинева и Тбилиси, - С.Гамова
07:38  Счастье есть - ума не надо. Что роднит Казахстан с Папуа Новой Гвинеей, - Сапа Мекебаев
07:32  Qazaqstan. Латиница и тюркоязычный альянс, - Д.Сатпаев
07:19  Си Цзиньпин перекраивает Китай под себя. Страна принимает крупнейший пакет поправок в конституцию, - М.Коростиков
07:14  "Гражданин? Пройдемте". Второй паспорт как угроза киргизской государственности, - У.Бабакулов
05:02  Украина отказалась от казахстанских локомотивов из-за санкций против России
01:04  Тотальный контроль: как китайская антиутопия угрожает всему миру, - The Atlantic
01:03  Asia Times: США должны подготовить для КНР удар с фланга
00:55  Казахстан. На строительство Национального пантеона выделят почти $1.5 млн.
00:54  Дипломатия США: простодушное хамство и детская непосредственность, - А.Бабицкий
00:47  American Conservative: Курды завели США в "унизительный тупик"
00:45  National Interest: Почему США никогда не выиграют в афганской войне?
00:18  На Донбассе в ближайшее время может начаться война, - С.Марков
00:03  Зона свободной торговли СНГ: нужна ли она? - М.Шибутов
00:00  Кыргызстан. Семейно-клановый режим возвращается? - С.Нуртаев
Понедельник, 26.02.2018
22:52  Главное - конспирация. КырГКНБ схватила и выдала в "одну из стран СНГ" некоего "антиконституционного деструктива"
21:46  Обвинен в коррупции секретарь Госсовета КНР Ян Цин, этнический монгол
21:39  Дружба народов. Елбасы запрещает русский язык в Каз-парламенте и каз-правительстве
21:22  Казахстанский Кокшетау. Избивший школьника аким-утырок Омаров уволен
20:49  Руководитель Аппарата президента Киргизии Фарид Ниязов подал в отставку
20:10  США - Россия: никто этого еще не осознает, но война уже объявлена, - Atlantico
19:59  "Узбектелеком" возглавил Фархад Розиев
19:56  В Узбекистане создана особая "Служба по защите прав потребителей банковских услуг"
19:33  Кыргызка Айзада Субакожоева назначена заместителем Генерального секретаря ШОС
19:19  Агашка М.Жолдасбеков благословил Казмуфтия Сатыбалдыулы на служение
18:43  Афганистан отгораживается дамбой от разлива Амударьи
07:07  Израильские власти закрыли Храм Гроба Господня. Даже Иордания протестует
07:02  США: институциональный расизм, - В.Гулевич
06:54  Что ждет Донбасс? - А.Цуканова
06:45  Ушел из жизни бывший 1-й вице-премьер Киргизии Эсенгул Омуралиев
06:32  Помощник имама в узбекском Денау подозревается в распространении наркотиков
06:29  Скончался самый опытный узбекский генерал Исмаил Эргашев
06:18  Шоковая терапия для Запада. Усиление позиций России и Китая на мировой арене застало врасплох Вашингтон и Брюссель, - А.Храмчихин
06:16  Объявленное ООН перемирие не остановило войну в Сирии, - В.Мухин
06:13  На БлВостоке формируется еще один кризисный очаг. Саудитов хотят лишить святых мест, - А.Игнатенко
06:09  Последний закон робототехники. Искусственный интеллект мыслит как преступник
04:57  Схваченный в Казахстане кыргызский депутат-контрабандист Асылбек уулу... оказался казахом
01:22  Танцы на грани весны. Почему киргизам нельзя говорить по-русски и праздновать Навруз, - У.Бабакулов
00:52  30 тысяч китайских мигрантов легализовась в Киргизии, женившись на кыргызках, - Азия news
00:49  Чаткальские кыргызы опять выступили против китайской компании
00:46  Узбекистан запускает спецпоезда и автобусы для гастарбайтеров в Казахстан и Россию
00:40  О "трудных буднях" нефтегазовой сферы Ирана, - Donya-e Eqtesad
00:38  США боятся китайских компаний, - Bloomberg
00:28  Чубайса отмазали от "дела Роснано". Все - свободны!
00:26  Укр-олигархи готовятся растерзать Порошенко, - Олег Царев
00:23  В Сирии Запад превращается в беспомощного зрителя, - Die Welt
00:22  Прекращение огня в Сирии редко означает, что с насилием покончено, - The Times
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Верховная власть в Китае станет бессрочной, - Юрий Тавровский
07:51 27.02.2018

Си Цзиньпин останется председателем КНР как минимум на две пятилетки

Делегаты открывшегося в понедельник пленума ЦК Коммунистической партии Китая приступили к рассмотрению проекта поправок в Конституцию страны. Накануне руководство КПК выступило с инициативой исключить из Основного закона положение о том, что председатель и вице-председатель КНР могут "занимать должность не более двух сроков подряд". Если эти законодательные изменения будут утверждены на ближайшей сессии парламента, это позволит председателю КНР Си Цзиньпину переизбраться на третий срок в 2023 году.

Сообщение из Пекина о грядущих поправках в Конституцию стало сенсацией для всех, кроме самих китайцев. "Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня", – таков девиз Си Цзиньпина.

Став генеральным секретарем ЦК КПК и председателем Военного совета ЦК КПК в конце 2012-го, он уже в марте следующего года занял еще два ключевых поста – председателя КНР и председателя Военного совета КНР. Его предшественникам на такую концентрацию верховной партийной, военной и государственной власти в одних руках обычно требовалось больше времени, подчас несколько лет.

О том, что Си Цзиньпин не намерен оставить главный пост в государстве в 2023 году, соблюдая тем самым внесенный на скрижали Конституции завет Дэн Сяопина, в Пекине заговорили еще несколько лет назад. С самого начала своего правления новый лидер приступил к пересмотру наследия "отца китайских реформ".

Вместо обеспечившей китайское экономическое чудо стратегии "реформ и открытости" он ввел "новую норму", перенеся центр тяжести экономики с внешних рынков на создание емкого внутреннего рынка, с гонки за показателями прироста ВВП на качественное и сбалансированное развитие. Вместо терпимости к "шалостям" партийных и государственных кадров под девизом "Обогащайтесь!" он развернул системную борьбу с коррупцией, начавшей угрожать власти партии и устойчивости государства. Вместо установки "держаться в тени и стараться ничем не проявлять себя" он стал проводить инициативную внешнюю политику, выдвинув сначала общеевразийскую стратегию "Один пояс и один путь", а затем и вовсе заявил о претензиях Китая на роль в глобальном управлении. Но главное – вместо продвижения вперед методом "перейти реку с камня на камень" при максимальном горизонте в текущую пятилетку – он поставил перед народом долгосрочную цель "великого возрождения китайской нации" к 2049 году, столетию образования КНР.

На фоне фактического пересмотра исчерпавшего свою эффективность 30-летнего статус-кво отмена правила двух пятилетних сроков на посту главы государства вовсе не кажется фундаментальной ревизией. Тем более что в Устав КПК эта норма так и не была внесена.

О ходе мыслей верхушки 90-миллионной Компартии, руководящей остальными 1,3 млрд китайцев, стало понятно еще после завершения VI пленума ЦК КПК в октябре 2016 года. Тогда, по существу, в правящей партии было установлено единоначалие вокруг ЦК и его "ядра" – генсека Си Цзиньпина. Эта формулировка как бы отсылала к другим ключевым периодам истории КПК и КНР. Ядром партийного руководства был Мао Цзэдун, обеспечивший победу коммунистов в гражданской войне и начавший строительство социализма в Китае. Ядром в партийных документах был провозглашен Дэн Сяопин, нашедший единственно правильный в конце 1970-х курс реформ и открытости. Признав Си Цзиньпина очередным ядром, Компартия возвела его в ранг бессмертных.

Еще один шаг на пути продления полномочий Си Цзиньпина был сделан на "всекитайском партийном собрании" – XIX съезде КПК в октябре минувшего года. Съезд не просто переизбрал Си Цзиньпина на второй пятилетний срок. Делегаты, как водится единодушно, возвели в статус партийного закона выработанный им долгосрочный план китайской мечты, назвав его в обновленном Уставе КПК социализмом с китайской спецификой новой эры. Таким образом, Си Цзиньпин получил мандат на реализацию плана на следующие пять лет и на более отдаленную перспективу. Теперь осталось этот партийный мандат на власть закрепить полагающимися "печатями", формальностями со стороны законодательной власти. Они то и будут исполнены на сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент Китая), которая откроется 5 марта.

Каковы будут последствия причисления Си Цзиньпина к лику бессмертных лидеров красного Китая, которым возглашали "Ваньсуэй!", "Десять тысяч лет жизни!"? Прежде всего ускорится мобилизация партии и всей нации на великое возрождение, начавшееся в конце 2012 года. Ужесточится наведение порядка в партии, особенно в ее руководстве. Ведь скрытое сопротивление реформам продолжается. Требуя мобилизации и установления единоначалия, китайцам неустанно напоминают о печальном примере КПСС, в последние годы существования утратившей партдисциплину.

В действующем мандате Си Цзиньпина проставлена дата – 2022 год. К этому сроку он обещал вывести нацию на уровень "сяокан", общества среднего достатка. В продленном мандате, который будет оформлен через неделю, дата завершения вообще не проставлена. К предстоящим пяти годам наверняка будет добавлена еще одна пятилетка, до 2028 года. Но и этот рубеж может стать не последним. XIX съезд КПК на рассчитанном до 2049 года пути к полной реализации китайской мечты о великом возрождении китайской нации поставил промежуточный рубеж: "На основе полного построения общества среднего достатка за 15 лет упорной борьбы предстоит в основном осуществить социалистическую модернизацию". Таким образом, речь идет о 2035 годе.

Соседям Поднебесной, а России в первую очередь, стоит обратить внимание на еще один "авторский проект" Си Цзиньпина, утвержденный XIX съездом и рассчитанный на немалую перспективу. Это стратегия "создания сообщества единой судьбы человечества". Можно рассматривать ее как самостоятельную внешнеполитическую доктрину, обозначившую новый, глобальный горизонт китайской дипломатии. Если инициатива "Один пояс и один путь" изначально охватывала только два континента – Азию и Европу, то новая доктрина призвана стать несущей конструкцией всей геополитической и геоэкономической активности КНР. Ее можно рассматривать и как определение внешнеполитических пределов "великого возрождения китайской нации" – беспредельность, глобальность.

Четкость планирования и жесткость в достижении поставленных внутриполитических целей была продемонстрирована Си Цзиньпином в первые пять лет у власти. Можно предположить, что и на внешнеполитической арене повторится то же самое. В ближайшее время глобальная доктрина дополнится региональными и тематическими стратагемами. В долгосрочном планировании кроется одна из причин успеха первых пяти лет китайской мечты. Можно ожидать аналогичных результатов от новой доктрины и на внешних рубежах Поднебесной.

В 2035 году Си Цзиньпину будет 82 года, и срок его правления составит 24 года. Дэн Сяопин прожил 93 года и ушел из власти в 85 лет после 15 лет правления. Мао Цзэдун прожил 83 года и только официально пробыл руководителем Компартии 31 год. Создавший великую империю Хань император У-ди прожил 69 лет и правил 54 года. Правители династии Цин – император Канси, который прожил 68 лет и правил 61 год, а также его внук, император Цяньлун, который прожил 68 лет и правил 61 год, – раздвинули пределы Поднебесной и сделали ее могучей.

Об авторе: Юрий Вадимович Тавровский – китаевед, автор книги "Си Цзиньпин: по ступеням китайской мечты".
27.02.2018

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1519707060
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  