Верховная власть в Китае станет бессрочной, - Юрий Тавровский

07:51 27.02.2018 Си Цзиньпин останется председателем КНР как минимум на две пятилетки



Делегаты открывшегося в понедельник пленума ЦК Коммунистической партии Китая приступили к рассмотрению проекта поправок в Конституцию страны. Накануне руководство КПК выступило с инициативой исключить из Основного закона положение о том, что председатель и вице-председатель КНР могут "занимать должность не более двух сроков подряд". Если эти законодательные изменения будут утверждены на ближайшей сессии парламента, это позволит председателю КНР Си Цзиньпину переизбраться на третий срок в 2023 году.



Сообщение из Пекина о грядущих поправках в Конституцию стало сенсацией для всех, кроме самих китайцев. "Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня", – таков девиз Си Цзиньпина.



Став генеральным секретарем ЦК КПК и председателем Военного совета ЦК КПК в конце 2012-го, он уже в марте следующего года занял еще два ключевых поста – председателя КНР и председателя Военного совета КНР. Его предшественникам на такую концентрацию верховной партийной, военной и государственной власти в одних руках обычно требовалось больше времени, подчас несколько лет.



О том, что Си Цзиньпин не намерен оставить главный пост в государстве в 2023 году, соблюдая тем самым внесенный на скрижали Конституции завет Дэн Сяопина, в Пекине заговорили еще несколько лет назад. С самого начала своего правления новый лидер приступил к пересмотру наследия "отца китайских реформ".



Вместо обеспечившей китайское экономическое чудо стратегии "реформ и открытости" он ввел "новую норму", перенеся центр тяжести экономики с внешних рынков на создание емкого внутреннего рынка, с гонки за показателями прироста ВВП на качественное и сбалансированное развитие. Вместо терпимости к "шалостям" партийных и государственных кадров под девизом "Обогащайтесь!" он развернул системную борьбу с коррупцией, начавшей угрожать власти партии и устойчивости государства. Вместо установки "держаться в тени и стараться ничем не проявлять себя" он стал проводить инициативную внешнюю политику, выдвинув сначала общеевразийскую стратегию "Один пояс и один путь", а затем и вовсе заявил о претензиях Китая на роль в глобальном управлении. Но главное – вместо продвижения вперед методом "перейти реку с камня на камень" при максимальном горизонте в текущую пятилетку – он поставил перед народом долгосрочную цель "великого возрождения китайской нации" к 2049 году, столетию образования КНР.



На фоне фактического пересмотра исчерпавшего свою эффективность 30-летнего статус-кво отмена правила двух пятилетних сроков на посту главы государства вовсе не кажется фундаментальной ревизией. Тем более что в Устав КПК эта норма так и не была внесена.



О ходе мыслей верхушки 90-миллионной Компартии, руководящей остальными 1,3 млрд китайцев, стало понятно еще после завершения VI пленума ЦК КПК в октябре 2016 года. Тогда, по существу, в правящей партии было установлено единоначалие вокруг ЦК и его "ядра" – генсека Си Цзиньпина. Эта формулировка как бы отсылала к другим ключевым периодам истории КПК и КНР. Ядром партийного руководства был Мао Цзэдун, обеспечивший победу коммунистов в гражданской войне и начавший строительство социализма в Китае. Ядром в партийных документах был провозглашен Дэн Сяопин, нашедший единственно правильный в конце 1970-х курс реформ и открытости. Признав Си Цзиньпина очередным ядром, Компартия возвела его в ранг бессмертных.



Еще один шаг на пути продления полномочий Си Цзиньпина был сделан на "всекитайском партийном собрании" – XIX съезде КПК в октябре минувшего года. Съезд не просто переизбрал Си Цзиньпина на второй пятилетний срок. Делегаты, как водится единодушно, возвели в статус партийного закона выработанный им долгосрочный план китайской мечты, назвав его в обновленном Уставе КПК социализмом с китайской спецификой новой эры. Таким образом, Си Цзиньпин получил мандат на реализацию плана на следующие пять лет и на более отдаленную перспективу. Теперь осталось этот партийный мандат на власть закрепить полагающимися "печатями", формальностями со стороны законодательной власти. Они то и будут исполнены на сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент Китая), которая откроется 5 марта.



Каковы будут последствия причисления Си Цзиньпина к лику бессмертных лидеров красного Китая, которым возглашали "Ваньсуэй!", "Десять тысяч лет жизни!"? Прежде всего ускорится мобилизация партии и всей нации на великое возрождение, начавшееся в конце 2012 года. Ужесточится наведение порядка в партии, особенно в ее руководстве. Ведь скрытое сопротивление реформам продолжается. Требуя мобилизации и установления единоначалия, китайцам неустанно напоминают о печальном примере КПСС, в последние годы существования утратившей партдисциплину.



В действующем мандате Си Цзиньпина проставлена дата – 2022 год. К этому сроку он обещал вывести нацию на уровень "сяокан", общества среднего достатка. В продленном мандате, который будет оформлен через неделю, дата завершения вообще не проставлена. К предстоящим пяти годам наверняка будет добавлена еще одна пятилетка, до 2028 года. Но и этот рубеж может стать не последним. XIX съезд КПК на рассчитанном до 2049 года пути к полной реализации китайской мечты о великом возрождении китайской нации поставил промежуточный рубеж: "На основе полного построения общества среднего достатка за 15 лет упорной борьбы предстоит в основном осуществить социалистическую модернизацию". Таким образом, речь идет о 2035 годе.



Соседям Поднебесной, а России в первую очередь, стоит обратить внимание на еще один "авторский проект" Си Цзиньпина, утвержденный XIX съездом и рассчитанный на немалую перспективу. Это стратегия "создания сообщества единой судьбы человечества". Можно рассматривать ее как самостоятельную внешнеполитическую доктрину, обозначившую новый, глобальный горизонт китайской дипломатии. Если инициатива "Один пояс и один путь" изначально охватывала только два континента – Азию и Европу, то новая доктрина призвана стать несущей конструкцией всей геополитической и геоэкономической активности КНР. Ее можно рассматривать и как определение внешнеполитических пределов "великого возрождения китайской нации" – беспредельность, глобальность.



Четкость планирования и жесткость в достижении поставленных внутриполитических целей была продемонстрирована Си Цзиньпином в первые пять лет у власти. Можно предположить, что и на внешнеполитической арене повторится то же самое. В ближайшее время глобальная доктрина дополнится региональными и тематическими стратагемами. В долгосрочном планировании кроется одна из причин успеха первых пяти лет китайской мечты. Можно ожидать аналогичных результатов от новой доктрины и на внешних рубежах Поднебесной.



В 2035 году Си Цзиньпину будет 82 года, и срок его правления составит 24 года. Дэн Сяопин прожил 93 года и ушел из власти в 85 лет после 15 лет правления. Мао Цзэдун прожил 83 года и только официально пробыл руководителем Компартии 31 год. Создавший великую империю Хань император У-ди прожил 69 лет и правил 54 года. Правители династии Цин – император Канси, который прожил 68 лет и правил 61 год, а также его внук, император Цяньлун, который прожил 68 лет и правил 61 год, – раздвинули пределы Поднебесной и сделали ее могучей.



Об авторе: Юрий Вадимович Тавровский – китаевед, автор книги "Си Цзиньпин: по ступеням китайской мечты".

27.02.2018 Источник - ng.ru

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