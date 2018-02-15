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American Conservative: Курды завели США в унизительный тупик American Conservative: Курды завели США в "унизительный тупик"
00:47 27.02.2018

American Conservative: курды завели США в "унизительный тупик"

Предпочтения и обстоятельства подталкивают их к пониманию того, что у них нет иного выбора, кроме как идти на мир с Дамаском

Не должно быть ничего удивительного в том, что союзники США из числа сирийских курдов - которые давно враждебно настроены против Турции, партнера Вашингтона по НАТО, - теперь идут на примирение с врагом Белого дома президентом Сирии Башаром Асадом, пишет Джеффри Аронсон в статье для американского издания The American Conservative.

С начала войны в Сирии в 2011 году курдские Отряды народной самой обороны (YPG) и их союзники при решающей поддержке США смогли в ходе борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватить три территориальных образования на границе с Турцией. Сегодня власти Турции считают, что вооруженные формирования сирийских курдов находятся в союзе с Рабочей партией Курдистана (РПК), против которой Анкара ведет на протяжении многих лет ожесточенную борьбу на своей территории.

В связи с этим 20 января Турция начала операцию с целью выдавить YPG из западного анклава Африна. В ответ на это официальный Дамаск направил в регион свои нерегулярные части, которые должны подключиться к защите граждан страны.

Несмотря на хаос складывающейся ситуации, очевидно, что в войне в Сирии начинается новая глава, в которой номинальные союзники Вашингтона после поражения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытаются определить собственное будущее. Для оказавшихся не у дел курдов это означает продолжение усилий по улучшению условий нахождения своего меньшинства под контролем Дамаска.

Взаимодействие между теми, кто находится в центре политического и военного влияния, и теми, кто оказался на периферии, всегда играло ключевую роль на Ближнем Востоке - не только в Сирии - с самого момента получения арабскими странами независимости. Это очень долгая, иногда кровопролитная история, и ожидать ее окончания в ближайшее время - если вообще когда-нибудь - нельзя.

США, со своей стороны, слишком часто упрощают сложные вопросы до понятным им карикатур, в рамках которых курды выступают против арабов, сунниты против шиитов, турки против курдов и так далее. Такое упрощенчество скрывает больше, нежели проясняет, однако такой подход идеален для страны, обладающей ограниченным временным горизонтом и не имеющей почти никакого национального интереса в исходе. Действительно, можно ли сказать, что судьба США зависит о того, чей флаг развевается над Африном?

Более того, так же часто США конструируют свою политику вокруг противостояния хороших и плохих "парней". И по определению Вашингтон всегда выступает на стороне "ангелов", однако в действительности в Сирии и в других местах все сложнее, а ситуация имеет много серых оттенков. Вашингтон же доказал свою неспособность их различать.

Так, цель, которую надеется достичь администрация Трампа, поставляя курдам оружие, которое будет направлено против Турции, состоит в том, чтобы у США было больше возможностей подорвать восстановление власти "режима" над территорией всей страны. Курдам, таким образом, некуда больше идти, кроме как к Дамаску, с которым у них никогда не было окончательного разрыва. Принцип географического единства все равно восторжествует, после того как Вашингтон устанет от своих благих трудов и уйдет из Сирии, сколько бы на это время ни нужно было бы.

Ни Анкара, ни Дамаск не могут примириться с тем, что анклав Африн, составляющий 20% Сирии, останется в руках курдов: Турция из-за своих исторических опасений в связи с курдскими сепаратизмом, Сирия - ввиду национальной безопасности, связанной с необходимостью иметь под своим суверенным контролем всю территорию страны. Своей операцией в Сирии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вынудил YPG встать на сторону официального Дамаска - как раз то, чего хотели Анкара, Москва и Багдад. Это уже само по себе можно считать достижением.

Создается впечатление, отмечает автор, что все как будто было спланировано специально. Разворачивание военных Турции, которое включало в себя остатки разношерстной группы сирийской оппозиции, вынудило поддерживаемые и вооружаемые Вашингтоном силы YPG, расположенные к востоку от реки Евфрат, и даже некоторых иракских курдов перенести свое противостояние на линию соприкосновения. Все стороны делают воинственный вид, но группировки военных достаточны лишь для того, чтобы привлечь к себе внимание, но не для того, чтобы начать войну.

За этим беспорядком состоит определенная система: более масштабный конфликт будет представлять собой слом консенсуса о необходимости восстановления суверенного контроля Дамаска над всей территорией Сирии на границе с Турцией. На фоне того как YPG и вообще курдское меньшинство рассматривает свое послевоенное будущее, предпочтение и обстоятельства подталкивают их пониманию того, что у них нет иного выбора, кроме как идти на мир с Дамаском. Вмешательство Турции лишь в еще большей степени продемонстрировало верность этого курса.

Сами YPG в распространенном ими заявлении указали, что "сирийское правительство ответило на приглашение" курдов занять позиции для "защиты территориальной целостности Сирии и ее границ". В том же духе сирийские правительственные СМИ сообщили о том, что проправительственные силы направятся к Африну, чтобы "присоединиться к сопротивлению турецкой агрессии". Впоследствии сирийские СМИ показали, как на блокпостах на взъезде в Африн силы YPG радостно встречают нерегулярные войска Дамаска.

Очевидно, заключает автор, что в этом случае сыграл свою роль национализм. Каким бы хрупким он ни был, он связал YPG и Дамаск. В результате этого Вашингтон, пытаясь опереться на YPG, зашел в стратегический, дорогой и крайне унизительный тупик.

Максим Исаев

Источник - REGNUM
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