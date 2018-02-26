Тотальный контроль: как китайская антиутопия угрожает всему миру, - The Atlantic

01:04 27.02.2018 Тотальный контроль: как китайская антиутопия угрожает всему миру



Как власти Китая могут превратить весь мир в эпизод из сериала "Черное зеркало" при помощи системы социальных кредитов - перевод статьи The Atlantic от издания Futurist.



В крупных городах Китая царит привычная многокультурная эклектика. В Чэнду подростки смотрят клипы корейских поп-групп, потягивая кофе из "Старбакса". В Шеньчжене детские коляски и собаки на поводках бьются за место на тротуаре с бесконечным потоком велосипедов, а в фешенебельных районах Пекина обсуждают новую коллекцию Uniqlo - прямо как модники из какого-нибудь провинциального российского города.



Но вся эта веселая сумбурность в скором времени может прекратиться. Правительство Китая решило стабилизировать жизнь крупных городов с помощью специальной системы. Системы социального кредита.



Оценка за честность



Система рассчитана на то, чтобы полностью контролировать жизнь каждого гражданина Китая. В онлайне и офлайне. Она следит за тем, что вы покупаете, как ведете себя в соцсетях, какие законы нарушаете, оплачиваете ли штрафы, ссоритесь ли с соседями.



Все наблюдения сводятся в единый "балл честности" - цифровой индекс, который наглядно демонстрирует уровень добродетельности и ответственности каждого гражданина Китая. Именно эта цифра определяет, какими свободами и привилегиями может пользоваться житель страны, а какие возможности станут ему недоступны из-за плохого поведения.



Пока эта система тотального контроля находится на стадии разработки, но уже сейчас понятно следующее. Во-первых, "социальный кредит" будет кусаться - это показывают эксперименты, проведенные в некоторых областях Китая.



Во-вторых, он изменит саму структуру городской жизни. В-третьих, в этой системе нет ничего принципиально китайского, поэтому ее можно реализовать где угодно.



Стабильность города - дело рук самого города



В западной мысли сейчас доминирует мнение, что порядок в крупных городах наводится не на государственном уровне, а на уровне самоуправления. Такие мыслители, как Георг Зиммель, Джейн Джекобс и Ричард Сеннет говорили о том, что облик больших городов и их жителей определяется тем, как миллионы людей, пользующиеся одним городским пространством, договариваются друг с другом.



В городах, где осуществляется такая схема взаимодействия, люди чаще всего находятся в режиме "гражданского невнимания" - они осознают присутствие друг друга, но без необходимости не проявляют ни враждебность, ни дружеского расположения. Это создает толерантный характер больших шумных городов: от Берлина до Дакара.



По мнению Джейн Джекобс, особая неоднородность города защищает отдельные группы его жителей с помощью естественной системы "глаз на улице" - некоторого количества местных жителей, торговцев и прохожих, которые при необходимости сдержат вспышку насилия или враждебности на своих улицах.



В XX веке этот принцип начал разрушаться, но основная мысль Джекобс о функционировании городов осталась неизменной: сложная структура больших городов поддерживает их стабильность.



Нет ни одной причины, по которой эта придуманная на Западе модель городского самоуправления не сможет функционировать в Китае. Собственно, она и функционирует: например, город Циндао живет примерно по тем же законам, по которым жил и нью-йоркский квартал Гринвич-Виллидж в то время, когда там писала свои работы Джейн Джекобс.



В Циндао владелец магазинчика на углу до сих пор очень хорошо осведомлен о делах своих соседей, а предосудительное поведение весьма эффективно карается общественным недовольством, слухами и сплетнями.



Но правительство Китая считает, что построение честного социалистического общества - это слишком важный процесс, чтобы просто доверить его хаотичному взаимодействию миллионов людей. С точки зрения китайских чиновников, упорядоченность имеет первостепенное значение, потому что она ведет к стабильности, а стабильность, в свою очередь, обеспечивает экономический рост



С этой точки зрения, порядок, наведенный снизу, конечно, кажется не очень-то надежным. К тому же, он не предотвращает возможность городских восстаний, что абсолютно не устраивает правящую партию. Социальный кредит предлагает решение всех этих проблем.



Контроль, о котором можно только мечтать



В июне 2014 года Государственный Совет КНР опубликовал документ под названием "Проект плана по построению системы социального кредитования".



В нем излагались методы, с помощью которых государство объединит публичные и приватные данные о поведении жителей Китая. На основе этих записей каждому гражданину будет присваиваться рейтинг. Изначально предполагалось, что система будет наказывать коррумпированных чиновников и производителей контрафактной продукции.



Все это строилось на конфуцианских понятиях о честности, хотя и предполагало использование самых новых технологий, вроде искусственного интеллекта, обширных онлайн-баз, систем видеонаблюдения и смартфонов.



Но, увы, благородные разговоры о борьбе с коррупцией и контрафактом только прикрывали истинные мотивы Государственного Совета - уже на последних страницах документа говорится, что система социального кредита предлагает такой контроль над обществом, о котором все предыдущие династии могли только мечтать.



Система кнута и пряника



Система социального кредита базируется на известной западной системе кредитного рейтинга. Фактически это индекс репутации, от которого зависит, где вы можете арендовать машину, где вы можете учиться и работать и как вы можете путешествовать по миру.



Китайцы же использовали этот метод кредитного рейтинга в качестве инструмента социальной дисциплины. Поначалу система проявляет себя в мягкой форме - примерно так, как работает программа лояльности. То есть граждане с более высоким социальным рейтингом получают скидки и привилегии, вроде возможности получить люксовый номер в отеле или бесплатный Wi-Fi.



Если они продолжают хорошо себя вести: например, пользуются общественным транспортом, а не создают пробки на дороге, или жалуются на антиобщественное поведение соседей, то получают дополнительные бонусы - возможность снять квартиру без залога или отдать ребенка в элитную школу.



Такая программа лояльности от государства не очень похожа на страшный авторитаризм, поэтому некоторые патриотично настроенные китайцы спорят с европейцами, которые приравнивают социальный кредит к тирании.



Но у китайской системы тотального контроля есть для вас не только пряники, но и кнуты. Посещаете политические собрания оппозиции и другие злачные места? Занимаетесь подпольным бизнесом? Извольте отказаться от некоторых привилегий. И не думайте, что у вас получится утаить ваши темные делишки: государство видит, какие сайты вы посещаете и где вы находитесь, благодаря вашему мобильному телефону и камерам на улицах.



Если вдруг система застанет вас за чем-то, по ее мнению, непристойным, она тут же наложит на вас какие-нибудь санкции. И ее решение обжалованию не подлежит. Последствия могут быть самыми нетривиальными.



Если вам совсем не повезет, то система заблокирует ваш внутренний паспорт и, возможно, вы окажетесь под стражей. Вот так самые современные технологии идут рука об руку с древними способами угнетения.



Но это все в теории. А что там на практике?



А на практике китайское правительство использует частных предпринимателей, дабы осуществить свой план в полной мере. И первым помощником здесь выступает гигант китайской интернет-коммерции, компания Alibaba - владелец AliExpress и собственной платформы для онлайн-платежей Alipay.



Сотрудничает с государством и компания Tencent - она владеет крупнейшей в Китае соцсетью. Корпорация Baidu, занимающаяся китайскими поисковыми сетями, тоже поддерживает проект социального кредита.



Все эти и еще ряд крупных организаций занимаются непосредственной разработкой системы или же вводят принципы ее работы в свои приложения. Они не только следят за запросами и покупками клиентов, но и используют более сложные методы оценки поведения.



Например, человек, часами играющий в онлайн-игры, будет охарактеризован системой как ненадежный и недисциплинированный, даже если он не имеет никаких других замечаний. А вот если гражданин часто покупает подгузники, значит, он родитель и обладает какой-то ответственностью.



Подобные характеристики еще можно считать достоверными, но китайская система социального кредита позаимствовала у Запада совсем смехотворные алгоритмы.



Например, если человек заполняет форму заказа исключительно заглавными буквами, то он автоматически считается ненадежным и неплатежеспособным. И за все проступки государство будет карать руками частных предпринимателей. Платой за плохое поведение может стать отказ в гостиничных номерах, билетах на самолет, аренде автомобиля.



Зачатки системы социального кредита существуют в Китае довольно давно. Например, был случай, когда гражданин не смог купить билет на внутренний рейс, потому что извинения, который он принес несколько месяцев назад в письменном виде региональному суду, показались судье неискренними.



А политический активист Лю Ху из-за своих "бунтарских" взглядов оказался обездвиженным: он не может покупать билеты на самолеты и поезда и приобретать недвижимость.



Государство пока проводит эксперименты на нескольких областях, и одна прибрежная провинция уже успела взбунтоваться. Местные старожилы сказали, что новая система напоминает им о кровавой культурной революции, произошедшей в Китае в 60-х - 70-х гг. XX века. Но вряд ли одна область сможет что-то изменить.



Призрак антиутопии



Система социального кредита - это система подавления, причем не только инакомыслия, но и жизненной энергии города. Горожане, запуганные непредсказуемыми санкциями всевидящей системы, снизят социальные взаимодействия до минимума.



Вице-председатель Alibaba Джо Цай считает, что люди, осознавшие, что их действия в интернете будут иметь реальные последствия, станут лучше себя вести, но на самом деле, они просто подстроятся под новые условия. А некогда живые и яркие города поскучнеют, станут серыми и равнодушными.



И это может стать реальностью не только в Китае. Частные компании во всем мире принимают все более активное участие в управлении городским пространством, неоавторитаризм процветает, а технологии занимают все больше места в жизни всех людей на планете.



Складываются прекрасные условия для возникновения социального кредита по-китайски во многих других странах мира. Уже сейчас на Западе существует система кредитного рейтинга, уже сейчас корпорации и государства интересуются интернет-жизнью отдельных граждан, при необходимости просматривая комментарии, запросы и записи пользователей. Осталось все это только связать в единую систему контроля. И если сейчас это сработает в Китае, то чуть позже сработает и во всем мире.



Юлия Попова Источник - Futurist

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