Счастье есть - ума не надо. Что роднит Казахстан с Папуа Новой Гвинеей, - Сапа Мекебаев

07:38 27.02.2018 Счастье есть - ума не надо



Дикость и глупость происходящего вокруг многим нашим гражданам представляются вершинами прогресса и мудрости



На снимке: Кэри Тагава, Майкл Мэдсен, Бай Лин, Марк Дакаскос и Эрик Робертс во время визита в ВКО.



В минувший понедельник, 12 февраля, на так называемом Всемирном правительственном саммите в Дубае было объявлено о создании Глобальной коалиции счастья, основателями которой стали Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты, Коста-Рика, Мексика, Португалия и Словения.



Возможно, некоторых чересчур знающих сограждан смутит, что Казахстан оказался в такой немного странной компании стран-организаторов, но, как говорит наш мудрый народ, для счастья ума не надо.



Очень важно, что от имени нашего правительства это эпохальное соглашение подписал министр информации и коммуникаций Даурен АБАЕВ, который и сам, судя по его повадкам, живет по известной поговорке, гласящей, что правда хорошо, а счастье лучше.



Делегатам из Западной Европы, Японии, США и других недостаточно счастливых стран оставалось лишь злобно подшучивать над инициаторами создания этой доселе невиданной международной коалиции. Не понимают они, отсталые, что не в деньгах счастье.



Я предлагаю казахстанскому правительству не останавливаться на достигнутом, а продолжать наращивать авторитет и влияние на мировой арене, активно участвуя в создании таких же необычных и еще более глобальных коалиций.



Можно, допустим, инициировать Межпланетную ассоциацию беспричинной радости, Всемирный конгресс довольных всем или даже Трансконтинентальный альянс глубокого сексуального удовлетворения. И пусть министр Абаев все эти исторические документы сам лично подписывает: ему будет лестно, а нам - смешно.



А то, что счастье лучше богатства, подтвердил и опрос Международной ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International , результаты которого намеренно обнародовали сразу после дубайского саммита.



Так вот, в мировом индексе счастья, который высчитывает эта ассоциация, Казахстан за последний год поднялся с 60-го сразу на 7-е место. Организаторы опроса отмечают, что на вопрос "Считаете ли вы, что 2018 год будет лучше, чем прошлый?" 46 процентов казахстанцев ответили утвердительно и только 11 процентов – отрицательно.



Кстати, вместе с нами в лидерах этого мирового рейтинга оказались счастливые жители Фиджи, Колумбии, Филиппин, Мексики, Вьетнама и, что особенно приятно, Папуа Новой Гвинеи, где в местных влиятельных каннибальских кругах бытует поверье: горя бояться - счастья не видать.



Теперь многие в мире задумываются над тем, за что такое счастье Казахстану.



Ладно бы, не приходил в себя от счастья бывший глава Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" Умирзак ШУКЕЕВ, который и сейчас, став министром сельского хозяйства, далеко от казенных денег не отошел.



Или, скажем, нынешний вице-премьер Аскар ЖУМАГАЛИЕВ, которому посчастливилось перед уходом в правительство разжиться хорошей премией на посту президента национальной компании "Казатомпром".



Однако ведь численность счастливых граждан в стране увеличивается угрожающими темпами, несмотря на то, что из бывших высокопоставленных коррупционеров, которые сбежали за границу или сели в тюрьму, можно уже сформировать два полноценных теневых правительства Казахстана: одно в изгнании, а второе – в заключении.



Уровень здравоохранения и образования таковы, что врачи и педагоги лечат себя и учат детей только за рубежами любимой Родины, а умные чиновники в эти больницы и университеты и раньше не заглядывали, но количество счастья на душу населения при этом только растет.



Неудобства широкополосного интернета в селе, который отвлекает тружеников полей и ферм от сенокоса и вечерней дойки, компенсируются удобствами во дворе с романтической дыркой в форме сердца, но немотивированных счастливцев это не пугает.



Правительство настолько самокритично относится к своей экономической политике, что некоторые его состоятельные члены инвестируют личные капиталы в зарубежную недвижимость, что делает других граждан еще более счастливыми.



У стариков счастья полные штаны, когда слышат, что какой-нибудь отечественный или иностранный банк лопнул, не выдержав бурного потока их пенсионных накоплений.



Счастья стало через край, когда бывших безработных, которым государство должно было платить пособия, хитромудро назвали самозанятыми, чтобы теперь уже они платили государству налоги…



В общем, если наш человек захотел быть счастливым, то прокуратура, полиция, суды и другие карательные органы бессильны.



Ничего с этой объективной реальностью не сможет поделать даже новый председатель Верховного суда Жакип АСАНОВ, который, похоже, готов объявить, что до него никакого правосудия в Казахстане и не было.



Как за такой короткий исторический период казахстанским властям удалось выпестовать удивительного гражданина, чье ощущение перманентного счастья никак не связано с его материальным положением, социальным статусом или отношением к нему государства?



А ответ прост.



Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло: в соответствии с новой генеральной линией партии "Нур Отан" в Казахстане вдруг началась широкомасштабная модернизация общественного сознания.



По признанию некоторых акординских нейрохирургов-смыслопроизводителей, процедура эта болезненная, но зато те, кто выжил после нее, всегда беспричинно счастливы, а с их лиц никогда не сходит радостная улыбка.



Гражданин с измененным сознанием всегда всем доволен, ибо он уже стяжал благодать единства с партией и правительством.



Дикость и глупость происходящего вокруг ему представляются вершинами прогресса и мудрости.



Например, Национальное агентство по технологическому развитию (НАТР) одобрило государственное финансирование чудесного проекта "Одноразовые подворотнички "Локкер терлiк" общей стоимостью 17,6 миллиона тенге.



Таким образом, кусочек тряпки, подложенный под воротник рубашки для впитывания пота на шее, признан инновационным прорывом в рамках Третьей модернизации Казахстана эпохи Четвертой промышленной революции.



Кто в армии служил, тот в правительстве не смеется.



Как нам стало известно, на рассмотрение в НАТР поступили и другие блестящие проекты: ароматизированные портянки для повседневной носки "Footcloths шұлғау", носовые платки соплеотталкивающие "Handkerchief боқ мұрын" и не требующие глажки шнурки "Shoelace бәтеңкенің бауы".



Да и сама программа модернизации сознания "Рухани жанғыру" исполняется с такой выдумкой, что все только радуются и смеются.



Раньше дворники убирали снег, школьники учились, зеки сидели срок, артисты пели и танцевали, комбайнеры убирали хлеб, сталевары варили сталь, строители строили, а чиновники ходили на службу просто так, без всякой уважительной причины.



А теперь они делают то же самое, но в рамках программы модернизации. И все как-то наполнилось глубоким смыслом, стало казаться важным и нужным.



Какой-нибудь член правительства в Астане даже в туалет уже идет не просто по нужде, а для реализации личного "Рухани жанғыру".



Пока Илон МАСК отправляет на Марс космический корабль с электромобилем "Тесла" на борту, наши государственные органы тратят деньги на поиск сакральных мест, где невежественные предки нынешних образованных министров поклонялись духам природы.



Обряд жертвоприношения в парламенте перед обсуждением очередного законопроекта пока еще не ввели, но многие депутаты, верящие в божественный источник каждого послания президента, кажется, готовы уже рассмотреть и этот вопрос.



В Павлодаре в рамках "Рухани жанғыру" провели соревнования по ползанию детей в возрасте от восьми месяцев до полутора лет. Победил ребенок, родители которого активно участвуют в общественной жизни региона, последним приполз малыш, злостно наложивший в памперс и на государственную программу.



В Алматы, следуя концепции модернизации сознания, ликвидировали прорыв трубы.



В Усть-Каменогорск зазвали Марка ДАКАСКОСА, Бай ЛИНГ, Эрика РОБЕРТСА и других звезд Голливуда, чтобы они снялись в документальном фильме о сакральных местах Восточного Казахстана. Кэри ТАГАВА, пораженный местными красавицами и тем, что здесь зимой где-то добывают свежий кумыс, тут же попросил казахстанское гражданство.



Прознав о голливудском вероломстве, в Южно-Казахстанскую область собрался звезда Болливуда Митхун ЧАКРАБОРТИ.



Танцор диско тоже снимет кино и станет почетным гражданином очень сакрального Казыгуртского района, где, согласно поверьям местных ученых, причалил свой ковчег библейский Ной, больше известный как Нух.



В общем, как мало надо для счастья нашему народу, но как много денег на это уходит.



Будьте счастливы.



Берегите себя!



САПА МЕКЕБАЕВ

Пятница, 16 Фев 2018, Источник - ratel.kz

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