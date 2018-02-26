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Дипломатия США: простодушное хамство и детская непосредственность, - А.Бабицкий
00:54 27.02.2018

Дипломатия США: простодушное хамство и детская непосредственность

По мере развития вооруженного конфликта в Донбассе меняется и риторика дипломатов США.

То, что Россия на Украине - это мрак и ужас, американские партнеры сообщали всем заинтересованным лицам на протяжении последних лет неоднократно и не слишком ограничивая себя в выборе обвинений в адрес Москвы.

Так, еще не так давно спецпредставитель Государственного департамента по Украине Курт Волкер направо и налево раздавал интервью, в которых, нимало не заботясь о последствиях, рассказывал о российской военной агрессии, послужившей причиной конфликта в Донбассе, о расположенных на территории сепаратистах российских вооруженных силах, которые следует вывести.

Однако Волкер на первом этапе своей миссии и Волкер нынешний - это два разных человека. Первый представлял собой очень узнаваемый типаж американского политика, не умеющего и не желающего скрывать своей предельной антипатии к России, не жалевшим черной краски для характеристик действий Москвы.

Сейчас, когда в переговорах в формате Волкер-Сурков неожиданно наметились точки сближения, чиновник Госдепа обрел новый облик: теперь он - спокойный, воздерживающийся от резких оценок дипломат, гораздо менее открытый для медиа, нежели раньше.

Линия на продолжение переговоров и намерение добиться позитивных результатов в обсуждении маршрутной карты размещения миротворцев ООН в зоне конфликта заставили Курта Волкера сменить стиль поведения - американская бесцеремонность уступила место европейской сдержанности и внешней любезности.

Однако это волшебное превращение явилось единичным чудом - в целом тональность официальных лиц из Госдепа может все так же варьироваться в пределах между сознательным, имеющим целью оскорбить хамством и веселой наглостью профана, привыкшего рассуждать на любые темы, не рефлексируя, бестрепетно игнорируя факты, противоречащие рисуемой картине.

Прозвучавший вчера из Вашингтона очередной призыв к Москве дать свое согласие на активную миротворческую миссию относится как раз к разряду бесшабашных и беспардонных выходок, в которых однако не прослеживается намерения кого-то обидеть.

Представитель Госдепа Хизер Науэрт на брифинге заявила, что США в очередной раз просят Россию "вывести силы и тяжелые вооружения с Восточной Украины" и приказать ее "подручным силам" придерживаться договоренностей о прекращении огня.

Это восхитительное описание происходящего апеллирует к примитивным архетипам, на которых держится очень бытовой, отнюдь не экспертный взгляд рядового американца на Россию.

Обычному человеку, который изо дня в день слышит о русских варварах, напавших на соседнюю страну только из-за того, что та захотела дружить с Европой и США и стать на них похожей, вполне может казаться, что этот "путинский режим", как намедни охарактеризовал российскую власть американский представитель в ООН, что Москва ломится со своими устаревшими танками, куда только может.

Ее "подручные", то есть управляемые ею ставленники, денно и нощно обстреливают позиции украинских воинов, цинично попирая важнейшие договоренности о прекращении огня.

Американцы любят живые примеры, которые способны воздействовать на человеческую душу. Науэрт рассказала про то, что украинский врач "был убит, когда пытался оказать помощь мирным жителям близ линии соприкосновения". Я вполне допускаю, что речь идет о реальном случае. Множество людей погибло под обстрелами, включая и медиков. Но мозги американцев устроены удивительным образом.

Науэрт не может не подозревать, что и на другой стороне есть жертвы. Не только врачи, но женщины, старики, дети. Просто потому, что речь идет об артиллерийских обстрелах населенных пунктов Донбасса.

Но погибшие на территории, контролируемой сепаратистами, могут и не учитываться, поскольку Украина ведет справедливую войну, стремясь вернуть себе то, что ей принадлежит по праву.

Собственно, понятно, почему американский взгляд видит раненных и убитых на украинской стороне, а таких же пострадавших со стороны Донбасса помещает в зону неразличения.

Сама Америка действует в горячих точках по всему миру ровно по такому же принципу. Собственные погибшие - это узнаваемые герои, близкие и очень понятные парни. Отсюда трогательная индивидуализацая убитого украинца до его конкретной миссии и профессии: врач, который был убит, оказывая помощь гражданским лицам.

У сепаратистов же человеческих лиц просто нет: они "подручные", лишенные собственной воли бездушные марионетки, исполняющие преступный замысел Москвы. Соответственно, жалеть о них нет никакой причины.

Этот непритязательный и вульгарный лубок заменяет многим американцам картину реальности, в которой все устроено много сложнее. Удивительно то, что подобная ахинея, в которой, кроме всего прочего, сложно отыскать якобы отстаиваемые США права человека, сострадание к жертвам войны без их деления на лагеря и стороны, легко и давно получила статус официальной риторики, которую госведомства с детской непосредственностью демонстрируют всему миру на разных международных площадках.

Науэрт также сообщила, что это Россия поддерживает конфликт, который уже унес 10 тысяч жизней. Это дежурное и с необыкновенной легкостью предъявляемое американцами обвинение не становится менее тяжким от того, что его предъявляют в сотый или тысячный раз.

В переводе на обычный язык оно звучит как обличение агрессии со стороны России, которая стала причиной гибели многих тысяч человек. Но вряд ли сама госпожа Науэрт толкует сказанное ею в таком смысле.

Это просто обычные фигуры речи, немудреные обороты и формулы, в которые втиснута вся внешняя политика США по одному из чувствительных направлений.

Очевидно, что такие призывы к Москве услышаны не будут, а потому и не достигнут заявленных целей. Грубый, где-то даже просто базарный язык, которым пользуется американская дипломатия, пригоден только для того, чтобы вызывать реакцию отторжения у тех, кому США пытается что-то объяснить. У меня есть неплохой совет для американского Госдепаратамента, хотя я и не уверен, что он им воспользуется.

Может быть, стоит попросить Курта Волкера дать несколько мастер-классов чиновникам, которые делают публичные заявления по украинскому вопросу? Сам Волкер в объятиях господина Суркова уже прошел неплохую школу.

Андрей Бабицкий

Источник - "Украина.ру"
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