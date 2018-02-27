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Си Цзиньпин перекраивает Китай под себя. Страна принимает крупнейший пакет поправок в конституцию, - М.Коростиков
07:19 27.02.2018

В Китае готовится к принятию крупнейший с 2004 года пакет поправок в конституцию, который призван идеологически трансформировать Китай в соответствии с видением генерального секретаря Компартии страны Си Цзиньпина. Эти поправки будут обсуждены на внеочередном третьем пленуме центрального комитета Компартии (ЦК КПК), стартовавшем вчера в Пекине, и окончательно приняты 5 марта на сессии китайского парламента. В 40-ю годовщину запуска "политики реформ и открытости" Дэн Сяопина Компартия отменяет многие из норм, которые были для нее ключевыми и обеспечили Китаю многолетнее процветание. Ключевым нововведением станет отмена существовавшего с 1982 года ограничения на количество сроков пребывания у власти председателя КНР.

Третий пленум ЦК КПК открылся всего через сутки после того, как его нынешний состав объявил о скорой отмене одного из главных достижений той самой "политики реформ и открытости" - ограничения на число сроков пребывания у власти председателя и вице-председателя КНР. Они были введены в конституцию в 1982 году для того, чтобы не допустить геронтократии и узурпации власти одним человеком. Эту и другие поправки в конституцию парламент примет на сессии 5 марта (решения в КНР принимает ЦК КПК, задача парламента - лишь официально проголосовать за них, легализовав на государственном уровне).

Отмена ограничений на количество сроков пребывания у власти председателя КНР открывает 64-летнему Си Цзиньпину дорогу к практически неограниченному правлению. Это нововведение и другие ожидаемые изменения встретили неоднозначную реакцию в Китае. Пользователи крупнейшей китайской социальной сети Weixin стали массово размещать изображение из американского мультфильма, где Винни Пух обнимает горшок с медом.

"Найди то, что любишь больше всего на свете, и никогда с этим не расставайся",- гласит надпись под картинкой, намекающая на стремление Си Цзиньпина сохранить власть пожизненно. Картинка и все ее производные были удалены китайскими цензорами. В опубликованной на Weixin статье партийная газета "Жэньминь жибао" заявила, что "большая часть чиновников и простых людей горячо приветствуют поправки в конституцию", но, столкнувшись с валом негативных комментариев, вынуждена была полностью отключить возможность комментирования. Как уже сообщал "Ъ", сторонники нынешнего главы Китая говорят, что для проведения начатых им реформ положенных по закону десяти лет было бы мало; противники - что страна встает на путь, который может привести к диктатуре.

Помимо отмены временных ограничений на пребывание во главе Китая ЦК КПК предложил внести в конституцию еще десять изменений. Официальная идеология КНР будет дополнена "идеями Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой для новой эры", а также идеями Ху Цзиньтао о "научном подходе к развитию". В преамбулу также будет добавлена формула о том, что Китай стремится к "строительству сообщества общей судьбы" с другими странами мира, что является частью концепции "Пояса и пути", продвигаемой нынешним генсеком. В конституцию будут включены пункты о том, что "лидерство Компартии - ключевая черта социализма с китайской спецификой", а государство "продвигает гражданские добродетели любви к родине, народу, труду, науке и социализму". Будут изменены слова присяги госслужащего, расширены функции Госсовета и некоторых крупных городов. Наконец, будет создана Государственная надзорная комиссия, которая сосредоточит в своих руках антикоррупционную борьбу и выведет кампанию Си Цзиньпина на новый уровень.

В этом году о том, что третий пленум ЦК КПК пройдет во внеочередном порядке, стало известно всего за несколько дней до события. Третьи пленумы обычно проходят в ноябре (2013 год) или в октябре (1998, 2002, 2007 годы) годов, следующих за годом формирования нового состава ЦК КПК в ходе съезда партии (в этот раз - XIX съезд, 2017 год). Третий пленум, как правило, один из важнейших и для Китая, и для мира: на нем партия обсуждает экономические реформы. Так, "политика реформ и открытости", с которой началось становление современного Китая, была провозглашена архитектором китайского экономического чуда Дэн Сяопином на третьем пленуме ЦК КПК 11-го созыва в 1978 году.

Помимо поправок в конституцию на открывшемся вчера пленуме будут обсуждать и более профильные для него экономические темы. Как следует из официальных сообщений, экономический курс предшествующих пяти лет будет продолжен. Китай будет углублять "реформу на стороне предложения" (сокращение избыточных производств угля, стали и цемента, снижение долговой нагрузки госпредприятий, стимулирование внутреннего спроса) и "стимулировать инвестиции".

Как сообщил "Ъ" источник в китайских госорганах, не исключено, что отмена сроков пребывания на посту вице-председателя КНР будет сопровождаться усилением этой прежде церемониальной позиции. "Скорее всего, на эту должность будет назначен Ван Цишань, давний друг и соратник Си Цзиньпина",- сообщил "Ъ" источник. По мнению источника, назначение на пост важного для Си Цзиньпина соратника вкупе с отменой ограничений по срокам может серьезно усилить эту позицию, сделав ее одной из ключевых.

Иван Зуенко о выборе в пользу пожизненного правления Си Цзиньпина
Иван Зуенко о выборе в пользу пожизненного правления Си Цзиньпина

ЦК КПК также должен будет решить, кто возглавит центробанк страны после того, как будет отправлен в отставку 70-летний Чжоу Сяочуань, занимавший эту должность с 2002 года. Ранее источники американских и гонконгских информационных агентств сообщали о том, что на этот пост, скорее всего, будет выдвинут Лю Хэ, многолетний соратник Си Цзиньпина и автор значительной части его экономических программ. Обучавшийся в Гарварде 66-летний экономист должен вдохнуть новую жизнь в буксовавшие пять последних лет реформы. Для этого, как сообщают источники, центробанку планируется передать часть функций Минфина и Государственной комиссии по развитию и реформе, отвечающей за стратегическое планирование. Предполагается, что на этом посту Лю Хэ обретет больше аппаратного веса, чтобы утвердить свою политику в противовес политике премьер-министра Ли Кэцяна, с которым у него имеются значительные идеологические расхождения.

"Конституция 1982 года, очередной пакет поправок в которую предложен ЦК КПК, была первым конституционным документом периода "реформ и открытости",- напомнил "Ъ" старший научный сотрудник Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Игорь Денисов.- То, что происходит сейчас, означает, что многие политические правила, которые были введены в начале реформ с подачи Дэн Сяопина, для нынешнего Китая неактуальны".

Михаил Коростиков
27.02.2018

Источник - kommersant.ru
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