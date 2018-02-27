Елбасы реабилитировал министра Бозумбаева (не посмертно)

07:48 27.02.2018 Назарбаев снял выговор с Бозумбаева



Выговор министру энергетики был объявлен 11 октября.



Президент РК Нурсултан Назарбаев снял дисциплинарное взыскание, наложенное на министра энергетика Каната Бозумбаева, передает Казинформ.



"Распоряжением главы государства снято дисциплинарное взыскание, наложенное на министра энергетика Республики Казахстан Бозумбаева Каната Алдабергеновича", - говорится в сообщении, опубликованном в газете "Казахстанская правда".



Напомним, 10 октября 2017 года из-за ситуации на рынке ГСМ премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев внес на имя главы государства представление об объявлении выговора министру энергетики Канату Бозумбаеву.



11 октября распоряжением главы государства за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей, выразившееся в необеспечении должного контроля за внутренним рынком горюче-смазочных материалов, Канату Бозумбаеву был объявлен выговор.

27 февраля 2018, Источник - zakon.kz

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