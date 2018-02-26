"Гражданин? Пройдемте". Второй паспорт как угроза киргизской государственности, - У.Бабакулов

07:14 27.02.2018 В середине февраля силовики Казахстана задержали почти три десятка человек - они проводили масштабную спецоперацию против контрабандистов. Спецоперация эта, как говорится в сообщении Генпрокуратуры, была проведена "в целях пресечения противоправной деятельности в околотаможенной сфере, а также усиления противодействия организованным преступным группам, осуществляющим контрабандную деятельность на приграничных территориях страны".



Среди задержанных оказались "должностные лица таможенных и правоохранительных органов, брокеры, посредники, представители криминалитета, а также двое граждан Кыргызстана". Один из задержанных - депутат парламента от фракции "Кыргызстан" Дамирбек Асылбек уулу.



Через неделю после задержания глава департамента информации при МИД Кыргызстана Муратбек Азымбакиев сообщил журналистам портала Kloop.kg, что задержанный законодатель имеет гражданство двух государств: Кыргызстана и Казахстан: эти данные подтвердили казахские дипломаты: " "Мы получили ноту от казахстанских коллег. МИД Казахстана официально подтвердил наличие казахского гражданства у Асылбека уулу", - сказал Азымбакиев.



Общественный деятель Эдил Байсалов считает, что "депутата Дамирбек Асылбек уулу на самом деле зовут Динарбек Супатаев. Его родные и земляки так к нему только и обращаются - Дина! И он вовсе не 1981 года рождения, а 1979!", - написал он на своей официальной странице в "Фейсбуке".



Причины изменения личных данных Дамирбеком-Динарбеком, по словам Байсалова, не криминальные, а спортивные. "В 1997 году он должен был принять участие в кадетском чемпионате мира, а туда пускают только до 16 лет. Там он стал бронзовым чемпионом мира".



Эту информацию журналистам информационного агентства Sputnik Кыргызстан подтвердил тренер задержанного депутата Мейрамбек Ахметов. Он отметил, что депутат, одно время бывший его подопечным, родился в 1979 году, а не в 1981. И звали его тогда Динарбек Супатаев. "Когда он пришел в училище олимпийского резерва, его звали Динарбек Супатаев. После 1999 года он поменял фамилию на Асылбек уулу. Тогда как раз пошла мода менять на "уулу". Да, его отца зовут Асылбек", - сказал Ахметов.



Dura lex, sed lex (закон суров, но это закон)



Посмотрим, что говорит законодательство Кыргызстана о возможности получить иное гражданство (в нашем случае - казахское). Принятие иного гражданства допускается: статья 6, п. 2 "Закона о гражданстве" гласит: Приобретение гражданином Кыргызской Республики иного гражданства не влечет за собой прекращение гражданства Кыргызской Республики. Статья 22 того же закона уточняет (п.1), что гражданин Киргизии "может принять гражданство иного иностранного государства, оставаясь гражданином Кыргызской Республики, если получение гражданства иного государства не противоречит законодательству Кыргызской Республики и законодательству иностранного государства".



Казалось бы, вопросов нет. Однако часть 3 статьи 22 запрещает гражданину Кыргызстана, имеющему еще и иное гражданство, быть "президентом Кыргызской Республики, депутатом Жогорку Кенеша, судьей, сотрудником правоохранительных органов, сотрудником уполномоченного государственного органа Кыргызской Республики в сфере обороны, а также занимать руководящие должности в органах государственной власти".



Политолог Дмитрий Орлов в интервью "Фергане" говорит, что встает закономерный вопрос: "А сколько еще у нас в госструктурах людей, имеющих двойное гражданство? Неважно с кем - Казахстаном или Россией. Сейчас нужна тотальная проверка всех депутатов и всех перечисленных в статье 22 Закона о гражданстве чиновников. Вряд ли Дамирбек Асылбек уулу в парламенте один такой. Важен принцип: люди, придумывающие для страны законы, обязаны соблюдать их в первую очередь. И на какой "правовой нигилизм" здесь жаловаться? Кто будет исполнять их законы, если они сами их не исполняют?"



Но есть и казахстанский закон, не менее суровый. Закон "О гражданстве Республики Казахстан", статья 17 ("Основания для отказа в приеме в гражданство и восстановлении в гражданстве Республики Казахстан"), звучит так: ходатайство о приеме в гражданство Республики Казахстан отклоняется, если лицо, ходатайствующее об этом, "состоит в гражданстве других государств" (п.7). В законе уточняется, что положение это не распространяется на лиц, "обратившихся в органы внутренних дел с нотариально удостоверенным письменным обращением об отказе от иностранного гражданства на имя должностного лица государства, гражданином которого они являются, принимающего решение по вопросам гражданства".



То есть принять казахское гражданство можно, лишь отказавшись формально от киргизского.



Это все неспроста



Факт задержания кыргызстанского депутата Дамирбека Асылбек уулу в ходе спецоперации говорит о том, что народный избранник давно попал в поле зрения казахских спецслужб. А если учесть, что дело касалось таможенных платежей стран-членов ЕАЭС, то в задержании преступной группы были заинтересованы не только спецслужбы соседнего государства, но и спецслужбы других стран-членов межгосударственного объединения.



Журналист Ырысбек Омурзаков считает, что неспроста казахские дипломаты сразу после задержания депутата направили ноту, в которой известили МИД Киргизской Республики, что депутат Асылбек уулу Дамирбек является гражданином Республики Казахстан: "На мой взгляд, так они показали, что в Кыргызстане существует и совершенствуется политика двойных стандартов. Эту версию, кстати, подтвердил провластный юрист Кайрат Осмоналиев, заявив, что двойное гражданство не является нарушением законодательства, ибо в Кыргызстане оно допускается. Но он не придал значения тому, что преступление совершено в рамках межгосударственного экономического сообщества".



Гражданский активист Адиль Турдукулов считает, что чиновники высокого ранга и депутаты "совсем потеряли почву под ногами, потому что это не первый случай, когда у госслужащего выявляют паспорт другого государства": "Наличие гражданства другого государства среди кыргызстанцев - очень распространенное явление. По официальной информации 600 тысяч наших соотечественников обладают еще российскими паспортами. Так же это вопрос национальной безопасности и суверенитета страны. Напомню, как Грузия потеряла Южную Осетию из-за того, что Россия пачками выдавала осетинам российские паспорта и в итоге ввела в Цхинвал войска под предлогом "защиты соотечественников". Я думаю, что задержание депутата - только один из многих механизмов воздействия на официальный Бишкек. Самое интересное еще впереди".



Иностранцы правят страной



Вопрос наличия у кыргызстанских чиновников иностранного гражданства периодически поднимается в моменты политической и социальной нестабильности в стране. ИА 24.kg напомнило, кто был замечен в подобных историях.



Самая громкая история о наличии другого гражданства была связана с бывшим премьером Омурбеком Бабановым. В 2007 году его, по иронии судьбы возглавлявшего список социал-демократической партии Кыргызстана, которая сейчас является партией власти, не допустили до выборов в парламент, поскольку в ЦИК поступило сообщение: кандидат является гражданином Казахстана. Заявления Бабанова, что он когда-то был казахским гражданином, но позже от него отказался, не были признаны убедительными.



В 2011 году депутаты обвинили в наличии двойного гражданства главу Государственной таможенной службы Кубанычбека Кулматова. Генпрокуратура выяснила, что у Кулматова есть гражданство России. Вопросы журналистов чиновник предпочел игнорировать. После этой истории он успел побывать столичным градоначальником, главой Российско-киргизского фонда развития и Национального банка. А сейчас по-прежнему возглавил такую близкую и родную ему таможню. Стоит отметить, что Кулматов является давним и близким другом бывшего президента Алмазбека Атамбаева.



В 2016 году депутатского мандата лишился депутат фракции "Республика-Ата Журт" Жыргалбек Саматов, который в 2001 году получил паспорт гражданина России. Генпрокуратура республики, ссылаясь на ответ Федеральной миграционной службы России, направила в Центризбирком уведомление о получении материалов, доказывающих наличие у Саматова второго гражданства.



Представленные истории показывают, что законы в Кыргызстане применяются избирательно. Пока ты не идешь против линии руководящей партии, на наличие иного гражданства у Фемиды глаза закрываются. А сколько таких работают в государственных институтах Кыргызстана, пока известно одному Всевышнему.



Юрист Канатбек Азиз в 2015 году, будучи членом ЦИК, проверял достоверность документов, представленных кандидатами в депутаты. Он говорит, что определить наличие другого гражданства у кандидата в президенты и в депутаты практически невозможно. "Я столкнулся с этим еще в 2011 году. Специальные органы других стран, например, в России или Казахстане, просто не отвечают на запросы о гражданстве и объясняют это тем, что не имеют права публиковать официально персональные данные своих граждан", - отметил он.



Задержанного депутата Дамирбека Асылбек уулу будут судить в Казахстане, по казахским законам. Как гражданина Казахстана.



Улугбек Бабакулов

26.02.2018 Источник - fergananews.com

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