National Interest: Почему США никогда не выиграют в афганской войне?

00:45 27.02.2018 The National Interest: Почему США никогда не выиграют в афганской войне?



Каких результатов удалось достигнуть? Сейчас "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролирует больше территорий, чем в любой другой период после американской интервенции



Согласно исследованию, проведенному репортерами BBC News в конце 2017 года, боевики "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) полностью контролируют 4% от общей численности афганских провинций и имеют "активное и открытое физическое присутствие" в 66% оставшихся провинций. Оказалось, что примерно половина афганского населения проживает "в районах, которые либо контролируются "Талибаном" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), либо там, где "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) открыто присутствует и регулярно совершает нападения", пишет Али Вайн в статье для The National Interest.



Эти данные должны заставить призадуматься тех экспертов, которые полагают, что США в настоящий момент либо в будущем смогут переломить ситуацию в Афганистане. Сейчас в данной стране находятся 14 тыс. солдат США. Когда глава Белого дома Дональд Трамп только занял свой пост, в Афганистане насчитывалось 8 тыс. 500 американских солдат. В качестве сравнения можно отметить, что в 2011 году численность военнослужащих США в Афганистане достигала почти 100 тыс. человек. Конечно, это многочисленное войско позволило сократить подконтрольные боевикам территории и расширить сферу влияния афганского правительства, однако закрепить достигнутый результат и развить его так и не удалось. Непонятно, как 14 тыс. солдат смогут решить те задачи, с которыми не справилось войско, которое по численности было в семь раз больше.



США ведут боевые действия в Афганистане уже более 16 лет, было потрачено более $1 трлн. Каких результатов удалось достигнуть? Сейчас "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролирует больше территорий, чем в любой другой период после американской интервенции. В ноябре 2017 года в управлении по наркотикам и преступности ООН заявили, что уровень производства опия, как и площади, используемые для выращивания опийного мака, достигли рекордных показателей в 2017 году.



Учитывая сложившуюся реальность, может возникнуть вопрос: в чем заключается обоснование дальнейшего участия США в афганской войне? Декан Высшей школы журналистики Колумбийского университета Стив Смит считает, что американские политики до сих пор не смогли ответить на ряд важных вопросов. Почему США находятся в Афганистане? Какие интересы оправдывают понесенные жертвы? Каким образом закончить войну? Похоже, что никто не пытается найти ответы на данные вопросы. Однако чем дольше военные США остаются в Афганистане, тем наиболее очевидными должны быть те жизненно важные национальные интересы, которые защищает Вашингтон.



США не могут или не хотят называть условия, при которых начнется сокращение военного присутствия в Афганистане. Это означает, что США фактически обязуются оставаться там навсегда. Некоторые эксперты считают, что вывод американских войск спровоцирует рост влияния "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но, с другой стороны, боевики показали свою живучесть и стойкость. До тех пор, пока американские войска будут находиться на территории Афганистана, у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всегда будет повод для вербовки новых бойцов.



После недавнего нападения террористов в Кабуле, в результате которого погибли по меньшей мере 95 человек и 158 человек получили ранения, президент США исключил какую-либо возможность начала переговоров с боевиками. Это весьма прискорбно, поскольку, по словам ряда экспертов, единственная реалистичная стратегия вывода американских войск должна опираться на урегулирование ситуации путем переговоров.



Поддержка со стороны Пакистана по-прежнему имеет важное значение для достижения такого результата. Угроза администрации США о сокращении военной помощи Пакистану на $2 млрд вряд ли возымеет свое действие. Во-первых, потому что, несмотря на ухудшение отношений между США и Пакистаном после терактов 11 сентября 2001 года, американские военные по-прежнему зависят от наземных и воздушных маршрутов, проходящих через пакистанскую территорию.



Во-вторых, из-за возросшего влияния КНР Вашингтон сейчас имеет значительно меньшее влияние на Исламабад, чем в начале 2000-х. В рамках своей инициативы "Один пояс и один путь" Китай пообещал вложить в Пакистан около $62 млрд для создания китайско-пакистанского экономического коридора.



В августе 2017 года Трамп заявил, что победа в Афганистане повлечет за собой "уничтожение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сокрушение "Аль-Каиды" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), предотвращение возможного захвата Афганистана талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и предотвращение массовых террористических атак против граждан США". Хотя данная концепция является составной частью новой стратегии Трампа по Афганистану, она означает только одно: лучшее, что могут сделать США - это поддерживать сложившуюся тупиковую ситуацию в Афганистане.



Максим Исаев Источник - REGNUM

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