Казахстан. На строительство Национального пантеона выделят почти $1.5 млн.

00:55 27.02.2018 Сколько получит бюджет Астаны на строительство Национального пантеона



В бюджете Астаны на 2018 год заложено почти 450 миллионов тенге на строительство Национального пантеона, следует из документа о бюджете столицы на 2018-2020 годы.



Согласно документу, размещенному в информационно-правовой системе нормативных правовых актов, в этом году на строительство заложено 447 миллионов 423 тысячи тенге.



Как сообщалось ранее, общая проектная стоимость Национального пантеона составит 1,7 миллиарда тенге. Деньги будут выделены из республиканской казны в бюджет Астаны. Работы по строительству и обустройству пантеона будут проводить столичные власти.



В Национальном пантеоне будут захоронены выдающиеся деятели государства, науки, культуры, а также лиц, внесшие вклад в развитие Казахстана.



Территория пантеона будет включать мемориальное здание, музей памяти (XX-XXI веков) с монументом "Стена памяти", надмогильные сооружения, административное, хозяйственное и вспомогательное здания, а также парковую и прилегающую зоны. Пантеон находится в 17 километрах от Астаны.



Погребению на территории пантеона подлежат президенты Казахстана и члены их семей, премьер-министры и их заместители, председатели палат парламента и их заместители, госсекретари, руководители Администрации президента, председатели Конституционного совета, Верховного суда, Национального банка. Также на территории пантеона будут погребены министры, руководители госорганов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту, акимы областей, городов республиканского значения, столицы.



В список входят лица, удостоенные званий "Халық қаһарманы", "Қазақстанның Еңбек Ері", граждане, награжденные орденами "Алтын Қыран", "Отан", "Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев", "Еңбек Даңқы" трех степеней, граждане, удостоенные званий "Герой Советского Союза", "Герой Социалистического Труда", "Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы" и другие граждане по особому решению президента.



Также согласно Положению о Национальном пантеоне", с лицами, подлежащими погребению в пантеоне, могут быть захоронены их позже умершие (погибшие) супруги. Источник - Sputnik

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