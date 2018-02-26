ГУАМ объединяется против России. Москва может ожидать исков в Гаагу от Киева, Кишинева и Тбилиси, - С.Гамова

07:43 27.02.2018 Страны ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия) намерены объединить усилия "в эффективном сотрудничестве против российской агрессии". Об этом, как сообщила publika.md., заявил председатель молдавского парламента Андриан Канду. Он объяснил, что речь идет о сотрудничестве в оборонной сфере, энергетике, о политической поддержке в других секторах, включая все, что входит в понятие "реинтеграция территорий". То есть три страны ГУАМ, кроме Азербайджана, объединяются против России. Декларация об этом может быть принята 2 марта в Кишиневе, где пройдет Межпарламентская конференция "Грузия, Молдова, Украина: Восточное партнерство и современные вызовы в сфере безопасности", организованная по инициативе спикеров трех стран при содействии Атлантического совета.



Накануне мероприятия, которое призвано возродить региональное объединение ГУАМ и определить, как будут действовать партнеры в том, что касается противостояния России, спикер молдавского парламента отметил: "Мы обсудим ситуацию в регионе, пути решения имеющихся проблем, новые подходы и концепции – чтобы синхронизировать действия между странами региона, особенно между нашими тремя странами". Депутат молдавского парламента от Европейской народной партии, экс-вице-премьер по реинтеграции страны Евгений Карпов сформулировал основную причину нового регионального проекта: "Проблемы, которые нас объединяют, – это замороженные конфликты и напряженность в отношениях с Россией".



Действительно, объединяющими для трех государств остаются территориальные проблемы и связанные с ними конфликты: горячий – в Донбассе, замороженный – в Приднестровье и временно отложенный (с точки зрения Тбилиси) – в Абхазии и Южной Осетии. Последние признаны Россией и еще несколькими странами независимыми республиками. Киев, Кишинев и Тбилиси намерены вернуть мятежные регионы. После заявления Андриана Канду становится понятно, что действия трех столиц в этом направлении будут синхронизированы и согласованы с Западом.



Недавно после консультаций с Киевом Кишинев изолировал своих телезрителей от влияния российской пропаганды, изъяв из сеток вещания информационные программы РФ. Кабельные сети также "очищены" от российских новостей. Единственным потребителем российского информационного продукта остается Гагаузская автономия, у которой свои – автономные кабельные сети, и гагаузы смотрят что хотят. Однако это временно: Кишинев предупредил власти автономного образования о штрафах и уголовном преследовании в случае информационного непослушания.



Надо отметить, что Кишинев последовательно идет по стопам Киева. Молдавия проводит соответствующие консультации с Украиной. На минувшей неделе МИДы двух стран советовались относительно приднестровского урегулирования. Это логично, если учесть, что Украина – страна-гарант и посредник в урегулировании конфликта на Днестре. В Приднестровье между тем эти консультации вызывают не столько надежду на скорое урегулирование, сколько тревогу: глядя на Донбасс, где ситуация разрастается до большой войны, в Тирасполе не исключают провокаций со стороны Кишинева и готовятся к этому.



Есть предположение, что Киев, Кишинев и Тбилиси могут одновременно начать давление на Россию с целью вернуть то, что ей не принадлежит, но на что она имеет влияние, – самопровозглашенные республики ЛНР, ДНР, Приднестровье, а также признанные РФ Абхазию и Южную Осетию. Украина, Молдавия, Грузия понимают, что самостоятельно решить проблемы отторгнутых территорий они не могут, и объединяются, надеясь при этом на поддержку ЕС и США. Действуя вместе, они получают шанс воздействовать на позицию России, а также быть услышанными в мире. До сих пор им не удавалось достучаться до Москвы, а обращения в ЕС каждого в отдельности терялись на фоне громких мировых событий.



По словам Андриана Канду, Молдова и Украина хорошо сотрудничают, проводят политические консультации. "Однозначно между Молдовой и Украиной сейчас самые лучшие взаимоотношения, каких раньше еще не было. И мы сейчас очень поддерживаем друг друга в различных международных организациях на двустороннем уровне и в международном формате. К примеру, Совет Европы – мы всегда голосуем вместе с Украиной и осуждаем агрессию Российской Федерации в Крыму и Донбассе. У нас также есть просьба от наших коллег из Верховной рады не поддерживать, например, проект строительства газовой трубы "Северный поток – 2", не признавать выборы, которые были в Крыму, и у нас есть общие видения и подходы по этим и иным вопросам на уровне Совета Европы", – заявил спикер.



На днях Молдавия напомнила о своей проблеме в Парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ. На заседании ПАСЕ молдавская делегация выступила с требованием вывода российских войск из Приднестровья. "Вопреки тому, что Российская Федерация неоднократно брала на себя обязательства вывести свои войска с данной территории Молдовы, она постоянно бросает вызов здравому смыслу. Мы обеспокоены ростом военного присутствия в регионе. Особое опасение вызывает тот факт, что военные учения так называемой Оперативной группы российских войск (ОГРВ) проводятся совместно с военизированными силами Приднестровья", – заявил молдавский депутат Сергей Сырбу.



Власти Молдовы не намерены "терпеть отношение, основанное на санкциях, оскорблениях и обвинениях, только из-за того, что республика стремится быть ближе к ЕС и стать частью европейской семьи", – заявил председатель парламента Андриан Канду в интервью украинскому информагентству "Украинские национальные новости".



Он напомнил, что в этом году в республике предстоят парламентские выборы. "Мы ощущаем, что Россия увеличивает свое влияние, свою активность, давление на правительство. Также мы видим, что усиливается поддержка некоторых партий. С одной стороны, это финансовая, и не только поддержка пророссийских партий, а также через использование телеканалов, аффилированных с Россией СМИ. Во-вторых, у нас есть информация об активизации спецслужб РФ в РМ, третье – мы видим увеличение активности российских военных в Приднестровье, где они часто проводят военные учения, в том числе совместно с так называемыми приднестровскими военными. Все эти пласты пропаганды мы ощущаем все сильнее и сильнее. Это вынуждает нас быть более бдительными и осторожными в отношениях с РФ", – сказал он.



Недавно правительство Молдавии заявило о перевооружении национальной армии и закупке летального оружия. В Приднестровье отреагировали однозначно: надо быть готовыми дать отпор. О том, что молдавская армия может попытаться совершить повторный поход на Приднестровье, "НГ" сказал сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК), руководящей трехсторонним (Молдавия, Приднестровье, Россия) миротворческим контингентом, Олег Беляков. Он заявил, что приднестровские военные дадут отпор молдавской армии, но заметил, что пока в регионе находится ОГРВ, "вряд ли они решатся нас атаковать – кишка тонка".



Однако если учесть украинский фактор (Приднестровье с одной стороны подпирает Молдавия, с другой – Украина, а с РФ нет общих границ), то нельзя исключать давления на Тирасполь со стороны Киева. Тем более что подразделения ВСУ (Вооруженные силы Украины) уже давно подтянуты к границе с Приднестровьем со стороны Одесской области. Так что Молдавию устраивает тесный контакт с Украиной, причем по всем вопросам, и здесь интересы сторон совпадают. А Грузия хоть и не граничит с двумя коллегами по ГУАМу, но хорошо понимает выгоду от альянса. Особенно зная, что голос его обязательно будет услышан в европейских столицах и США.



Москве в данном случае следует ожидать новых исков в Гаагу – вслед за Украиной их могут подать Молдавия и Грузия.



26.02.2018



Светлана Гамова

Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты" Источник - ng.ru

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